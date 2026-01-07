12 kunnassa tehtiin huippukulutusennätys – lämmityksen sähköistyminen merkittävä tekijä tehonousun taustalla

Useissa kunnissa koettiin kulutuspiikkejä, ja lämmityksen sähköistyminen oli merkittävä tekijä tehonousun taustalla​.

Posio, Loppi, Ulvila ja Kustavi: Kulutuspiikkien taustalla olivat sähkövarastot, jotka aiheuttivat hetkellisesti kasvavaa tehonottoa verkosta.

Hyvinkäällä huippukulutusta vauhditti kaukolämmön sähköistyminen, joka lisää tehotarvetta erityisesti kylminä jaksoina.

Espoossa kulutuksen kasvuun vaikutti useiden tekijöiden yhteisvaikutus: uudet lämpöpumppulaitokset ja lämmitysjärjestelmien sähköistyminen, uusi peruskuormaa kasvattava konesali ja rakentamisen kasvu, mikä nostaa sekä tilapäistä että pysyvää sähkönkäyttöä.

Kymmenen kuntaa, joissa sähkönkulutuksen huippu kasvoi eniten. Caruna

Tehontarve kasvaa sähköistyvän yhteiskunnan mukana

Sähkön kulutuksen ennustetaan kasvavan Suomessa nopeasti. Kasvu johtuu asiakkaiden kasvavista/lisääntyvistä sähkönkäytön tarpeista sekä lämmityksen, liikenteen, teollisuuden ja palveluntuotannon sähköistymisestä.

Maltillisempienkin ennusteiden mukaan sähkönkulutus kaksinkertaistuu seuraavan 15 vuoden aikana. Myös hetkellinen tehontarve voi kasvaa 60–200 prosenttia Carunan toimialueilla jo seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kasvava tehontarve on koko yhteiskunnan kysymys, koska sähköverkot ratkaisevat, minne Suomeen syntyy uutta teollisuutta ja millä aikataululla kunnat voivat toteuttaa omia sähköistymishankkeitaan.

– Sähkön kulutuksen ja tuotannon muutokset edellyttävät investointeja sähköverkkoon, jotta voimme luoda edellytykset elinkeinoelämän investoinneille Suomessa. Investoinneilla lisäämme sähköverkon kapasiteettia ja uudistamme nykyistä verkkoa, jotta sähköverkosta ei muodostu pullonkaulaa kaupunkien kasvulle ja asiakkaiden mahdollisuuksille osallistua energiamarkkinaan. Kapasiteetiltaan vahvat sähköverkot ovat talouskasvun ja kansallisen turvallisuuden perusta, sanoo Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen.

Asiakastarpeiden muutokset näkyvät jo nyt ja edellyttävät verkon kehittämistä

Verkon kapasiteettia ja sähkönkulutusta eniten kasvattavat keskeiset muutosilmiöt ovat:

lämmityksen sähköistyminen, kuten sähkökattilat kaukolämmön tuotannossa

liikenteen sähköistyminen

puhtaan sähköntuotannon lisääntyminen, erityisesti tuuli- ja aurinkovoima

puhtaan ja edullisen sähkön vauhdittama teollisuuden ja datakeskusten kasvu

sähkö- ja energiavarastojen lisääntyminen, myös kotiakut

Vuoden 2026 alku osoittaa selvästi, kuinka nopeasti Suomi sähköistyy ja miten tämä kehitys näkyy sähkön kulutuspiikkeinä eri puolilla Carunan verkkoaluetta.

– Nykyinen lainsäädäntö ei tue riittävästi sähköistyvää yhteiskuntaa ja muutoksien toteuttamista. Talouskasvun kannalta välttämättömien verkkoinvestointien kiihdyttämiseksi olisi tärkeää saada sähkömarkkinalaki ajan tasalle, jotta voimme rakentaa Suomeen kapasiteetiltaan vahvan ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan sähköverkon, sanoo Rautiainen.