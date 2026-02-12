Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 12.2.2026

Tavoitteena roskaton Helsinki – kaupunki alkaa suitsia tapahtumien tuottamaa roskaa uusin keinoin 12.2.2026 14:27:27 EET | Tiedote

Helsingin kaupunki pyrkii vähentämään roskaantumistaan yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneidensa kuten tapahtumanjärjestäjien, yritysten sekä koulujen ja päiväkotien kanssa. Vuosille 2026–2029 on määritelty kaikkiaan yhdeksän toimenpidettä roskaantumisen hillitsemiseksi.