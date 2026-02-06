KUTSU: Vene 26 Båt -messujen Itämeri-päivä pe 13.2.
Helsingin kansainvälisillä venemessuilla on Itämeri-päivä perjantaina 13.2. ja silloin järjestetään klo 14 ensimmäinen kansainvälinen Baltic Sea Boating Forum – olet tervetullut kuulemaan veneilyalan, päättäjien ja sidosryhmien keskustelua Itämeren tulevaisuudesta. Lisäksi päivän aikana jaetaan Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinto ja järjestetään useita keskusteluja ympäristönsuojelusta.
perjantaina 13.2. klo 14-16 Baltic Sea Boating Forum,
Helsingin kansainväliset Venemessut, Purjehdussataman Maritim-lava, Helsingin Messukeskus
EBI Launches Baltic Sea Boating Forum at Helsinki International Boat Show. The European Boating Industry (EBI) is proud to launch the inaugural Baltic Sea Boating Forum at the Helsinki International Boat Show, creating a new annual platform for dialogue between the boating industry, policymakers, and stakeholders.The Forum will explore how recreational boating can thrive while supporting environmental sustainability, marine protection, and regional economic growth. The Forum aims to reshape the conversation on boating in the Baltic Sea — turning challenges into solutions, and ensuring that boating has a clear, informed, and constructive voice in the region’s future.
A panel discussion moderated by Philip Easthill, EBI Secretary-General.
Key speakers include
Sari Multala, Finnish Minister of Climate and the Environment
Rüdiger Strempel, Executive Secretary of HELCOM
Mats Welin, Chairman of a Finnish Sailing and Boating Federation
Jarkko Pajusalo, CEO of Finnish Marine Industries Federation Finnboat
Mats Eriksson, CEO of Swedish Marine Industries Federation – SweBoat
Vanessa Ryan, Marine Conservation Officer, WWF Finland
>>Tutustu Itämeri-päivän koko ohjelmaan
klo 13 Itämeren roskaantuminen – mikromuovit Itämeren ravintoverkossa, SYKE
klo 14 Baltic Sea Boating Forum
klo 16 Pelasta Itämeri -palkinnon (20 000 e) pitchaukset ja palkinnon jako
klo 17 Suojelualueet tukevat Itämeren elpymistä, WWF Suomi
klo 18 Mitä vieheellesi tapahtuu, jos se jää pohjaan? Sukellus Itämeren näkymättämään roskaongelmaan. Pidä Saaristo Siistinä ja SYKE
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
