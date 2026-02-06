OlenTukena -kampanja kutsuu mukaan uusia tukihenkilöitä ja tukiperheitä

Etsimme uusia tukihenkilöitä ja tukiperheitä helsinkiläisille lapsille ja nuorille. Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuisella on mahdollisuus vaikuttaa lapsen tai nuoren elämään konkreettisella ja osallistavalla tavalla.

Tukihenkilö kulkee tuettavan rinnalla

Tukihenkilö tapaa lasta tai nuorta muutaman kerran kuukaudessa yhteisen tekemisen merkeissä, kuten elokuvissa käynnin, ulkoilun tai harrastusten parissa. Tukisuhteet kestävät usein vuosia, ja jokaiselle lapselle tai nuorelle etsitään hänen tarpeisiinsa parhaiten sopiva tukihenkilö.

Tukihenkilö saa mahdollisuuden tuottaa positiivisia kokemuksia ja olla tärkeä osa lapsen tai nuoren elämää. Tarjoamme koulutuksen ja tuen koko tukisuhteen ajalle.

“Sekä minun että tuettavan pojan elämään on tällä tukisuhteella ollut ihan mielettömän positiivinen vaikutus. Olemme oppineet toisiltamme paljon elämän eri katsantomuodoista, mutta erityisesti hän on omien sanojensa mukaan oppinut olemaan rohkeampi ja puhumaan vaikeistakin asioista. Ei ihminen voi paljon enempää toivoakaan”, kuvailee 12 vuotta kestänyttä tukisuhdettaan Jenni.

Tukiperhe tarjoaa hengähdystauon

Tukiperhe toimii lapsen lisätukena silloin, kun perheen omat voimavarat ovat koetuksella tai läheisverkostoa ei ole. Lapsen ollessa tukiperheessä vanhemmalla on mahdollisuus levätä ja kerätä voimavaroja arkeen. Lapsi viettää tukiperheessä yleensä yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukiperheeltä ei vaadita erityisosaamista, lämmin yhdessäolo riittää.

”Saan olla avoin ja kertoa omista tunteistani. Mut otetaan huomioon eikä jätetä ulkopuolelle”, kertoo tukiperheessä käyvä lapsi

#OlenTukena -kampanja kutsuu mukaan

Olemme mukana valtakunnallisessa #OlenTukena -kampanjassa, joka muistuttaa ystävänpäiväviikolla lasten ja nuorten oikeudesta turvalliseen aikuiseen.

Lue lisää verkkosivuiltamme:

www.hel.fi/tukihenkilöksi

www.hel.fi/tukiperheeksi





Lisätietoja:

Tiina Jääskeläinen, johtava ohjaaja

p. 09 310 73735, tiina.j.jaaskelainen@hel.fi