Red Bull käynnistää kilpailun suomalaisille yrittäjänaluille – voittaja lähtee Piilaaksoon kisaamaan 100 000 dollarista

Red Bull Basement on kansainvälinen innovaatiokilpailu, joka yhdistää nuoret, yrittäjyyden ja teknologian. Tavoitteena on kannustaa nuoria osaajia kehittämään yhteiskuntaa uudistavia ratkaisuja ja innostaa yrittäjyyteen. Kilpailu tarjoaa tilaisuuden pitchata ideansa maailman johtaville asiantuntijoille, neuvoja huippumentoreilta sekä kansainvälisiä verkostoitumismahdollisuuksia.

Maailmanfinaali kisataan tänä vuonna kesäkuussa teknologiamaailman keskuksessa Kalifornian Silicon Valleyssa. Voittaja saa palkinnoksi 100 000 dollarin tuen liiketoiminnan käynnistämiseen.

Luovan alan startup vei Heidin Tokion finaaliin 2024

Edellisen kerran Red Bull Basement järjestettiin vuonna 2024, jolloin pääpalkinnon sai filippiiniläinen Soj Gamayon maatalousalan innovaatiollaan. Tokion maailmanfinaalissa Suomea edusti naantalilainen kauneusalan yrittäjä Heidi Paavola. Heidi kehitti Jellou-palvelun, joka kokoaa luovan alan ammattilaiset yhdelle alustalle, josta voi etsiä kauneus-, hius-, tatuointi- ja valokuvausalan tekijöitä erilaisiin tarpeisiin.

– Tokion finaali oli mieletön kokemus! Tapasin inspiroivia ihmisiä ja sain arvokasta palautetta, joka auttoi viemään Jellou-palvelua uudelle tasolle. Ehkä tärkeintä oli se, miten kilpailu kasvatti itsevarmuuttani ja rohkeuttani yrittäjänä. Nyt uskallan tähdätä vielä isompiin unelmiin, Paavola kertoo.

Apua idean kehittelyyn tekoälytyökalusta

Kilpailuun osallistuminen on tehty mahdollisimman helpoksi, riippumatta siitä, onko oma idea jo valmis vai vasta muotoutumassa. Hakemusvaiheessa osallistujat voivat kehittää ideaansa omien tarpeidensa mukaan, joko pallotella jo valmista ideaa konseptiksi tai muotoilla kokonaan uutta ideaa tekoälymentorin avulla.

Red Bull Basement 2026 -kilpailu on avoin kaikille Suomessa asuville 18 vuotta täyttäneille, jotka haluavat kehittää ideastaan toimivan ratkaisun. Kilpailuun voi osallistua yksin tai pareittain. Ideat esitetään asiantuntijaraadille, joka valitsee Suomen edustajan maailmanfinaaliin. Hakuaika kilpailuun päättyy 20.4.2026.

Kilpailun yhteistyökumppaneina toimivat teknologiajätit Microsoft ja AMD, jotka tarjoavat osallistujille työkaluja ja mentorointia.

Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät täältä!