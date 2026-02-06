Suomen U19-miehet kolmen maalin takamatkalta rankkarivoittoon Tshekissä

Avauserän 1-0 vienyt Sveitsi näytti karkaavan toisessa, kun se ehätti jo 3–0-johtoon. Vielä Julius Koiton Aimo Laitilan levityksestä iskemän kavennuksen jälkeen Sveitsi iski toisella ylivoimaosumallaan 4-1, mutta sitten alkoi Suomen nousu. Suomen päästyä ylivoimalle Jose Saarainen sivalsi avoimeen verkkoon 4-2 Ilari Sallménin maltettua syöttää vielä kerran, ja erän lopussa Suomi nousi jo maalin päähän. Oskar Björklund ja Julius Koitto riistivät pallon Sveitsin alueella, ja Koiton nopea laukaus painui takakulmaan. Myös Suomen tasoitus kolmannen erän alussa syntyi pallonriistosta, kun Samuli Broström pudotti oikea-aikaisen syötön maalille nousseelle Aimo Laitilalle. Erän puolivälissä Sveitsi siirtyi vielä 5–4-johtoon Suomen maalin edessä pomppineesta irtopallosta, mutta lopun prässi kuudella viittä vastaan toi Suomen rinnalle. Pallo jäi Edvin Seppälän yrityksestä ilmaan, ja Woitto Kemppinen kurotti sen verkkoon. Rangaistuslaukauskisassa Topias Kärkkäisen, Tatu Meltolan ja Julius Keskisen onnistumiset kruunasivat Suomelle voiton.

Suomi voitti viime keväänä U19-miesten MM-kultaa, mutta viestikapulan tälle kaudelle vastaanottanut uusi ikäluokka oli ennen tätä päivää kokenut viisi perättäistä tappiota.

Salibandya, Prostejov, Tshekki

U19-miesten kolmen maan turnaus

Sveitsi–Suomi 5-6 (1-0, 3-3, 1-3, 0-1)

erä: 4.28 Mats Hofer (Jan Niklaus) 1-0. erä: 23.53 Niklaus (Noel Hug) 2-0 yv, 29.37 Andri Zoss (Hofer) 3-0 sr, 31.45 Julius Koitto (Aimo Laitila) 3-1, 36.15 Noel Hug (Kjetil Bühler) 4-1 yv, 38.46 Jose Saarainen (Ilari Sallmén) 4-2, 39.28 Koitto (Oskar Björklund) 4-3. erä: 43.31 Aimo Laitila (Samuli Broström) 4-4, 48.41 Gian Noah Lüthi (Zoss) 5-4, 58.47 Woitto Kemppinen (Edvin Seppälä) 5-5 im.

Suomi voitti rangaistuslaukauskilpailun.

Torjunnat:

Noah Datwyler Sveitsi 6+6+5=17,

Atte Virtanen Suomi 4+3+4=11.

Jäähyt: Sveitsi 3x2 min, Suomi 2x2 min.

Erotuomarit: Tomas Kostinek ja Martin Reichelt, Tshekki.

Yleisöä: 245.

Suomen parhaana palkittiin Julius Koitto.

Suomen U19-naiset voittivat Polish Cupin kolmannenkin alkusarjan ottelunsa, kun Tanska taipui tahmean startin jälkeen lopulta 8-2. Sunnuntaina klo 13 on vuorossa ottelu sijoista 1-2.

Suomen huolimattoman pelin ja Tanskan tunnollisen puolustamisen myötä avausmaali nähtiin vasta 17 minuutin pelin jälkeen Zara Gauffin-Kausteen jatkaessa Elsa Holopaisen laukauksen kakkospallosta Suomen johtoon. Tanska kuitenkin kuittasi vielä ennen taukoa Suomen menetettyä pallon omassa päädyssä eikä siinä vielä kaikki: Toisen erän alussa tanskalaiset pääsivät kahdesti läpiajoon, mutta kummankin yrittäjän pallo karkasi ohi Siiri Tullan maalin. Pelin puolivälissä eroa alkoi lopulta syntyä, kun Gauffin-Kauste jatkoi nyt Vilja Kuutniemen laukauksen reboundista Suomen johtoon ja Suomen päästyä ylivoimalle Elsa Holopainen pommitti Natalie Sandströmin poikkipassista eron kahteen. Toisella tauolla Suomi johti jo 6-1, ja kolmannen erän Suomi vei 2-1.

Suomen parhaana palkittu Zara Gauffin-Kauste merkkautti tehot 4+1, Vilja Kuutniemi 1+3 ja Natalie Sandström 1+2.

Salibandya, Nowy Tomysl, Puola

U19-naisten Polish Cup, alkulohko

Tanska–Suomi 2-8 (1-1, 0-5, 1-2)

erä: 17.08 Zara Gauffin-Kauste (Elsa Holopainen) 0-1, 19.20 Marie Abildgaard 1-1. erä: 27.11 Gauffin-Kauste (Vilja Kuutniemi) 1-2, 30.26 Holopainen (Natalie Sandström) 1-3 yv, 30.58 Kuutniemi (Gauffin-Kauste) 1-4, 33.23 Gauffin-Kauste (Kuutniemi) 1-5, 34.03 Sandström (Neea Rinne) 1-6. erä: 43.53 Gauffin-Kauste (Kuutniemi) 1-7, 44.56 Elisabeth Andersen (Abildgaard) 2-7, 52.10 Siiri Kainulainen (Sandström) 2-8.

Torjunnat:

Liv Petersen Tanska 8+6+(0)=14 ja Thilde Olesen Tanska (0)+4+6=10 (vaihto 27.11),

Siiri Tulla Suomi 3+3+3=9.

Jäähyt: Tanska 2 min, Suomi 0 min.

Erotuomarit: Andreas Gassner ja Lukas Jakoubek, Itävalta.

Yleisöä: 120.

Suomen parhaana palkittiin Zara Gauffin-Kauste.