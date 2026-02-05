Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Jalkapallostadionille ja asuntohankkeelle tontti Tapiolasta
9.2.2026 11:04:33 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata Jatke Toimitilat Oy:lle, Kiinteistö Oy Tapiolan Stadionille ja Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston Pysäköinnille Tapiolan urheilupuistosta tontin jalkapallostadion- ja asuntohankkeen toteuttamista varten.
Vuokrattavalle tontille on tarkoitus toteuttaa valtuuston 24.03.2025 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti jalkapallostadion, yleinen pysäköintilaitos sekä kolme asuinrakennusta.
Asuinrakennukset tulevan kahden erillisen asunto-osakeyhtiön omistukseen. Hankesuunnitelmassa tontille on myös suunniteltu monitoimihalli, joka on tarkoitus toteuttaa erillisenä hankkeena myöhemmin. Monitoimihallin paikalle toteutetaan tilapäisratkaisuna maantasopysäköintialue sekä urheilupuiston ulkokenttiä palvelevia pukuhuonetiloja.
Espoon Asunnot Oy:lle varattiin asuinkerrostalotontti Finnoon uudelta kerrostaloalueelta
Jaosto varasi Espoon Asunnot Oy:lle asuinkerrostalotontin Finnoon uudelta kerrostaloalueelta. Espoon Asuntojen tarkoituksena on toteuttaa varausalueelle valtion tukema 40 vuoden korkotukilainalla toteutettava vuokra-asuntohanke, johon on suunnitteilla arviolta 153 asuntoa. Hankkeen suunnittelu on käynnissä ja tavoitteena on, että rakentaminen käynnistyy syksyllä 2026.
Jaosto totesi lisäksi, että Finnoon alueen jatkosuunnittelussa tulee tavoitella omistusasumisen osuuden kasvattamista.
Laaksolahden Tenniskeskus Oy:n maanvuokrasopimusta muutettiin
Jaosto päätti muuttaa maanvuokrasopimusta Laaksolahden Tenniskeskus Oy ja Laaksolahden Mailapelikeskus Oy:n yhteishakemuksen mukaiseksi.
Hakemuksessa esitetään, että Laaksolahden Tenniskeskus Oy:n nykyistä vuokra-aluetta pienennetään ja uudelle perustetulle Laaksolahden Mailapelikeskus Oy:lle vuokrataan rakennettavan laajennuksen edellyttämä alue.
Tavoitteena on kehittää alueesta entistä monipuolisempi ja nykyaikaisempi liikuntakokonaisuus, joka palvelee sekä harrastajia, kilpailutoimintaa että alueen asukkaita. Rakentaminen alkaisi touko-heinäkuussa 2026 ja käyttöönotto tapahtuisi touko-heinäkuussa 2027. Rakentamisen ehtona ovat rakennuslupa ja valtion liikuntapaikkarakentamiseen myöntämä tuki.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
