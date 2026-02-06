SDP:n Joona Räsänen: Hienoa, että kokoomus myöntää asia kerrallaan, että talouspolitiikkaa voi tehdä reilummin SDP:n viitoittamalla tiellä

SDP:n Malm: Orpo-Purran linja on vaatia oppositiolta omia ehdotuksia ja viitata niille kintaalla, kunnes hätä iskee 6.2.2026 12:09:41 EET | Tiedote

SDP on pyrkinyt evästämään hallitusta oppositiosta käsin, mutta tähän asti Orpo-Purran hallitus on viitannut kintaalla keinoillemme. Olemme seuranneet kolme vuotta hallituksen vastuutonta ja epäoikeudenmukaista talouspolitiikkaa - säästötoimien kohteena ovat olleet pieni- ja keskituloiset. Nyt hallitus on vihdoin avannut silmänsä ja tajunnut, että toimia on tehtävä ja enää vaihtoehdoksi ei kelpaa pelkkä kurittaminen, muistuttaa kansanedustaja Niina Malm.