Teos-kustantamo

Wille Riekkisen uutuuskirja kutsuu hiljentymään erävesien äärelle

10.2.2026 14:36:56 EET | Teos-kustantamo | Tiedote

Wille Riekkisen tekstit ja Seppo Sirkan luontokuvat johdattavat lukijan suomalaisen luonnon rauhaan ja perimmäisten kysymysten pariin. Erävesien lumoissa on heti arvosteluvapaa.

Emerituspiispa Wille Riekkinen viihtyy luonnon rauhassa. Kuva: Seppo Sirkka

Emerituspiispa ja teologi Wille Riekkinen palaa luonnon ja hengellisen pohdinnan äärelle uutuusteoksessaan Erävesien lumoissa. Teos yhdistää Riekkisen henkilökohtaiset luontokokemukset ja elämänpohdinnat Seppo Sirkan, yhden Suomen arvostetuimman luontokuvaajan, vaikuttaviin valokuviin.

Erävesien lumoissa kuljettaa lukijan metsien huminaan, järvien hiljaisuuteen ja erämaiden rauhaan – paikkoihin, joissa kiire hellittää ja tilaa syntyy perimmäisille kysymyksille. Kirja on kutsu pysähtyä, hengähtää ja hiljentyä sekä löytää yhteys luomakuntaan ja omaan sisimpään.

Teos jatkaa ja laajentaa Riekkisen vuonna 2009 ilmestynyttä, loppuunmyytyä kirjaa Metsä kirkkoni olla saa. Osa aiemmista teemoista saa nyt uuden muodon, ja mukana on koko joukko uutta materiaalia ja uusia kuvia. Lopputulos on eheä ja syventynyt kokonaisuus, joka osoittaa, kuinka lähellä luonto ja eränkäynti ovat kirjoittajan sydäntä.

Kirjassa luontokokemus kytkeytyy vahvasti vastuuseen: ihmisen tehtävään viljellä ja varjella, ei ryöstöviljellä. Riekkinen muistuttaa, että olemme kohtalonyhteydessä maapallon tulevaisuuden kanssa. Huolestuttavasta globaalista tilanteesta huolimatta suomalaisessa luonnossa on yhä tilaa lumoutumiselle.

”Toivo elää niin kauan kuin maailmassa on lapsia, kukkia ja lintuja, sanoi jo Franciscus Assisilainen”, Riekkinen toteaa.

Erävesien lumoissa puhuttelee laajaa lukijakuntaa: luonnon ystäviä, marjastajia, sienestäjiä, kalastajia, vesillä liikkujia ja eränkävijöitä – mutta myös kaikkia, jotka kaipaavat rauhaa, mielen selkeyttä ja hyvää oloa.

Seppo Sirkan valokuvat tekevät kirjasta myös visuaalisen elämyksen. Kuvien äärellä voi viipyä, hiljentyä ja jopa meditoida. Teos toimii erinomaisesti lahjakirjana, joka kutsuu palaamaan luonnon äärelle yhä uudelleen.

Kirja on heti arvosteluvapaa.

Tekijöistä

Wille Riekkinen on teologi ja emerituspiispa, joka on toiminut muun muassa Kuopion hiippakunnan piispana. Hänellä on laaja ja kansainvälinen akateeminen ura erityisesti Raamatun alkukielten ja eksegetiikan parissa.

Seppo Sirkka on tunnustettu luontokuvaaja, jonka teoksia arvostetaan niiden teknisen taidon, herkkyyden ja syvän luontosuhteen vuoksi.

