Uusi tutkimus paljastaa – Suomen talous tukeutuu perheyrityksiin paljon luultua enemmän

Perheyritykset ovat suomalaisen yrityskentän selkeä enemmistö ja monella mittarilla talouden vakain ja pitkäjänteisin omistajaryhmä. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen korostaa, että tuore tutkimus nostaa perheyrityksissä piilevän voiman esiin.

”Suomen talous nojautuu suurelta osin perheyritysten varaan – niiden vahva rooli työllistäjinä, investoijina ja omistajina tekee niistä korvaamattoman osan maamme yrityskenttää. Perheyritysten rooli Suomen talouden todellisena selkärankana on jäänyt sekä aliarvostetuksi että aliraportoiduksi. Onkin nyt todella hienoa, että Aalto-yliopiston omistajuuden professori Samuli Knüpferin tutkimus paljastaa perheyritysten todellisen arvon”, Vanhala-Harmanen painottaa.

Perheomisteisia yrityksiä on suomalaisessa yrityskentässä lähes 78 000, mikä on noin 73 prosenttia kaikista yrityksistä (106 433). Perheyritysten määrä on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla vuosina 2006–2022. Eniten perheyrityksiä on Etelä-Pohjanmaalla, Uudenmaan alueella (pois lukien pääkaupunkiseutu) ja Satakunnassa.

Yli puoli miljoonaa suomalaista työskentelee perheyrityksissä

Vanhala-Harmasen mukaan perheyritysten rooli työnantajina on merkittävä, sillä yli puoli miljoonaa suomalaista (536 701) työskentelee perheyrityksissä.



”Perheyritykset vastaavat 42 prosentista yrityssektorin työllisyydestä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella perheyritysten merkitys korostuu entisestään. Monissa maakunnissa, kuten Päijät-Hämeessä, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, perheyritykset ovat alueensa keskeisiä työnantajia”, hän sanoo. ”Perheyritykset ovat myös lisänneet vastuutaan suomalaisten työllistämisestä. Työpaikkoja on hävinnyt muista kotimaisista yrityksistä ja julkishallinnon omistamista yrityksistä. Perheyritykset ja ulkomaalaisomisteiset yritykset sen sijaan ovat lisänneet tällä tarkastelujaksolla työntekijöidensä määrää”, Vanhala-Harmanen kertoo.

Perheyritykset investoivat enemmän kuin muut yritykset



Tutkimus kumoaa käsityksen ”varman päälle pelaavista”, varovaisista perheyrityksistä. Vastoin yleistä oletusta perheyritykset investoivat enemmän kuin muut yritykset.



”Perheyritysten omavaraisuusaste on muita yrityksiä korkeampi, ja ne investoivat enemmän kuin muut yritykset. Perheyritysten investointiaste on 5,6 prosenttia, kun muiden yritysten investointiaste jää 4,5 prosenttiin”, Vanhala-Harmanen hahmottelee.

Hänen mukaansa Suomessa olisi jo korkea aika herätä parantamaan kotimaisten yritysten investointiedellytyksiä. ”Perheyrityksillä on investointihalukkuutta ja -kykyä. Meidän on aivan turha haikailla pelkästään ulkomaisten investointien perään. Nyt tarvitaan nopeita toimia - miten täällä jo toimivien yritysten investoinnit saadaan nousuun. Esimerkiksi jo vireillä olevien hankkeiden lupaprosessien nopeuttaminen korjaisi tilannetta oikeaan suuntaan”, hän sanoo.

Kansainvälisillä markkinoilla perheyritysten kasvupotentiaalia jää hyödyntämättä

Tutkimuksen yksi keskeinen huomio on, että pienet alle 50 henkilöä työllistävät perheyritykset kasvavat keskimäärin muita yrityksiä maltillisemmin, tätä suuremmat perheyritykset kasvavat vastaavasti muita yrityksiä nopeammin. Yli 50 hengen perheyritykset kasvavat ja kansainvälistyvät nopeammin kuin vastaavan kokoluokan muut yritykset. Pienemmissä perheyrityksissä myös kansainvälistyminen on muita yrityksiä heikompaa.

”Perheyritykset ovat sitoutuneita uudistumaan ja kasvamaan sukupolvesta toiseen. Pitkäikäisyys ja omistajuuden jatkuvuus tukevat perheyritysten kilpailukykyä myös haastavina aikoina. Kasvollinen kotimainen omistajuus on tämän tutkimuksenkin perusteella tekijä, jonka auttaa yritystä kasvamaan ja menestymään kunnianhimoisesti”, Vanhala-Harmanen toteaa.

Vanhala-Harmanen arvioi, että perheyrityksissä piilee valtava kansainvälistymispotentiaali. ”Vähintään 50 työntekijää työllistävät perheyritykset menestyvät erinomaisesti kaikilla mittareilla mitattuna. Nyt meidän tulisi löytää keinoja kasvattaa yhä useampi perheyritys yli tämän maagisen työntekijämäärän.”

Aalto-yliopiston tutkimus on ensimmäinen, kaikki suomalaiset osakeyhtiöt kattava selvitys perheyrityksistä ja niiden merkityksestä Suomelle. Viranomaisrekistereistä saadut luotettavat ja kattavat tiedot kaikista yrityksistä ja niiden omistajista mahdollistavat jokaisen yhtiön luokittelun perheen tai muun tahon omistamaksi yritykseksi. Luokittelun avulla saadaan uutta tietoa perheyritysten merkityksestä ja erityispiirteistä. Aineisto mahdollistaa myös kaikkien perheyritysten omistajien ominaisuuksien analysoinnin. Tutkimus on saanut rahoitusta Jenny ja Antti Wihurin rahastolta ja Perheyritysten liitolta.