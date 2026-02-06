Vuoden Veneilyteko 2025 Juho Karhun Alluring Arctic -medialle
6.2.2026 15:16:23 EET | Messukeskus | Tiedote
Ympäristö- ja Ilmastoministeri Sari Multala on valinnut Veneilytoimittajat ry -Båtjournalisterna rf toimeksiannosta Vuoden Veneilyteko -palkinnon saajaksi Alluring Arctic -median, joka kertoo Juho Karhun ja Sohvi Kangasluoman purjehduksista ja elämästä arktisilla alueilla.
Alluring Arctic jakaa usealla somekanavalla sekä käytännön tietoa purjehduksesta, vapaalaskusta ja vene-elämästä kylmissä oloissa että tutkimustietoa alueen luonnosta, kulttuurista ja ihmisen vaikutuksesta arktikseen.
Juho ja Sohvi ovat vuodesta 2019 lähtien asuneet ja purjehtineet napapiirin pohjoispuolellla. Samalla he ovat osallistuneet vapaaehtoisina tutkimushankkeisiin mm. keräämällä luminäytteitä Huippuvuorilla, kuvaamalla jäätiköitä Norjassa ja mittaamalla jääkerroksia Islannissa. Kun arktisiin oloihin sopiva 45-jalkainen alumiinipursi sy Lumi löytyi Kaliforniasta, he purjehtivat sen Alaskaan kesällä 2024. Syksyllä sy Lumi pääsi Luoteisväylän läpi Grönlantiin, missä he talvehtivat veneessään.
Sohvi Kangasluoma työskentelee tutkijatohtorina Lapin yliopistossa ja hänen tutkimuksensa keskittyy pohjoisiin meriin ja niiden ympäristöllisiin, geopoliittisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.
Alluring Arctic -median sisältö on tietopohjaista ja omakohtaista, visuaalisesti korkeatasoista ja kiinnostavaa. Sitä seuraa suuri joukko ihmisiä ympäri maailman. alluringarctic.com
Vuoden Veneilyteko -palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, yhdistykselle, yritykselle, asialle tai tapahtumalle, joka kannustaa vesilläliikkujia hyvään veneilykulttuuriin ja sujuvaan yhteispeliin, parantaa veneilyturvallisuutta sekä edistää veneilyharrastusta. Tunnustus on myönnetty vuodesta 2004 alkaen yhdistykselle tulleiden ehdotusten joukosta. Vuoden 2025 tunnustuksesta päätti ministeri Sari Multala Veneilytoimittajien johtokunnan esikarsinnan jälkeen.
Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf on vuonna 1991 perustettu veneilystä ja merenkulusta kirjoittavien journalistien ja kuvajournalistien yhdistys.
www.veneilytoimittajat.fi
Lisätietoja Pasi Nuutinen, puh. 040 562 2471
Palkinto jaettiin Vene 26 Båt -messuilla 6.2. Juho Karhu esiintyy messuilla la-su 7. - 8.2. Helsingin kansainväliset venemessut järjestetään 6. - 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. www.venemessut.fi
Lisätietoja: Messukeskus, viestinnästä vastaava Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Vuoden vierasvenesatamat 2026 ovat Örö ja Spahotel Casino, Savonlinna6.2.2026 10:20:00 EET | Tiedote
Suomen Messusäätiön ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämässä Vuoden vierasvenesatama -äänestyksessä haettiin erikseen rannikkoalueen ja Järvi-Suomen suosikkisatamaa. Voittajiksi valittiin Örö Saaristomerellä sekä Spahotel Casino, Savonlinna. Vuoden vierasvenesatamat palkitaan vuosittain Vene Båt -messujen yhteydessä.
Gastro Helsinki 2026 kohdistaa katseen horeca-alan vetovoimaan, osaamiseen ja tulevaisuuden menestystekijöihin – ohjelma julkaistu4.2.2026 10:42:45 EET | Tiedote
Horeca-alan johtava kotimainen ammattitapahtuma Gastro Helsinki avaa ovensa 11.–12.3.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Tiiviissä vuoropuhelussa alan toimijoiden kanssa rakentuva tapahtuma kokoaa yhteen ravintola-, hotelli- ja elintarvikealan ammattilaiset keskustelemaan alaa puhuttavista teemoista, tulevaisuuden näkymistä ja osaamisen kehittämisestä.
Över en miljon besökare på Helsingfors Mässcentrum år 20252.2.2026 10:51:38 EET | Pressmeddelande
Antalet besökare på Helsingfors Mässcentrum översteg förra året den symboliska gränsen på en miljon för första gången sedan pandemiåren. Totalt besökte 1 004 912 gäster mässor, företagsevenemang, kongresser och möten.
Helsingin Messukeskuksessa yli miljoona kävijää vuonna 20252.2.2026 10:46:46 EET | Tiedote
Helsingin Messukeskuksen kävijämäärä ylitti viime vuonna miljoonan kävijän haamurajan ensimmäistä kertaa sitten koronavuosien. Messuilla, yritystapahtumissa, kongresseissa ja kokouksissa kävi yhteensä 1 004 912 vierasta.
Ilmiöksi muodostunut MP Jonnela toi ennätysmäärän nuoria MP 26 -messuille1.2.2026 20:13:58 EET | Tiedote
MP 26 Moottoripyörämessut esitteli moottoripyöräuutuudet ja rakennetut moottoripyörät 30.1. – 1.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. ”Elämyksellisyys näkyi MP-messuilla ja paikalla oli paljon motoristeja, myös entistä enemmän nuoria ”, kertoo projektijohtaja Niko Kantola.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme