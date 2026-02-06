Vuoden Veneilyteko 2025 Juho Karhun Alluring Arctic -medialle

Alluring Arctic jakaa usealla somekanavalla sekä käytännön tietoa purjehduksesta, vapaalaskusta ja vene-elämästä kylmissä oloissa että tutkimustietoa alueen luonnosta, kulttuurista ja ihmisen vaikutuksesta arktikseen.



Juho ja Sohvi ovat vuodesta 2019 lähtien asuneet ja purjehtineet napapiirin pohjoispuolellla. Samalla he ovat osallistuneet vapaaehtoisina tutkimushankkeisiin mm. keräämällä luminäytteitä Huippuvuorilla, kuvaamalla jäätiköitä Norjassa ja mittaamalla jääkerroksia Islannissa. Kun arktisiin oloihin sopiva 45-jalkainen alumiinipursi sy Lumi löytyi Kaliforniasta, he purjehtivat sen Alaskaan kesällä 2024. Syksyllä sy Lumi pääsi Luoteisväylän läpi Grönlantiin, missä he talvehtivat veneessään.



Sohvi Kangasluoma työskentelee tutkijatohtorina Lapin yliopistossa ja hänen tutkimuksensa keskittyy pohjoisiin meriin ja niiden ympäristöllisiin, geopoliittisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.



Alluring Arctic -median sisältö on tietopohjaista ja omakohtaista, visuaalisesti korkeatasoista ja kiinnostavaa. Sitä seuraa suuri joukko ihmisiä ympäri maailman. alluringarctic.com



Vuoden Veneilyteko -palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, yhdistykselle, yritykselle, asialle tai tapahtumalle, joka kannustaa vesilläliikkujia hyvään veneilykulttuuriin ja sujuvaan yhteispeliin, parantaa veneilyturvallisuutta sekä edistää veneilyharrastusta. Tunnustus on myönnetty vuodesta 2004 alkaen yhdistykselle tulleiden ehdotusten joukosta. Vuoden 2025 tunnustuksesta päätti ministeri Sari Multala Veneilytoimittajien johtokunnan esikarsinnan jälkeen.

Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf on vuonna 1991 perustettu veneilystä ja merenkulusta kirjoittavien journalistien ja kuvajournalistien yhdistys.



www.veneilytoimittajat.fi

Lisätietoja Pasi Nuutinen, puh. 040 562 2471



Palkinto jaettiin Vene 26 Båt -messuilla 6.2. Juho Karhu esiintyy messuilla la-su 7. - 8.2. Helsingin kansainväliset venemessut järjestetään 6. - 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. www.venemessut.fi

Lisätietoja: Messukeskus, viestinnästä vastaava Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com