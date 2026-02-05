Eurojackpotissa ensi tiistaina jaossa noin 22 miljoonaa
6.2.2026 22:29:33 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi tiistaina on jaossa noin 22 miljoonan päävoitto.
Eurojackpotin kierroksen 6/2026 perjantaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 8, 14, 38, 41 ja 48. Tähtinumerot ovat 1 ja 11.
Kierroksen suurimmat voitot osuivat kahdelle 5+1-tulokselle, joilla molemmilla sai tällä kierroksella hieman yli 1,5 miljoonaa euroa. Voitot osuivat Tanskaan ja Saksaan.
5+0-osumia löytyi tässä arvonnassa neljä kappaletta, joista kolme Saksasta ja yksi Hollannista. Voitto-osuudet näillä riveillä oli 257 357,70 euroa.
Suomeen osuneet suurimmat voitot olivat tällä kierroksella 4+1-osumia, joilla voitti 419,40 euroa. Näitä voittoja löytyi Suomesta 42 kappaletta.
Jokeri-pelin voittorivi tänään perjantaina on 7 3 3 4 0 2 2. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voitto matkasi Kouvolaan K-Market Anjalan viiden osuuden porukalle.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 10, 15, 18, 23, 27, 34 ja lisänumero 17. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi 20 216 kappaletta.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Lontoo 5. Tonneja voitettiin kaksi kappaletta.
