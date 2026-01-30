Metsästäjäliitto kannustaa suden DNA-näytekeräykseen
9.2.2026 11:25:02 EET | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Suden DNA-näytteitä tarvitaan lisää alueellisen kattavuuden varmistamiseksi. Metsästäjäliitto maksaa jäsenseuroilleen palkkion suden tai koirasuden DNA-näytteistä. Keräys jatkuu helmikuun loppuun.
Suden DNA-näytteitä on saatu talteen tähän mennessä 871 kappaletta, tiedotti Luonnonvarakeskus (Luke) 6.2.2026. Luvussa on näytteet, jotka on kirjattu Luken rekisteriin 5.2.2026 mennessä.
Lisää näytteitä tarvitaan. Luken tiedotteessa tutkimusmestari Antti Härkälä toteaa:
– Alue, jolta tarvittaisiin vielä lisänäytteitä, on esimerkiksi Varsinais-Suomessa Aurasta itään, aina Somerolle saakka. Sama koskee Kainuun ja Pohjois-Savon rajalla Vuolijoki-Marttisen, Tuhkakylän ja Tappojoen reviirejä.
Metsästäjäliitolta palkkio suden tai koirasuden näytteestä
Metsästäjäliitto maksaa 50 euron palkkion liiton jäsenseuroille niistä näytteistä, jotka ovat lähtöisin sudesta tai koirasudesta. Mikäli näyte on uudelta susireviiriltä, joka ei ollut vielä vuoden 2025 kanta-arviossa, palkkio on kaksinkertainen eli 100 euroa.
– Metsästysseurojen ja metsästäjien on tehtävä DNA-keruutyötä kaikkialla Suomessa, lisää näytteitä tarvitaan. Kattavasti kerätyt DNA-näytteet ja susihavaintojen merkinnät Tassu-järjestelmään ovat keino varmistaa mahdollisimman tarkka ja alueellisesti kattava kanta-arvio. Sitä tarvitaan, jotta suden kannanhoidollinen metsästys voisi jatkua myös tulevina vuosina. Suomessa on nyt käytössä suden kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistava laki. Suden suotuisan suojelutason viitearvo on 273 sutta, se on ehdoton minimikanta sudelle. Mitä kattavampi kanta-arvio on, sen parempi mahdollisuus on kannanhoidolliseen metsästykseen myös jatkossa, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.
DNA-näytekeräys jatkuu helmikuun loppuun. Näytteet tulee toimittaa Lukeen mahdollisimman nopeasti, jotta niiden analyysitulokset saadaan huomioiduksi suden kanta-arviossa.
Näin haet palkkiota DNA-näytteestä (Metsästäjäliitto)
Luonnovarakeskuksen ohjeet DNA-keräykseen (Luke)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Linkit
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry
SOTKA levähdysaluehanke ja Metsä Group edistävät vesilintujen suojelua Kemissä - katso videot30.1.2026 14:54:43 EET | Uutinen
Suomen Metsästäjäliitto ja BirdLife Suomi ovat sopineet vesilintujen levähdysalueen perustamisesta Kemiin, Metsä Groupin tehdasalueelle. Maailman kosteikkopäivänä maanantaina 2.2. järjestöt haluavat kiinnittää huomiota vesilintukantojen hyvinvointiin ja niiden eteen tehtävään työhön.
Metsästäjäliitto myönsi Wadén-palkinnon erätoimittaja Eija Vallinheimolle29.1.2026 09:25:33 EET | Uutinen
Metsästäjäliitto on myöntänyt vuoden 2026 Wadén-palkinnon Maaseudun Tulevaisuuden erätoimittajalle, VTM Eija Vallinheimolle. Tunnustus myönnetään vuosittain taholle, joka on merkittävästi edistänyt metsästystä tai riistanhoitoa.
Metsästyksenjohtajat: Susia on vähintään kaksi kertaa kanta-arviota enemmän16.1.2026 13:04:55 EET | Uutinen
Metsästäjäliiton sudenmetsästyksen johtajille tekemän kyselyn mukaan susia on metsästyksen kiintiöalueilla vähintään kaksinkertainen määrä Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioon verrattuna. Metsästysseurat ovat tehneet tiivistää yhteistyötä vastuullisen metsästyksen mahdollistamiseksi. Nyt metsästäjien tulee ilmoittaa suden ja ilveksen havainnoista petoyhdyshenkilöille sekä kerätä suden jätöksiä DNA-näytteiden saamiseksi, jotta kanta-arvio tarkentuu.
Metsästäjät jalkautuvat tieteen tueksi: varmista ilveksen ja suden kanta-arvioiden tarkkuus talkoilla nyt16.1.2026 07:56:28 EET | Uutinen
Metsästäjäliitto haastaa kaikki metsästysseurat lumijälkilaskentatempaukseen. Näin varmistetaan, että tiede saa käyttöönsä parhaan mahdollisen aineiston. Metsästäjäliittoa kiinnostaa erillislaskennassa erityisesti ilvespentuiden tiheys eri puolilla Suomea. Lumitilanne on otollinen havainnointityöhön nyt.
Metsästäjäliitolle avustusta luonnon- ja riistanhoitoon sekä susiliivien hankintaan18.12.2025 13:16:54 EET | Uutinen
Eduskunnan lisäykset valtion talousarvioesitykseen ohjasivat valtion tukea Metsästäjäliitolle. Valtio tukee 150 000 eurolla liiton luonnon- ja riistanhoitotyötä kuten vesilintujen hyväksi tehtävää kosteikkotyötä. Lisäksi liitto saa erillisen 50 000 euron rahoituksen metsästäjille jaettavaksi metsästyskoirien susiturvaliivien hankintaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme