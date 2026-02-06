Tutkimus kohtaa arjen – Tiedettä kaikille -tarjonta kutsuu tutkimaan, keskustelemaan ja kokemaan

Haasta ajatteluasi kevään tapahtumissa

Väitöskirjatutkija Katja Palokankagas pohtii yleisöluennolla 10.2. miten varhaiset mielentilalausunnot vaikuttivat oikeusasteiden päätöksiin henkirikostapauksissa Suomessa 1800-luvulla. Globaali Eurooppa -foorumin paneelissa 10.2. keskustellaan maailmanjärjestyksen visioista ja niiden vaikutuksista Eurooppaan ja maailmaan.

Tietokirjaillan vieraaksi saapuu 18.2. urheilutoimittaja Ari Pusa, joka vie kuulijat kulissien taakse, sinne missä olympiavoitto ei ole pelkkä palkinto vaan vuosien mittainen taistelu itseään vastaan. Illan aikana keskustellaan huippu-urheilusta ja siitä, mitä se vaatii. Mukana keskustelussa on myös olympiavoittaja Tapio Korjus.

Perheille suunnattu Lasten tiedelauantai 14.2. tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuudeinnostua luonnontieteistä leikkisässä ja osallistavassa ympäristössä. Luvassa on pienimuotoisia tutkimuksia tieteen keinoin.

Keväällä sukelletaan japanilaiseen kulttuuriin tapahtumasarjan myötä. Sarja käynnistyy lauantaina 28.2. tilaisuudella J-poppia ja kirsikankukkakuninkaallisia, jossa tutustutaan kulttuurilähettiläiden toimintaan ja japanilaiseen kulttuuriin. Kevään huipentaa Japani-päivä lauantaina 16.5. Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä. Kaikille avoimessa tapahtumassa tutustutaan japanilaiseen musiikkiin, kieleen ja perinteisiin työpajojen, esitysten ja keskustelujen parissa.

Tiedetapahtumia demokratiasta ja turvallisuudesta

Tiedeillta: Demokratiat vaarassa – historiallisia malleja ja nykyhetken varoitusmerkkejä 10.3. pureutuu demokratian ajankohtaisiin haasteisiin. Miltä tilanne näyttää Yhdysvalloissa ja muissa maissa? Miten digitalisaatio, teknologiat ja tekoäly muuttavat demokratiaankin vaikuttavia uhkia? Millainen merkitys kehityksessä on nuorten sukupolvien yhteiskunnallisella aktiivisuudella – ja mikä rooli on demokratiakasvatuksella? Mukana asiantuntijoina ovat Antero Holmila, Panu Moilanen ja Riitta Tallavaara Jyväskylän yliopistosta.

Maaliskuussa keskustellaan myös aiheesta Koneiden sota - droonien uhka ja mahdollisuus, kun luennoimaan saapuu 11.3. toimitusjohtaja, Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola.

Tutkimustietoa voimaharjoittelusta ja linnuista

1.4. professori Juha Hulmi valottaa ajankohtaista tutkimustietoa lihasten ja voimaharjoittelun merkityksestä ja voimaharjoittelun perusperiaatteista.

Kansalaistieteen Lähde: Muuttolintujen kevät -tapahtuma rantautuu Lähde-kirjastoon 8.4. Tapahtuman aikana kuullaan asiaa linnuista, luonnosta ja kansalaistieteestä. Mitä suuren suosion kerännyt Muuttolintujen kevät -sovellus on mahdollistanut tieteelle ja mitä uutta on luvassa? Tapahtuman aikana voit tutustua myös lintunäyttelyyn, erilaisiin linnunpönttömalleihin sekä niiden rakentamiseen. Päivän aikana pureudutaan myös lasten luontokysymyksiin Lasten luontopaneelissa.

Herätä uteliaisuutesi näyttelyissä

Tuomo Kuitusen Luonnon monimuotoisuus -näyttely luontomuseolla kutsuu meidät tarkastelemaan luonnon valtavaa lajirikkautta. Näyttelyssä kannustetaan pohtimaan ihmisen asemaa osana luontoa.

Ylistönrinteellä tammikuussa avautunut Vedyn maailma -näyttely vie kävijät universumin pienimmän, mutta yleisimmän alkuaineen, vedyn, maailmaan. Vety on ollut pisimpään osa maailmankaikkeuttamme kaikista alkuaineista, ja tämä näyttely kertoo, miten se näkyy arjessamme Jyväskylässä nyt ja tulevaisuudessa.

Toukokuussa Lähde-kirjastossa avautuu Muoviamo ry:n tuottama Muoviotusten maailmanvalloitus, pedagoginen jättilautapeli ja yhteisötaideteos, joka yhdistää tieteellisen ajattelun, taiteellisen työskentelyn ja ympäristökasvatuksen. Se kutsuu tutkimaan evoluutiota, ympäristöä ja muovin kiertokulkua toiminnallisen leikin, tiedonhaun ja luovan kokeilemisen kautta.

Tule mukaan!

Kevään Tiedettä kaikille -ohjelma avaa ovia tieteeseen ja tarjoaa oivalluksia, oppia sekä mahdollisuuksia keskustella ajankohtaisista teemoista asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille, ja moniin voi osallistua myös verkossa. Päivittyvä ohjelma löytyy Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -sivustolta: jyu.fi/tiedettakaikille

Tiedettä kaikille -toiminta on näkökulmia, oivalluksia ja tutkittua tietoa. Syvenny ajankohtaisiin teemoihin Jyväskylän yliopiston kaikille avoimissa tiedetapahtumissa, yleisöluennoilla, työpajoissa ja näyttelyissä. Tiedettä kaikille -kattauksesta vastaa Jyväskylän yliopisto yhdessä Jyväskylän Kesäyliopiston ja Keski-Suomen LUMA-keskuksen kanssa.