Kaikkien aikojen televisiovuosi näkyi viihde-elektroniikan kasvuna, puhelimien myynnin arvo nousi
9.2.2026 09:36:00 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry | Tiedote
Televisiot toimivat viihde-elektroniikan kasvun veturina, kun HD-siirtymän seurauksena nähtiin ennätysvilkas kauppavuosi. Puhelinmarkkina pysyi vakaana, mutta laitteiden keskihinta nousi ja puettavan elektroniikan kasvu jatkui vahvana.
Televisiot viihde-elektroniikan kasvun veturina vuonna 2025
Vuositasolla viihde-elektroniikan myyntiä vauhdittivat ennen kaikkea televisiot. Myyntipiikit ajoittuivat HD-siirtymän eri vaiheisiin, ja siirtymä vaikutti merkittävästi myös televisioiden kokojakaumaan. Pitkään jatkunut trendi yhä suurempien televisioiden hankinnasta muuttui kun pienemmät, 24–43-tuumaiset televisiot, nousivat kappalemyynnin kärkeen.
Vaikka vuosi oli kokonaisuutena vahva, vuoden viimeinen kvartaali jäi edellisvuotta heikommaksi. Tämä johtui pitkälti siitä, että merkittävä osa televisiohankinnoista oli tehty jo aiemmin vuoden aikana HD-siirtymän yhteydessä.
Ennätysvilkas televisiovuosi osoittaa, että televisioilla on edelleen vahva rooli suomalaisten kodeissa.
– Vuosi 2025 oli televisiomyynnin kannalta historiallinen. Myynnin rakenne on nyt normalisoitunut, mutta esimerkiksi vapaa-ajan asunnoissa on edelleen televisioita, joiden vaihtamiselle ei ole ollut akuuttia tarvetta ja jotka päivitetään sopivan hetken tullen, sanoo Lauri Räsänen, Power Finlandin Head of TV/AV.
HD-siirtymä nosti myös katselukokemuksen uudelle tasolle.
– Nykytekniikka mahdollistaa elokuvateatterimaisen katselukokemuksen ilman kuvan puuroutumista. HD-siirtymä on poistanut teknisen pullonkaulan suurten ruutujen tieltä, ja uskomme isojen tuumakokojen kasvun jatkuvan taas vahvana, kun akuutein laitekannan päivitys on tehty, Räsänen jatkaa.
Vakaa puhelinmarkkina ja älykellojen vahva kasvu
Puhelinmarkkina oli vuositasolla vakaa. Vuoden viimeinen neljännes oli myönteinen erityisesti arvon kehitystä tarkasteltaessa ja kappalemääräinen myynti pysyi samalla tasolla. Arvokehitykseen vaikutti ekosuunnitteluasetuksen aiheuttamat lisävaatimukset, jotka nostivat tuotantokustannuksia ja heikensivät edullisimpien puhelinmallien tarjontaa.
Puettavan elektroniikan markkina kasvoi puhelinmarkkinaakin nopeammin sekä arvossa että kappalemäärissä. Erityisesti älykellojen myynti kasvoi. Kasvua edistivät sekä lasten kellopuhelimet että perinteiset älykellot. Bluetooth-yhteydellä toimivat älykellot olivat mobiiliverkolla toimivia kelloja kysytympiä.
–Itsenäistä kellon käyttöä ilman puhelinta ei nähdä kuluttajien keskuudessa välttämättömänä ominaisuutena, ja ominaisuuksien karsiminen alentaa samalla kellojen hintapistettä, selittää Jesse Kieksi, DNA:n Head of Devices.
Neljännessä kvartaalissa nähtiin korona-ajan jälkeen vilkkain Black Friday.
-Kampanja on alalla merkittävä. Hintatietoisen asiakkaan ei kuitenkaan kannata odotella loppuvuoden tarjouksia vaan ostaa tarpeen tullessa. Ekosuunnitteluasetus ja sirupula voivat vaikuttaa laitteiden hintoihin, ja jälkimmäinen myös saatavuuteen. Alalla kampanjoita on ympäri vuoden, muistuttaa Kieksi.
Tiedot käyvät ilmi NielsenIQ GfK:n ja ETKO ry:n tilastoista. Tilastot 1–12/25
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on koko kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
Toimitusjohtaja Taina Luukkainen taina.luukkainen@etkory.fi +358 400 597 492
Taina LuukkainenToimitusjohtajaPuh:+358 400 597 492taina.luukkainen@etkory.fi
