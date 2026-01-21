Kokoomuksen puoluevaltuusto nimitti puoluehallituksen vuodelle 2026
7.2.2026 18:02:27 EET | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen puoluevaltuusto on nimennyt uuden puoluehallituksen vuodelle 2026. Puoluevaltuusto päätti asiasta lauantaina kokouksessaan hotelli Rantapuistossa Helsingissä.
Puoluehallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2026 valittiin:
Juha Hakola, Helsinki
Henrik Vuornos, Uusimaa
Pauli Aalto-Setälä, Varsinais-Suomi
Johanna Siitari, Satakunta
Mika Järvinen, Häme
Jari Andersson, Pirkanmaa
Oskari Valtola, Kaakkois-Suomi
Aulikki Sihvonen, Savo-Karjala
Niilo Nissinen, Keski-Suomi
Jesse Luhtala, Pohjanmaa
Tomi Kaismo, Pohjois-Pohjanmaa
Jyri Saastamoinen, Kainuu
Antti Kaarlela, Lappi
Binga Tupamäki, Kokoomusnuoret
Pihla Keto-Huovinen, Kokoomusnaiset
Nuutti Metsämäki, Kokoomusopiskelijat
Puoluehallituksen varajäseniksi vuodelle 2026 valittiin:
Juho Kärkkäinen, Helsinki
Sakari Mäkinen, Uusimaa
Janne Aso, Varsinais-Suomi
Terhi Uusitalo, Satakunta
Minna Heinonen-Pesonen, Häme
Ida Leino, Pirkanmaa
Lilla Saaristo, Kaakkois-Suomi
Markko Rothström, Savo-Karjala
Katja Isomöttönen, Keski-Suomi
Lasse Rajala, Pohjanmaa
Aamos Valjus, Pohjois-Pohjanmaa
Kari Hyvönen, Kainuu
Sanna Luoma, Lappi
Martti Paldanius, Kokoomusnuoret
Anu Aaltonen, Kokoomusnaiset
Alli Vepsä, Kokoomusopiskelijat
