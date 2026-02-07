Turun Katedralskolan juhlii 750 vuotta – Adlercreutz paljasti informaatiotaulun rehtori Henrik Tempilin kunniaksi
7.2.2026 14:35:22 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Turun Katedralskolan käynnisti tänään 750-vuotisjuhlavuotensa juhlaseremonialla, jossa RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz paljasti informaatiotaulun koulun ensimmäisen tunnetun rehtorin, Henrik Tempilin, muistoksi. Juhlavuosi ei huomioi ainoastaan yksittäistä koulua, vaan koko suomalaista koulutusjärjestelmää.
– Tämä ei ole vain Katedralskolanin juhla, vaan koko Turun ja koko Suomen sivistyssektorin juhla. Voidaan perustellusti sanoa, että Katedralskolan muodostaa suomalaisen koulutustradition selkärangan, Adlercreutz sanoi avauspuheessaan juhlallisuuksissa Turussa lauantaina 7. helmikuuta.
Turun Katedralskolanin historia ulottuu 1200-luvun loppuun, jolloin koulu perustettiin samaan aikaan Turun tuomiokapitulin kanssa.
– Seitsemän ja puolen vuosisadan ajan koulu on toiminut keskiajan, reformaation, suurvaltakauden, autonomian ja itsenäisyyden läpi – ja kaikkina aikakausina sitä on kannatellut usko sivistyksen merkitykseen. Se, että sivistysperinteemme ulottuu näin kauas historiaan, on asia, josta voimme olla ylpeitä, Adlercreutz toteaa.
Osana juhlavuoden avausta paljastettiin informaatiotaulu Henrik Tempilistä, joka toimi 1300-luvulla ja on ensimmäinen historiankirjoituksissa mainittu Katedralskolanin rehtori.
– Tieto kuuluu meille kaikille; se on yhteinen perintö, jota viemme yhdessä eteenpäin. Koulutuksen tehtävänä ei ole ainoastaan vastata nykyhetken tarpeisiin, vaan antaa välineet kohdata tulevaisuus. Koulutus on demokratian ja osallisuuden kivijalka – ja siten kestävän yhteiskunnan perusta, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Wickström: En läkare – inte flera olika7.2.2026 10:57:13 EET | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) är nöjd över att egenläkarmodellen äntligen etableras i Finland. Regeringen satsar totalt 40 miljoner euro på att utveckla modellen, något som SFP länge har jobbat för.
Wickström: Yksi lääkäri – ei useita eri7.2.2026 10:57:13 EET | Tiedote
Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) on tyytyväinen siitä, että omalääkärimalli vihdoin vakiintuu Suomessa. Hallitus panostaa mallin kehittämiseen yhteensä 40 miljoonaa euroa, mikä on ollut RKP:n pitkään ajama tavoite.
Adlercreutz, Henriksson och Biaudet på plats i Enare under Samernas nationaldag6.2.2026 14:18:40 EET | Pressmeddelande
Samernas nationaldag firas den 6 februari till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim 1917. I år uppmärksammades också den nya sametingslagen i samband med firandet i Enare, där Sametingets sessionssal är belägen. Svenska folkpartiet var starkt representerat genom partiordförande och undervisningsminister Anders Adlercreutz, Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Eva Biaudet, som alla deltog i evenemanget.
Adlercreutz, Henriksson ja Biaudet paikalla Inarissa saamelaisten kansallispäivänä6.2.2026 14:18:40 EET | Tiedote
Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. helmikuuta ensimmäisen saamelaisen yleiskokouksen muistoksi, joka pidettiin Trondheimissa vuonna 1917. Tänä vuonna juhlallisuuksien yhteydessä Inarissa huomioitiin myös uusi saamelaiskäräjälaki, joka astui voimaan viime vuonna. Inarissa sijaitsee Saamelaiskäräjien istuntosali. RKP oli tilaisuudessa vahvasti edustettuna puolueen puheenjohtajan ja opetusministerin Anders Adlercreutzin, europarlamentaarikko Anna-Maja Henrikssonin sekä kansanedustaja Eva Biaudet’n osallistuessa tapahtumaan.
Ingo i möte med Europol: Rysk hybridpåverkan förebyggs genom satsningar på den inre säkerheten4.2.2026 11:28:38 EET | Pressmeddelande
Riksdagens förvaltningsutskott skickar en delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europols (JPSG-Europol) möte i Nikosia, Cypern 3.-6.2.2026. I delegationen ingår riksdagsledamot Christoffer Ingo från Svenska riksdagsgruppens. Under kontrollgruppens möte kommer man att diskutera den framtida reformen av Europols uppgifter, verksamhet och tillsyn, Europols roll i bekämpningen av människohandel och samarbetet mellan Europol och andra EU-byråer i kampen mot ekonomisk brottslighet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme