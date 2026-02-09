Oulaisten, Haapaveden ja Pyhännän sosiaali- ja terveyskeskukset ottavat käyttöön uuden puhelinnumeron
Oulaisten, Haapaveden ja Pyhännän sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat keskiviikkona 11.2.2026. Uusi, yhteinen puhelinnumero on 08 669 4500, ja se palvelee Oulaisten, Haapaveden ja Pyhännän asukkaita kiireettömissä ja kiireellisissä terveysasioissa maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.
Puhelinnumero muuttuu uuden puhelinjärjestelmän vuoksi. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehittää ja parantaa asiakkaiden yhteydensaantia terveydenhuoltoon. Tavoitteena on, että kaikkiin soittopyyntöihin saadaan vastattua saman päivän aikana.
Soittaessaan numeroon asiakas valitsee kiireellisen tai kiireettömän linjan asiakkaan oman oireen tai asian mukaan. Asiakas jättää takaisinsoittopyynnön, johon vastataan mahdollisimman pian. Viimeisen aukiolotunnin aikana ei voi jättää takaisinsoittopyyntöä, vaan puheluihin vastataan saapumisjärjestyksessä.
Entisistä Oulaisten, Haapaveden ja Pyhännän vastaanottojen kiireellisen ja kiireettömän hoidon numeroista puhelu kääntyy uuteen numeroon syksyyn asti. Pohde toivoo kuitenkin, että asiakkaat ottavat uuden numeron käyttöön heti 11. helmikuuta alkaen.
Sosiaali- ja terveyskeskukseen voi ottaa yhteyttä myös chatin kautta. Digitaalinen sote-keskus on auki maanantaista perjantaihin kello 7–21 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 8–18. Digitaalisessa sote-keskuksessa asioidaan kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-sovelluksessa. Digitaaliseen sote-keskukseen pääsee myös Omaolon kautta tekemällä ensin oirearvion, joka antaa oireisiin sopivan arvion hoidon tarpeesta. Oirearvion voi täyttää mihin vuorokauden aikaan tahansa ja se käsitellään Digitaalisen sote-keskuksen aukioloaikana.
Vastaanottoajan voi perua jatkossa tekstiviestillä
Jatkossa asiakas voi perua Oulaisiin, Haapavedelle tai Pyhännälle varatun vastaanottoajan tekstiviestillä numerosta 040 664 8774. Viestiin kirjoitetaan nimi kenen aika perutaan, syntymäaika (ei henkilötunnusta), sosiaali- ja terveyskeskuksen nimi sekä vastaanottopäivä ja kellonaika, jonka haluaa perua. Esimerkkiviesti: ”Ajan peruutus, Maija Meikäläinen 11.12.1976, Oulaisten sosiaali- ja terveyskeskus, lääkärin vastaanotto, keskiviikko 21.1.2026 klo 9.00.”. Numeroon ei voi soittaa tai asioida muissa asioissa kuin ajanperuutuksissa.
