Vene 26 Båt -messuilla palkitaan parhaat ja toimivimmat veneuutuudet
6.2.2026 17:30:17 EET | Messukeskus | Tiedote
Vene 26 Båt -messuilla valitaan nyt jo 27. kertaa Messujen avovene, retki- tai yhteysvene, matkavene sekä purjevene esillä olevista uutuuksista. Lisäksi palkitaan toista kertaa Messujen kalastusvene. Venemessuilla on esillä monipuolinen ja laajavalikoima veneitä ja paljon uutuuksia. Vene 26 Båt -messut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Venemessut esittelee noin 400 venettä, joista löytyy jokaiseen tarkoitukseen sopiva vene.Messujen vene -tunnustuksilla halutaan viedä venealaa eteenpäin ja antaa toimijoille tunnustusta onnistuneesta tuotekehityksestä. Valinnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti uutuusarvoon. Lisäksi otettiin huomioon design, rakenne- ja tilankäyttöideat, tilojen toimivuus ja ergonomia, hinta-laatuvaikutelma sekä käyttötarkoitukseen sopivuus. Uutuuksia arvioidaan suhteessa niiden omaan koko- ja hintaluokkaan, ei toisiinsa. Kalastusveneen valinnassa kiinnitetään huomiota muun muassa soveltuvuuteen kalastuskäyttöön, varustuksen tasoon, veneen tilankäyttöratkaisuihin sekä uusiin rakenteellisiin ja teknisiin ratkaisuihin.
Messujen veneiden finalisteissa kiinnostavia uutuuksia
Valinnan Messujen veneet -kisan avoveneistä, retki-/yhteysveneistä ja matkaveneistä tekee raati, johon kuuluvat Antti Numminen Eurofins Expert Serviceltä, Kippari-lehden toimittaja Jouko Saarinen, Venemestari-lehden ja Totalvene.fi:n päätoimittaja Jan Sjölund sekä Tom Wilenius Traficomilta. Messujen purjeveneen valitsevat Tom Wileniuksen lisäksi Markos Puro Eurofins Expert Serviceltä sekä toimittajat Pasi Nuutinen ja Otto Aalto. Voittajat julkaistaan keskiviikkona 11.2. klo 15 Purjehdussataman Maritim-lavalla.
Avoveneissä valinnanvaraa on tänä vuonna paljon. Finalisteiksi valikoituivat Cremo 488 BR (6b30), eSuvi-sähköveneiden mallisto (6g48) ja Sea Ray SDX 250 (6k50).
Retki-/yhteysvenefinalisteja ovat MAX 68 Cabin S (6e2), Wellcraft 28 Explorer (7m126) ja Windy SR40 (7g128).
Matkaveneissä kisaavat Axopar 38XC (6a50), Prestige F4.3 (7m128), ja ensimmäistä kertaa yleisölle venemessuilla esiteltävä Yamarin Aura Cabin (6d48).
Purjeveneviisikosta neljä on mukana Messujen vene kisassa: Beneteau First 30 (7k150), Hallberg-Rassy 370 (7k150), Hanse 360 (7k150) ja Jeanneau Sun Odyssey 415 (7k150).
Yleisö pääsee äänestämään Messujen kalastusvenettä
Messujen kalastusveneen valitsee kalastusmediasta ja asiantuntijoista koostuva raati, johon kuuluvat Kalastajan Kanavan toimittaja Jyri Kuusisalo, vene-elektroniikka-asiantuntija Jani Mäkeläinen, Metsästys ja Kalastus -lehden freelancer-toimittaja Timo Sarkkinen ja Kalastus-lehden ja kalastuslehti.fi päätoimittaja Antti Zetterberg.
Venemessuilla on tänä vuonna ennätysmäärä kalastusvarustettuja veneitä. Messujen kalastusvenekisaan on valittu niistä seitsemän. Mukana ovat: Alba 440 C (1a19), Alutroll 405 Trekker (1c38), Finval 515 Evo DC (1a21), Linder Arkip 510 Catch (7a110), Predacast 430 Striker (1e1), Terhi 400 CC (1d9) ja UMS 655 Fishing (1e37). Yleisöäänestys on käynnissä pe 13.2 asti ja palkinto jaetaan lauantaina 14.2. klo 12 Tohatsu-lavalla. Yleisöäänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan lippupaketteja Messukeskuksen 2026 messuille.
Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma on avoinna arkisin klo 11-19 ja viikonloppuisin lauantaina ja sunnuntaina klo 10-18. Messukeskus järjestää venemessut Venealan Keskusjärjestö Finnboat ry:n toimeksiannosta.
Lisätietoja: viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
#venemessut www.venemessut.fi
Kuvia palkintojen jaosta mediapankissa: http://messukeskus.mediabank.fi
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
