SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hankintalain muutokset vievät kunnilta rahat ja päätösvallan

Jatkossa kunnat voisivat tehdä hankintoja sidosyksiköiltään vain, mikäli niiden omistus yhtiöstä ylittää 10% osuuden. Muutos on merkittävä, sillä tällä hetkellä noin 2 700 kuntien omistamaan inhouse-yhtiötä tuottavat kuntalaisille esimerkiksi ruokapalveluita, it-palveluita, teknisiä ratkaisuja, kiinteistöhuoltoa tai muita tukipalveluja.

– Alusta asti on ollut selvää, että nyt esitettyjä lakimuutoksia ei voi perustella taloudella tai kilpailun lisäämisellä. Se, että kunnat eivät itse saisi enää kaikissa tilanteissa päättää, käyttävätkö ne hankinnoissa ja palvelutuotannossa omia sidosyksiköitään vai markkinoita, on kestämätön niin kuntien itsehallinnon kuin veronmaksajan kannalta, sanoo Heinäluoma.

Heinäluoma huomauttaa, että esitys iskee kipeästi erityisesti pieniin ja keskisuuriin kuntiin, joilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia hyödyntää markkinoita siten, että aitoa kilpailua olisi. Joka tapauksessa lähes kaikki kunnat ja kaupungit joutuvat tekemään huomattavia omistusjärjestelyjä ja turvautumaan markkinoihin silloinkin, kun taloudellista perustetta ei ole.

– Esimerkiksi Kuntaliitto on arvioinut uudistuksella olevan huomattavia taloudellisia vaikutuksia kunnille, jotka nousevat lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä satoihin miljooniin euroihin. Tämä on kestämätön tilanne kuntataloudelle jo valmiiksi haastavina aikoina. Hallituksen esitys korostaa kilpailun lisääntymisestä tulevia säästöjä mutta Suomessa on paljon alueita, joilla toimijoita ja siten kilpailua on vähän, joten säästötkin jäävät kysymysmerkiksi.

– Joka tapauksessa muutokset ovat huomattavia ja koskettavat merkittävästi kuntien itsehallintoa. Toivon ja edellytän, että lakiesitys tarkastetaan eduskunnassa myös perustuslakivaliokunnan toimesta, päättää Heinäluoma.