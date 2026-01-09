Näe ry palkittiin vuoden 2025 toimialajärjestönä – tunnustus pitkäjänteisestä edunvalvontatyöstä

Suomen Yrittäjät palkitsi Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n vuoden 2025 toimialajärjestönä Vaikuttajafoorumissa 6.7.2026 Helsingissä. Palkintoperusteluissa korostettiin Näe ry:n johdonmukaista, strategista ja tuloksellista edunvalvontaa, joka johti optikoiden ammatinharjoittamista rajoittaneiden säännösten kumoamiseen vuonna 2025.

Sääntelyuudistuksen myötä optometristien osaamista voidaan hyödyntää aiempaa laajemmin. Muutos on nopeuttanut palveluihin pääsyä, selkeyttänyt työnjakoa ja vähentänyt päällekkäisiä tutkimuksia. Samalla alan yritysten toimintaedellytykset ja palvelujen kustannusvaikuttavuus ovat parantuneet.

Tast korostaa, että ilman tiivistä yhteistyötä ja yhteistä näkemystä näin mittavaa sääntelyuudistusta ei olisi saatu maaliin. Hänen mukaansa palkinto kuuluu koko näönhuollon sektorille, ei vain toimialajärjestölle.

”Olemme erittäin kiitollisia tästä tunnustuksesta. Ammattihenkilöasetuksen 16 §:n kumoutuminen toi järjestelmään suuren ja kuluttajaa hyödyttävän muutoksen. Se vahvistaa koko alan toimintaedellytyksiä ja antaa mahdollisuuden hyödyntää optikoiden osaamista täysimääräisesti”, sanoo Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

Suomen Yrittäjät nosti perusteluissaan esiin myös Näe ry:n roolin yhteistyökykyisenä ja johdonmukaisena toimijana osana laajempaa järjestökenttää. Järjestö on rakentanut yhteistä ääntä niin terveydenhuollon toimijoiden, viranomaisten kuin elinkeinoelämän kanssa.

Tunnustus on merkittävä virstanpylväs – työ jatkuu

Tunnustus on Näe ry:lle merkittävä virstanpylväs, mutta työ jatkuu. Järjestö valmistautuu tuleviin eduskuntavaaleihin ja tavoittelee entistä toimivampaa ja rakenteellisempaa näönhuollon kokonaisuutta.

Tastin mukaan seuraavat vuodet ratkaisevat, miten Suomi pystyy vastaamaan väestön ikääntymisen ja palvelutarpeiden kasvuun.

”Hyvä näkeminen on jokaiselle kuuluva oikeus. Haluamme rakentaa maailman parhaan näönhuollon – laadukkaan, oikea-aikaisen ja kustannusvaikuttavan palvelukokonaisuuden, jossa työnjako on selkeä ja palveluihin pääsee ilman tarpeetonta viivettä.”

Palkinto vahvistaa Näe ry:n asemaa alan keskeisenä suunnannäyttäjänä ja antaa selkänojaa jatkaa uudistuksia, jotka lisäävät yhdenvertaisuutta ja parantavat palveluiden saatavuutta koko maassa. Kehitystyö on pitkäjänteistä, mutta suunta on selvä: moderni, sujuva ja käyttäjälähtöinen näönhuolto, jonka keskiössä on kuluttajan oikeus hyvään ja sujuvaan palveluun.