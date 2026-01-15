Akavan Erityisalat: Palkka-avoimuusdirektiivi toimeenpantava kunnianhimoisesti

Suomen Verotarkastajat: Harmaa talous kasvaa – verotarkastuksiin tarvitaan lisäresursseja 31.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Verotarkastukset ovat tehokas työkalu verovalvonnassa. Verovälttely ja muu harmaan talouden toiminta on kasvussa maassamme ja valtio menettää yhä enemmän verotuloja. Lisäresursointi verotarkastuksiin olisi valtiolta kannattava investointi, sanoo Suomen Verotarkastajat SVT ry. SVT ry on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö. Noin kaksisataa Suomen verotuksen, kirjanpidon ja taloushallinnon asiantuntijaa kokoontuu SVT ry:n vero-opintopäiville 3.-4.11.2025 Pikku-Finlandiaan Helsinkiin. Lisäksi esitystä kuuntelee etänä noin 550 osallistujaa. Ohjelmassa kuullaan ensimmäisenä päivänä valtiovarainministeri Riikka Purran puheenvuoro maan hallituksen talous- ja veropolitiikasta. Media on tervetullut seuraamaan puheenvuoroa.