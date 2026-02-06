Wickström: Yksi lääkäri – ei useita eri
Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) on tyytyväinen siitä, että omalääkärimalli vihdoin vakiintuu Suomessa. Hallitus panostaa mallin kehittämiseen yhteensä 40 miljoonaa euroa, mikä on ollut RKP:n pitkään ajama tavoite.
– Nyt oma ääkärimalli voidaan vihdoin kehittää kaikissa hyvinvointialueissa. Terveydenhuollon tehtävä on luoda turvallisuutta, ja teemme sen tarjoamalla oman lääkärin, joka tuntee potilaan ja hänen taustansa. Tämä on asia, jonka puolesta RKP on työskennellyt pitkään, ja nyt se toteutuu, Wickström sanoo.
Tuen tavoitteena on, että mahdollisimman moni saa käyttöönsä oman lääkärin ja hoitajan, muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tukemana.
– Kehittämällä omalääkärimallia voimme välttää tarpeettomia tutkimuksia ja samalla parantaa hoidon laatua, erityisesti kroonisesti sairaille. Lääkäri, joka tuntee potilaan taustan, voi antaa parempaa ja tarkoituksenmukaisempaa hoitoa. Se on hyväksi potilaalle – ja säästää sekä aikaa että rahaa, Wickström sanoo.
RKP on pitkään ajanut hoidon jatkuvuutta ja inhimillisempää mallia. Nyt siitä tulee todellisuutta. Henkilökohtainen lääkärikontakti vahvistaa myös kielellisiä oikeuksia.
