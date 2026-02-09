Viikkokatsaus 16.–20.2.2026
12.2.2026 13:50:15 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Uutinen (pvm. avoin)
Uusi hanke vahvistaa Suomen ruokaturvaa: ravinteet tehokkaammin kiertoon
Uusi RavinneVaikutus-hanke selvittää, miten ravinteiden kiertoa voidaan tehostaa koko suomalaisessa ruokajärjestelmässä ja samalla vahvistaa huoltovarmuutta. Tavoitteena on vähentää riippuvuutta tuontilannoitteista sekä parantaa ruoantuotannon kestävyyttä.
Lisätiedot: ryhmäpäällikkö Suvi Lehtoranta, puh. 029 525 1362 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutinen (pvm. avoin)
Hiilineutraalius-käsitettä selkiytetty
Lisätiedot: viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, puh. 029 525 2355, etunimi.sukunimi@syke.fi
Ilmoittaudu tapahtumaan
Yritysten mahdollisuudet luontokadon pysäyttäjinä 10.3.
Miten luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta tehdään kannattavaa liiketoimintaa? Mikä on yritysten oma rooli ja vastuu, entä miten muut toimijat voivat kannustaa yrityksiä vähentämään luontohaittoja?
Tervetuloa mukaan tiistaina 10.3.2026 klo 13–16 Finlandia-talolle ja livestriimin äärelle tilaisuuteen, jossa keskustellaan IPBESin tuoreen liiketoiminta ja luonto -raportin pääviesteistä ja niiden merkityksestä Suomelle.
Tilaisuuden järjestää ympäristöministeriö yhteistyössä Suomen Luontopaneelin, Suomen ympäristökeskuksen, One Planetin, Climate Leadership Coalitionin ja kansallisen IPBES-työryhmän kanssa.
Lue tapahtumasta lisää ja ilmoittaudu (syke.fi)
Vielä ehtii
Syke Vene 26 -messuilla pe 13.2.
Perjantai 13. päivä on messuilla nimetty Itämeripäiväksi ja silloin Suomen ympäristökeskus on mukana mukana monissa tapahtumissa. Suomen ympäristökeskuksen tutkijoita on myös tavattavissa 13.2. kalastusroska-asioissa myös Pidä Saaristo Siistinä ry:n messuosastolla 7k100.
Lue Venemessujen tapahtumista lisää Syken sivuilta
IPBES: Yritykset voivat toimia muutosvoimana luonnon hyväksi - arviointiraportti hyväksyttiin onnistuneiden neuvottelujen päätteeksi9.2.2026 15:25:17 EET | Tiedote
Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö: Kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) tuore arviointiraportti korostaa yritysten vastuuta toimintansa luontovaikutuksista. Nykyinen liiketoimintaympäristö ei tue luontokadon pysäyttämistä. Laaja-alaiset rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä, ja hallitukset voivat ajaa niitä. Yrityksillä on silti jo nyt riittävästi tietoa ja mahdollisuuksia toimia luonnon kannalta kestävästi. Raportti korostaa luottamusta siihen, että yritykset voivat toimia muutosvoimana luonnon hyväksi.
Kansainvälisen luontopaneelin seuraava arviointiraportti käsittelee luonnon monimuotoisuuden ja liiketoiminnan kytköksiä2.2.2026 15:00:12 EET | Tiedote
Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen ympäristökeskus Syke: Kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) 12. täysistunto käynnistyy 3. helmikuuta Manchesterissä. Paneelin on määrä hyväksyä istunnossaan liiketoiminta ja luonto -arviointiraportti.
