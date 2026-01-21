Kokoomuksen puoluevaltuusto nimitti puoluehallituksen vuodelle 2026

7.2.2026 18:02:27 EET | Kansallinen kokoomus | Tiedote

Jaa

Kokoomuksen puoluevaltuusto on nimennyt uuden puoluehallituksen vuodelle 2026.  Puoluevaltuusto päätti asiasta lauantaina kokouksessaan hotelli Rantapuistossa Helsingissä.

Kokoomuksen logo
Kokoomuksen logo

Kokoomuksen puoluevaltuusto on nimennyt uuden puoluehallituksen vuodelle 2026.  Puoluevaltuusto päätti asiasta lauantaina kokouksessaan hotelli Rantapuistossa Helsingissä. 

Puoluehallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2026 valittiin: 

Juha Hakola, Helsinki 

Henrik Vuornos, Uusimaa 

Pauli Aalto-Setälä, Varsinais-Suomi 

Johanna Siitari, Satakunta 

Mika Järvinen, Häme 

Jari Andersson, Pirkanmaa 

Oskari Valtola, Kaakkois-Suomi 

Aulikki Sihvonen, Savo-Karjala 

Niilo Nissinen, Keski-Suomi 

Jesse Luhtala, Pohjanmaa 

Tomi Kaismo, Pohjois-Pohjanmaa 

Jyri Saastamoinen, Kainuu 

Antti Kaarlela, Lappi 

Binga Tupamäki, Kokoomusnuoret 

Pihla Keto-Huovinen, Kokoomusnaiset 

Nuutti Metsämäki, Kokoomusopiskelijat 

Puoluehallituksen varajäseniksi vuodelle 2026 valittiin: 

Juho Kärkkäinen, Helsinki 

Sakari Mäkinen, Uusimaa 

Janne Aso, Varsinais-Suomi 

Terhi Uusitalo, Satakunta 

Minna Heinonen-Pesonen, Häme 

Ida Leino, Pirkanmaa 

Lilla Saaristo, Kaakkois-Suomi 

Markko Rothström, Savo-Karjala 

Katja Isomöttönen, Keski-Suomi 

Lasse Rajala, Pohjanmaa 

Aamos Valjus, Pohjois-Pohjanmaa 

Kari Hyvönen, Kainuu 

Sanna Luoma, Lappi 

Martti Paldanius, Kokoomusnuoret 

Anu Aaltonen, Kokoomusnaiset 

Alli Vepsä, Kokoomusopiskelijat 

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kansallinen kokoomus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye