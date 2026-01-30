Metsästäjäliitto kannustaa suden DNA-näytekeräykseen

Suden DNA-näytteitä on saatu talteen tähän mennessä 871 kappaletta, tiedotti Luonnonvarakeskus (Luke) 6.2.2026. Luvussa on näytteet, jotka on kirjattu Luken rekisteriin 5.2.2026 mennessä.

Lisää näytteitä tarvitaan. Luken tiedotteessa tutkimusmestari Antti Härkälä toteaa:

– Alue, jolta tarvittaisiin vielä lisänäytteitä, on esimerkiksi Varsinais-Suomessa Aurasta itään, aina Somerolle saakka. Sama koskee Kainuun ja Pohjois-Savon rajalla Vuolijoki-Marttisen, Tuhkakylän ja Tappojoen reviirejä.

Metsästäjäliitolta palkkio suden tai koirasuden näytteestä





Metsästäjäliitto maksaa 50 euron palkkion liiton jäsenseuroille niistä näytteistä, jotka ovat lähtöisin sudesta tai koirasudesta. Mikäli näyte on uudelta susireviiriltä, joka ei ollut vielä vuoden 2025 kanta-arviossa, palkkio on kaksinkertainen eli 100 euroa.

– Metsästysseurojen ja metsästäjien on tehtävä DNA-keruutyötä kaikkialla Suomessa, lisää näytteitä tarvitaan. Kattavasti kerätyt DNA-näytteet ja susihavaintojen merkinnät Tassu-järjestelmään ovat keino varmistaa mahdollisimman tarkka ja alueellisesti kattava kanta-arvio. Sitä tarvitaan, jotta suden kannanhoidollinen metsästys voisi jatkua myös tulevina vuosina. Suomessa on nyt käytössä suden kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistava laki. Suden suotuisan suojelutason viitearvo on 273 sutta, se on ehdoton minimikanta sudelle. Mitä kattavampi kanta-arvio on, sen parempi mahdollisuus on kannanhoidolliseen metsästykseen myös jatkossa, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

DNA-näytekeräys jatkuu helmikuun loppuun. Näytteet tulee toimittaa Lukeen mahdollisimman nopeasti, jotta niiden analyysitulokset saadaan huomioiduksi suden kanta-arviossa.

Näin haet palkkiota DNA-näytteestä (Metsästäjäliitto)

Luonnovarakeskuksen ohjeet DNA-keräykseen (Luke)