IPBES: Yritykset voivat toimia muutosvoimana luonnon hyväksi - arviointiraportti hyväksyttiin onnistuneiden neuvottelujen päätteeksi
9.2.2026 15:25:17 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö:
Kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) tuore arviointiraportti korostaa yritysten vastuuta toimintansa luontovaikutuksista. Nykyinen liiketoimintaympäristö ei tue luontokadon pysäyttämistä. Laaja-alaiset rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä, ja hallitukset voivat ajaa niitä. Yrityksillä on silti jo nyt riittävästi tietoa ja mahdollisuuksia toimia luonnon kannalta kestävästi. Raportti korostaa luottamusta siihen, että yritykset voivat toimia muutosvoimana luonnon hyväksi.
IPBES kokoontui täysistuntoon Iso-Britanniassa, Manchesterissa 3.-8.2. Tänään julkaistu liiketoiminta ja luonto -arviointiraportti (Business and Biodiversity Assessment) on järjestyksessään 12.
Raportti käsittelee yritysten luontovaikutuksia ja riippuvuuksia. Se kokoaa yhteen mittareita, menetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla yritykset voivat arvioida vaikutuksiaan ja tukea luontotavoitteiden saavuttamista.
Tieteelle ja yhteistyölle maailmanlaajuinen voitto – IPBES onnistui rakentavassa neuvottelussa
IPBES on IPCC:n kaltainen, YK:n alainen riippumaton hallitustenvälinen elin. Raportti hyväksyttiin onnistuneiden neuvottelujen päätteeksi juhlistavassa tunnelmassa.
”Monenkeskistä yhteistyötä ja tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa haastetaan nyt eri suunnista, ja maailmanpoliittinen epävarmuus näkyy myös monissa ympäristöneuvotteluissa. Tämä IPBES-täysistunto onnistui kuitenkin rakentavassa neuvottelussa. Yhteistyössä jäsenmaiden ja raportin kirjoittajien kesken saatiin aikaiseksi erittäin odotettu yhteenveto, jonka takana kaikki seisovat. Jäsenmaiden omistajuus yhdessä viimeistellylle raportille on nyt vahva – raportti on tieteelle ja yhteistyölle maailmanlaajuinen voitto", sanoo arviointiraporttia koskevia keskusteluja yhtenä puheenjohtajista ohjannut IPBESin hallituksen jäsen, Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja Eeva Primmer.
Kannustimet luonnon kannalta kestävään liiketoimintaan ovat edelleen riittämättömiä - Suomi etujoukoissa kehittämässä ratkaisuja
Raportin mukaan yritysten vastuu luontovaikutuksistaan kattaa koko arvoketjun raaka‑aineiden hankinnasta tuotteiden käyttöön ja käytön jälkeisiin vaiheisiin. IPBES painottaa, että luontohaittojen vähentäminen ja positiivisten vaikutusten vahvistaminen ovat osa yritysten huolellisuusvelvoitetta.
Raportti korostaa, että kannustimet luonnon kannalta kestävään liiketoimintaan, ja sitä mahdollistavat rakenteet, ovat edelleen riittämättömiä, vaikka monia myönteisiä esimerkkejä on jo olemassa. Raportin mukaan on tärkeää, ettei puutteellista tietoa tai keskeneräisiä sääntöjä käytetä perusteena olla toimimatta. Konkreettisia tekoja voidaan tehdä heti – niin yrityksen omassa toiminnassa kuin koko arvoketjussa.
”Suomessa on jo paljon yrityksiä, jotka haluavat edistää luontotoimia. Halutessaan yritykset ovat valtiota ketterämpiä edistämään kestävyysmurrosta. Valtion tehtävänä on varmistaa, että toimintaympäristö tukee tätä työtä. Suomi on kansainvälisesti etujoukoissa kehittämässä esimerkiksi luonnonarvomarkkinoita ja muita ratkaisuja, jotka tekevät luontomyönteisestä toiminnasta entistä helpompaa”, sanoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija ja IPBESin kansallinen yhteyshenkilö Suvi Borgström.
Raportti korostaa yhteistyön ja osallistamisen merkitystä
Muutosta ei synny ilman laajaa yhteistyötä. Hallitukset, rahoituslaitokset, muut yritykset, kansalaisyhteiskunta sekä alkuperäiskansat ja paikallisyhteisöt ovat kaikki keskeisessä roolissa muutoksen mahdollistajina.
Raportti nostaa esiin myös talousajattelun haasteet. BKT-keskeinen talouslogiikka on ollut merkittävä luontokatoa kiihdyttävä tekijä ja voi estää luontomyönteisen toimintaympäristön rakentamista. IPBESin mukaan tarvitaan mittareita ja ohjauskeinoja, jotka tunnistavat luonnon arvon ja hyvinvoinnin merkityksen.
Raportti korostaa olemassa olevan tiedon merkitystä. Vaikka kehittämistarpeita on, olemassa olevat menetelmät ja aineistot riittävät päätösten ja toiminnan suuntaamiseen kohti luonnon kannalta kestävää tulevaisuutta.
Kansainvälinen luontopaneeli IPBES
IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) tuottaa laajoja tieteellisiä arvioita luonnon monimuotoisuuden tilasta, sen muutoksista ja vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin. IPBESin tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä. IPBES tukee kansainvälisten luonto- ja ilmastosopimusten toimeenpanoa ja edistämistä. Ne palvelevat kansainvälistä yhteisöä, hallituksia ja yhteiskuntaa.
Suomen Luontopaneeli julkaisee raportin julkaisupäivänä klo 15 mietinnön, jossa tarkastellaan Suomen näkökulmasta keskeisiä IPBESin raportin pääviestejä. Ympäristöministeriö, Syke, Luontopaneeli ja IPBES-työryhmä järjestävät teemasta sidosryhmätilaisuuden 10.3.2026.
Tutustu raporttiin ja tiedotteeseen IPBESin verkkosivuilla
Lisätietoja
IPBESin hallituksen jäsen, tutkimusjohtaja Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus, p. 029 525 1521, etunimi.sukunimi@syke.fi
(IPBESin täysistunnossa Manchesterissa 9.2. iltaan saakka. Haastattelupyynnöt suoraan sähköpostilla tai tekstiviestillä)
Syken asiantuntijat teemoittain, ks. liite
IPBESin kansallinen yhdyshenkilö, erityisasiantuntija Suvi Borgström, ympäristöministeriö, p. 029 525 0342, etunimi.sukunimi@gov.fi
Ympäristöneuvos Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2259, etunimi.sukunimi@gov.fi
