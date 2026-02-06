Vihreiden Virta: Yritykset vaativat toimia luontokadon pysäyttämiseksi – hallitus edelleen jarruttaa

— Ympäristö- ja ilmastoministeri Multala ja pääministeri Orpo ovat toistuvasti vastuuttaneet yrityksiä toimimaan. Nyt yritykset ovat vastanneet huutoon. Kysymys kuuluu: miksi hallitus ei tee omaa osaansa, Virta kysyy.

MTV Uutisten mukaan Yritysten luontoverkoston perustaneet yritykset sitoutuvat konkreettisiin toimiin luontokadon hillitsemiseksi ja vaativat samalla sääntelyä, joka tasaa pelikenttää ja estää luonnon kustannuksella hyötymisen.

— Kuten yritysten luontoverkoston puheenojohtaja Nina Elomaakin totesi, kuolleella planeetalla on aika vaikea tehdä bisnestä. Yritykset ymmärtävät nyt selvästi sen, minkä hallitus sivuuttaa: luontokato on myös taloudellinen riski, Virta sanoo.

Virran mukaan yritysten viesti on poikkeuksellisen kirkas: luonto- ja ilmastovastuu ei ole kilpailukyvyn vastakohta, vaan sen edellytys.

— Edelläkävijyys tuo Suomelle ja suomalaisille yrityksille kansainvälistä etua. Vihreä siirtymä on jo tuonut paljon hyvää suomalaiselle elinkeinoelämälle. Siksi on välttämätöntä rakentaa reilut markkinat, joissa kukaan ei voi hyötyä luonnon kustannuksella, Virta toteaa.

Tutkijoiden mukaan keskeinen ongelma on edelleen se, että Suomella ei ole voimassa olevaa suunnitelmaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Luonto- eli biodiversiteettistrategian laatimiseen velvoittavat sekä luonnonsuojelulaki että YK:n biodiversiteettisopimus, ja strategia on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

— Tällä hetkellä Suomi on toiminnan tasolla kaukana tavoitteestaan luontokadon pysäyttämiseksi, eikä sillä ole edes suunnitelmaa siihen pääsemiseksi. Tämä ei ole resurssikysymys, vaan tahtokysymys, Virta sanoo.

Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden mukaan strategia oli jo hyvällä mallilla ennen YK:n luontokokousta Montrealissa vuonna 2022.

— Yritykset näyttävät nyt suuntaa ja kutsuvat hallitusta mukaan toimimaan. Hallituksen on lakattava jarruttamasta ja alettava johtaa, Virta painottaa.