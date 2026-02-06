SDP:n Joona Räsänen: Hienoa, että kokoomus myöntää asia kerrallaan, että talouspolitiikkaa voi tehdä reilummin SDP:n viitoittamalla tiellä
6.2.2026 14:51:12 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
”Kokoomus näyttää vihdoin avanneen SDP:n vaihtoehtoehtobudjetin, ja löytää sieltä ideoita kasvun käynnistämiseksi. SDP:n esittämä kotitalousvähennyksen korotus ja yritysten rahoitusten helpotus on nyt otettu osaksi pääministeripuolueen keinovalikoimaa”, SDP:n Joona Räsänen iloitsee.
Kokoomuksen Kopra on nostanut kuluneella viikolla esiin kotitalousvähennyksen korottamisen ja yritysrahoituksen helpottamisen. SDP:n Joona Räsäsen mielestä keinot kuulostavat yllättävän tutuilta.
- Nämähän ovat juuri niitä samoja toimia, joita SDP on esittänyt toistuvasti ulostuloissaan ja vaihtoehtobudjeteissaan, Räsänen toteaa.
Räsänen huomauttaa, että kotitalousvähennys on suora keino tukea työllisyyttä kotimaisissa palveluissa, helpottaa arkea ja torjua harmaata taloutta.
SDP on esittänyt siihen konkreettisia parannuksia, kuten hoiva- ja hoitotyön vähennysprosentin vahvistamista sekä omavastuun alentamista, ja lisäksi vähennyksen tason nostamista muissa töissä.
Yritysten rahoituksen helpottaminen on toinen kasvutoimi, jossa kokoomus on vihdoin herännyt ja tullut SDP:n linjoille.
- Suomen kasvun ongelma ei ole ideoiden puute, vaan liian usein se, että rahoitus tyssää, kun yrityksen pitäisi kasvaa ja kansainvälistyä. Siksi SDP on esittänyt toimia, joilla vahvistetaan yritysten rahoituskanavia ja vivutetaan yksityistä pääomaa, Räsänen kertoo.
SDP on valmis tukemaan hallituksen toimia, jotka oikeasti vahvistavat työllisyyttä ja kasvua. Toimet on rahoitettava kestävällä tavalla, esimerkiksi karsimalla yritystukia ja perumalla yhteisöveron tuleva alennus.
- SDP on esittänyt 1,5 miljardin sopeutuskokonaisuuden kasvupanostusten vastapainoksi, ja niihin kokoomuksen kannattaisi seuraavaksi perehtyä, Räsänen päättää.
