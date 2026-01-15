Akavan Erityisalat: Palkka-avoimuusdirektiivi toimeenpantava kunnianhimoisesti
9.2.2026 14:54:46 EET | Akavan Erityisalat | Tiedote
Kaivatun palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanoa koskeva esitysluonnos on monin kohdin pettymys. – On menty osin sieltä, mistä aita on matalin, arvioi Akavan Erityisalojen neuvottelupäällikkö Heli Hagman.
EU:n palkka-avoimuusdirektiivin on odotettu tuovan yhden ratkaisun palkkatasa-arvon haasteisiin. Direktiivi velvoittaa puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin. Direktiivin vaatimukset tulee viimeistään kesällä säätää kansallisiin lakeihin.
Direktiivin tarkoitus on ennaltaehkäistä palkkasyrjintää lisäämällä läpinäkyvyyttä, ennakoitavuutta ja työntekijöiden tosiasiallisia mahdollisuuksia arvioida palkkaeroja.
– Tasa-arvoisena maana Suomen tulisi toimeenpanna direktiivi mahdollisimman kunnianhimoisesti ja niin, ettei nykyinen kansallinen tasa-arvosääntelymme miltään osin heikkene, sanoo neuvottelupäällikkö Heli Hagman Akavan Erityisaloista.
Samanarvoinen työ määriteltävä
– Hallituksen esityksessä on osin vesitetty STM:n lainvalmisteluryhmän esitysluonnos palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanosta. On ongelmallista, että esimerkiksi samanarvoisen työn käsite on poistettu ja samanarvoisen työn säännös muutettu vähemmän velvoittavaksi, sanoo Hagman.
– Direktiivin riittävä täytäntöönpano edellyttää saman ja samanarvoisen työn määritelmän tuomisen tasa-arvolakiin. Vaadimme, että samanarvoinen työ määritellään, kuten STM:n lainvalmistelutyöryhmäkin ehdottaa.
Direktiivi täydentää - ei korvaa - kansallista lainsäädäntöä
– Näemme olennaisen tärkeäksi, että kansallisen lainsäädännön suoja ei miltään osiltaan heikkene uudistuksessa, Heli Hagman painottaa.
Väärinkäsitysten estämiseksi tulisi esimerkiksi selventää, että direktiivin mukaista palkkaerojen raportointia ei ole tarkoitettu korvaamaan kansallista tasa-arvosuunnittelua vaan täydentämään sitä.
– Toivottavasti yrityksissä ymmärretään, että molemmat, sekä direktiivin mukainen palkkaraportointi että nykyisen tasa-arvolakimme palkkakartoitusvelvoite, ovat jatkossa lakisääteisiä velvoitteita.
– Yhtenevät henkilöstörajat velvoitteille selkiyttäisivät lakia ja rajat tulisi säätää riittävän alhaisiksi, jotta palkkauksen läpinäkyvyyttä ja sekä palkkatasa-arvoa saataisiin edistettyä myös pienemmissä yrityksissä.
Sukupuolineutraalit nimikkeet laajasti käyttöön
Akavan Erityisalat pitää valitettavana, että sukupuolineutraalin termistön vieminen työpaikoille on jäänyt puolitiehen. Hallituksen esityksessä velvoite sukupuolineutraaleista tehtävänimikkeistä on rajattu koskemaan vain työpaikkailmoituksia. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tulee rakentaa työelämässä kokonaisvaltaisesti.
Selkeä valvonta- ja seuraamusjärjestelmä tarvitaan
Akavan Erityisalat tuo esille myös selkeän valvonta- ja seuraamusjärjestelmän merkityksen. Vain sen avulla voidaan varmistaa, että perusteettomiin palkkaeroihin puututaan tehokkaasti. Velvoitteet eivät saa jäädä muodollisiksi menettelyiksi ilman käytännön vaikutuksia.
– Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on valvojana tärkeässä roolissa. Hallituksen esitysluonnosta on muutettava niin, että myös työmarkkinakeskusjärjestöt voivat saattaa uusien säännösten osalta työelämän syrjintää koskevia asioita käsiteltäväksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan.
Luonnos hallituksen esitykseksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (palkka-avoimuusdirektiivin kansallinen täytäntöönpano) on lausuntokierroksella 9.2.2026 asti. Linkki Akavan Erityisalojen lausuntoon.
Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Heli Hagman, p. 045 7750 2662, heli.hagman@akavanerityisalat.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582, anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi
Heli Hagman, Akavan ErityisalatNeuvottelupäällikkö. Yksityissektorin ja ammattikorkeakoulujen edunvalvontaPuh:045 7750 2662heli.hagman@akavanerityisalat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Akavan Erityisalat
Akavan Erityisalat: Määräaikaisuuksien helpottaminen luo perustan työmarkkinoiden rakenteelliselle epävarmuudelle15.1.2026 14:21:40 EET | Tiedote
Akavan Erityisalat katsoo, että perusteettomien pätkätöiden salliminen luo perustaa rakenteelliselle epävarmuudelle työmarkkinoilla. Riski nuorten naisten raskaus- ja perhevapaasyrjintään kasvaa.
Akavan Erityisalat ja Viesti: Henkilöstön annettava aidosti vaikuttaa ministeriöiden viestintämuutoksessa14.11.2025 12:29:29 EET | Tiedote
Ministeriöiden viestinnän härkäpäisesti läpi ajettu keskittämispäätös ja sitä edeltänyt prosessi ovat kuormittaneet monin tavoin henkilöstöä. – Nyt viimeistään on aika kuunnella aidosti uudistuksen kohteena olevaa henkilöstöä, jotta keskittämisen kielteiset vaikutukset saadaan minimoitua, sanovat Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö Viesti ry.
Suomen Verotarkastajat: Harmaa talous kasvaa – verotarkastuksiin tarvitaan lisäresursseja31.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Verotarkastukset ovat tehokas työkalu verovalvonnassa. Verovälttely ja muu harmaan talouden toiminta on kasvussa maassamme ja valtio menettää yhä enemmän verotuloja. Lisäresursointi verotarkastuksiin olisi valtiolta kannattava investointi, sanoo Suomen Verotarkastajat SVT ry. SVT ry on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö. Noin kaksisataa Suomen verotuksen, kirjanpidon ja taloushallinnon asiantuntijaa kokoontuu SVT ry:n vero-opintopäiville 3.-4.11.2025 Pikku-Finlandiaan Helsinkiin. Lisäksi esitystä kuuntelee etänä noin 550 osallistujaa. Ohjelmassa kuullaan ensimmäisenä päivänä valtiovarainministeri Riikka Purran puheenvuoro maan hallituksen talous- ja veropolitiikasta. Media on tervetullut seuraamaan puheenvuoroa.
Akavan Erityisalat, Kieliasiantuntijat ja TAKU: Työneuvostoa ei pidä lakkauttaa27.10.2025 10:16:15 EET | Tiedote
Oikeussuojan saatavuus maassamme kapenee merkittävästi, mikäli työneuvosto lakkautetaan. Lakkauttamisen tuomat säästöt sen sijaan olisivat marginaaliset, sanovat Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestöt Kieliasiantuntijat sekä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU. - Esimerkiksi tulkkaus- ja kulttuurialoilla työneuvosto voi olla ainoa realistinen oikeussuojakeino selvittää yhä lisääntyvää rajanvetoa yrittäjäaseman ja työsuhteen välillä.
Akavan Erityisalat: Tampere leikkaamassa liikaa valmiiksi ohuesta hallinnostaan22.10.2025 11:59:00 EEST | Tiedote
Tampereen kaupunki uhkaa 122 tehtävää irtisanomisella, mikäli tänään keskiviikkona julkistettu vuoden 2026 budjettiesitys menee läpi. - Yhdymme pääluottamusedustajien pelkoon liiallisesta leikkausinnosta. Ennen vähennyspäätöksiä tarvitaan kattavaa vaikutusten arviointia. Jos jo valmiiksi ohuesta hallinnosta leikataan lisää, kuntapalvelujen toimivuus vaarantuu, Akavan Erityisalat sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme