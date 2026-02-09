Viikkokatsaus 16.–20.2.2026

Uutinen (pvm. avoin)

Uusi hanke vahvistaa Suomen ruokaturvaa: ravinteet tehokkaammin kiertoon

Uusi RavinneVaikutus-hanke selvittää, miten ravinteiden kiertoa voidaan tehostaa koko suomalaisessa ruokajärjestelmässä ja samalla vahvistaa huoltovarmuutta. Tavoitteena on vähentää riippuvuutta tuontilannoitteista sekä parantaa ruoantuotannon kestävyyttä.



Lisätiedot: ryhmäpäällikkö Suvi Lehtoranta, puh. 029 525 1362 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Hiilineutraalius-käsitettä selkiytetty

Lisätiedot: viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, puh. 029 525 2355, etunimi.sukunimi@syke.fi

Yritysten mahdollisuudet luontokadon pysäyttäjinä 10.3.

Miten luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta tehdään kannattavaa liiketoimintaa? Mikä on yritysten oma rooli ja vastuu, entä miten muut toimijat voivat kannustaa yrityksiä vähentämään luontohaittoja?

Tervetuloa mukaan tiistaina 10.3.2026 klo 13–16 Finlandia-talolle ja livestriimin äärelle tilaisuuteen, jossa keskustellaan IPBESin tuoreen liiketoiminta ja luonto -raportin pääviesteistä ja niiden merkityksestä Suomelle.

Tilaisuuden järjestää ympäristöministeriö yhteistyössä Suomen Luontopaneelin, Suomen ympäristökeskuksen, One Planetin, Climate Leadership Coalitionin ja kansallisen IPBES-työryhmän kanssa.

Lue tapahtumasta lisää ja ilmoittaudu (syke.fi)

Vielä ehtii

Syke Vene 26 -messuilla pe 13.2.

Perjantai 13. päivä on messuilla nimetty Itämeripäiväksi ja silloin Suomen ympäristökeskus on mukana mukana monissa tapahtumissa. Suomen ympäristökeskuksen tutkijoita on myös tavattavissa 13.2. kalastusroska-asioissa myös Pidä Saaristo Siistinä ry:n messuosastolla 7k100.

Lue Venemessujen tapahtumista lisää Syken sivuilta

