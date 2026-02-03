Suomen Keskusta r.p.

Kaikkonen vaatii kotitalousvähennyksen palauttamista

8.2.2026 11:00:00 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii verotuksen kotitalousvähennyksen ehtojen palauttamista ennalleen. Vähennykseen tehty leikkaus on osunut erityisesti pienyrittäjiin ja yksinyrittäjiin, mikä on heikentänyt heidän toimintaedellytyksiään. Samalla monet kotitaloukset ovat menettäneet tarvitsemiaan palveluita. 

 – Pienet yritykset ovat työllisyyden selkäranka Suomessa. Kotitalousvähennyksen leikkaukset ovat iskeneet moniin niistä. Lukuisat pienyrittäjät ovat joutuneet irtisanomaan työntekijöitään, Kaikkonen toteaa.

– On huolestuttavaa, että veropolitiikalla on vaikeutettu juuri sitä, mikä luo työpaikkoja Suomeen. Me näemme, että kotitalousvähennys toimii työpaikkojen kasvun välineenä. Pienyritykset tarvitsevat selkeät ja ennakoitavat toimintaympäristöt, jotta ne voivat palkata lisää henkilöstöä ja kehittää liiketoimintaansa.

– Kotitalousvähennyksen leikkaus on pahentanut työttömyyttä. Se on ollut yksi hallituksen lyhytnäköisimmistä päätöksistä.

– Kotitalousvähennyksen avulla on teetetty esimerkiksi kotien pieniä remontteja, hoito- ja hoivapalveluita ja siivouspalveluita, Kaikkonen muistuttaa.

Kaikkonen painottaa, että kotitalousvähennyksen palauttaminen olisi konkreettinen ja nopea keino tukea pienyrittäjiä ja edistää työllisyyttä.

– Tämä on yksinkertainen mutta tehokas toimi, joka parantaa erityisesti pienyrittäjien mahdollisuuksia työllistää. Pahenevan työttömyyden kierre pitää katkaista. Nyt tarvitaan rohkeutta hallitukselta tehdä korjausliikkeitä, jotka tukevat suomalaista yrittäjyyttä ja luovat lisää työpaikkoja ja palveluita.

