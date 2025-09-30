Nikotiinipussien sääntely kiristyi – toimiala järjestäytyi Suomessa
Nikotiinipusseja koskevat uudet rajoitukset tulivat voimaan helmikuun 2026 alussa samaan aikaan, kun alan edunvalvontajärjestö Savuton Nikotiiniala ry (SNA) vahvisti asemaansa. Vuoden alusta järjestöön liittyi myös Philip Morris International (PMI). SNA edustaa nyt maailman suurimpia nikotiinipussiteollisuuden toimijoita Suomessa.
Alkuvuoden lakimuutokset muuttivat merkittävästi nikotiinipussien saatavuutta, koostumusta ja hinnoittelua. Samalla matkustajatuonnin rajat ja kiristynyt valmistevero muokkaavat markkinaa. SNA:n mukaan liian tiukka sääntely voi ohjata kulutusta valvotun markkinan ulkopuolelle.
Helmikuun 2026 keskeiset muutokset
Helmikuun alusta voimaan tulleet säännökset rajaavat nikotiinipitoisuuden enintään 16,6 milligrammaan grammassa ja sallivat makuina vain mintun, mentolin ja tupakan. Matkustajatuonnin enimmäismäärä rajattiin 1 000 grammaan omaan käyttöön.
Lisäksi vuoden 2026 alussa voimaan tullut valmisteveron korotus loi painetta hinnankorotuksille. Savuttomien nikotiinituotteiden pakkauksiin vaaditaan pakolliset suomen- ja ruotsinkieliset terveysvaroitukset, ja tuotteiden painoa sekä lisäaineita on rajoitettu. Yhtenäinen pakkausulkoasu tulee pakolliseksi elokuussa 2026.
Nikotiinipussien myynti on ollut luvanvaraista jo elokuusta 2025 lähtien, ja etämyynti sekä markkinointi on kielletty. Sääntely kiristyy vaiheittain vuoteen 2027 saakka.
Verotus, hintaerot ja laiton kauppa
SNA arvioi, että kiristynyt verotus ja tiukat tuotekohtaiset rajoitukset voivat heikentää sääntelyn tavoitteita, jos kulutus siirtyy valvonnan ulkopuolelle.
– Liian korkea verotus ei välttämättä lisää valtion verotuottoja toivotulla tavalla, vaan voi enenevässä määrin siirtää kulutusta ulkomaille ja harmaaseen kauppaan. Tämä haastaa julkisen valvonnan sekä nuorten suojelua koskevat tavoitteet, sillä nuoret saavat nikotiinituotteita laittomista myyntikanavista - kuten sosiaalisen median viestipalveluista, sanoo Savuton Nikotiinialan toiminnanjohtaja Mirita Saxberg.
Kansainväliset arviot ja tyhjien nikotiinipussipurkkien analysointiin perustuvat tutkimukset osoittavat, että ulkomailta peräisin olevat tai laittomasti myytävät tuotteet voivat muodostaa merkittävän osan kokonaiskulutuksesta ja aiheuttaa huomattavia veromenetyksiä, mikä korostaa hallitsemattoman markkinakehityksen riskiä.
Toimiala järjestäytyi sääntelyn kiristyessä
Savuton Nikotiiniala aloitti toimintansa kesällä 2025 ja saavutti täyden toimintavalmiuden saman vuoden aikana. Järjestön perustajajäseniä ovat BAT (British American Tobacco), IMB (Imperial Brands) ja JTI (Japan Tobacco International), ja vuoden 2026 alusta jäseneksi liittyi myös PMI.
Järjestö pyrkii tuomaan päätöksenteon tueksi tutkimukseen perustuvaa tietoa nikotiinipusseista ja niiden sääntelyn vaikutuksista muun muassa tupakoinnin haittojen vähentämiseen, valtion verotuloihin ja luvalliseen kauppaan. SNA korostaa, ettei se markkinoi nikotiinituotteita eikä kannusta nikotiinin käyttöön.
Seuranta jatkuu vuonna 2026
Savuton Nikotiiniala seuraa lakimuutosten vaikutuksia erityisesti valtion verokertymän kehitykseen sekä laittoman kaupan ja rajat ylittävän tuonnin laajuuteen. Järjestö valmistelee vuodelle 2026 tutkimukseen perustuvaa selvitystä nikotiinipussien saatavuudesta ja laittomasta markkinasta Suomessa.
Savuton Nikotiiniala on nikotiinipussiteollisuuden edunvalvontajärjestö
Savuton Nikotiiniala ry, Finlands Nikotinbranch rf edustaa nikotiinipussiteollisuuden suurimpia toimijoita. Tarjoamme tutkittua tietoa tupakattomista nikotiinipusseista ja edistämme tasapainoista nikotiinipolitiikkaa voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.
