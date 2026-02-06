Onko suosikkinumerosi listalla? Tilastot paljastavat Kenon useimmin esiintyvät numerot
7.2.2026 10:55:37 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Kenossa vietetään tällä viikolla korotettujen voittojen viikkoa. Korotettuja voittoja on maksettu pelaajille jo lähes kahden miljoonan euron edestä. Tilastot paljastavat Kenon voittoriveissä eniten esiintyneet numerot.
Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli Veikkauksen ensimmäinen päivittäin pelattava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2–10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä.
- Kenon, kuten muidenkin arvontapelien, numeroiden esiintyminen on täysin sattumanvaraista. Silti arvontojen oikeiden rivien numeroissa jotkut esiintyvät useimmin kuin toiset, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Kenon oikeiden rivien kymmenen eniten esiintynyt numeroa viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat seuraavat.
- 7 (3244 esiintymistä oikeassa rivissä)
- 23 (3236)
- 39 (3229)
- 14 (3218)
- 22 (3215)
- 61 (3202)
- 67 (3198)
- 19 (3194)
- 55 (3185)
- 43 (3182)
Häntäpäähän oikeissa riveissä ovat jääneet puolestaan numerot 54 (3020 esiintymiskertaa), 10 (3021), 45 (3047), 24 (3060) sekä 36 (3061).
- Syyskuussa 2013 Kenoon tuli tarjolle uusi lisäpeli KunkkuKertoimet. Mikäli KunkkuNumero osuu KunkkuKertoimilla pelattuun riviin, voittaa pelaaja silloin voittonsa vähintään tuplana, kertoo Sundholm.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana arvonnoissa useimmin KunkkuNumeroiksi ovat päätyneet seuraavat numerot.
- 23 (197 esiintymistä KunkkuNumerona)
- 6 (189)
- 34 (188)
- 67 (178)
- 1 (177)
KunkkuNumeroiden esiintymisten jumbosijoilla ovat puolestaan 37 (131 esiintymistä), 46 (132) ja 62 (132).
Tällä viikolla Kenossa vietetään korotettujen voittojen viikkoa, joka tarkoittaa sitä, että Kenon KunkkuKertoimien voitot maksetaan 30 prosenttia suurempina, jos KunkkuNumero osuu pelattuun riviin.
- Tällä viikolla korotettuja voittoja on maksettu pelaajille jo lähes kahden miljoonan eurosta ja lukumäärällisesti mitattuna yli 250 000 kappaletta, Sundholm paljastaa.
Korotettujen voittojen viikon toistaiseksi suurin voitto pelattiin Lohjalla tämän viikon keskiviikkona, jolloin R-Kioski Lohjantähdessä pelatussa rivissä osui KunkkuNumero kohdilleen ja voitto nousi näin 325 000 euroon.
- Jäämme jännityksellä odottamaan, löytyykö vielä viimeisinä päivinä Kenosta korotettuja suurvoittoja, Sundholm sanoo.
Kenon kautta aikojen suurimmat voitot
1. 2,75 miljoonaa, Kirkkonummi, 40/2025 (koostui useasta voitosta samassa arvonnassa)
2. 2 miljoonaa euroa, Helsinki, 15/2008
2. 2 miljoonaa euroa, Turku, 34/2011
3. 1,9 miljoonaa euroa, Kotka, 35/2024
4. 1,5 miljoonaa euroa (kaksi 15 osuuden porukkaa eri puolilta Suomea), 34/2018
5. 1,4 miljoonaa euroa, Vesanto, 31/2025
Kenon korotettujen voittojen viikkoa vietetään 2.–8.2. Kenon KunkkuKertoimien voitot maksetaan tuolloin 30 prosenttia suurempina, jos KunkkuNumero osuu riviisi. Esimerkiksi Kenon 10-tasolla KunkkuKertoimen täysosuma antaa euron panoksella 650 000 euron voiton, kun se ilman korotusta olisi 500 000 euroa. Korotettuihin voittoihin osallistuminen edellyttää, että peliin on valittu mukaan KunkkuKertoimet. KunkkuKertoimet maksavat peliin valitun panoksen verran.
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
