Turun Katedralskolan juhlii 750 vuotta – Adlercreutz paljasti informaatiotaulun rehtori Henrik Tempilin kunniaksi

– Tämä ei ole vain Katedralskolanin juhla, vaan koko Turun ja koko Suomen sivistyssektorin juhla. Voidaan perustellusti sanoa, että Katedralskolan muodostaa suomalaisen koulutustradition selkärangan, Adlercreutz sanoi avauspuheessaan juhlallisuuksissa Turussa lauantaina 7. helmikuuta.

Turun Katedralskolanin historia ulottuu 1200-luvun loppuun, jolloin koulu perustettiin samaan aikaan Turun tuomiokapitulin kanssa.

– Seitsemän ja puolen vuosisadan ajan koulu on toiminut keskiajan, reformaation, suurvaltakauden, autonomian ja itsenäisyyden läpi – ja kaikkina aikakausina sitä on kannatellut usko sivistyksen merkitykseen. Se, että sivistysperinteemme ulottuu näin kauas historiaan, on asia, josta voimme olla ylpeitä, Adlercreutz toteaa.

Osana juhlavuoden avausta paljastettiin informaatiotaulu Henrik Tempilistä, joka toimi 1300-luvulla ja on ensimmäinen historiankirjoituksissa mainittu Katedralskolanin rehtori.

– Tieto kuuluu meille kaikille; se on yhteinen perintö, jota viemme yhdessä eteenpäin. Koulutuksen tehtävänä ei ole ainoastaan vastata nykyhetken tarpeisiin, vaan antaa välineet kohdata tulevaisuus. Koulutus on demokratian ja osallisuuden kivijalka – ja siten kestävän yhteiskunnan perusta, Adlercreutz sanoo.