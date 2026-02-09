Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa pilottia ajanvarauskirjeiden lähettämisestä Suomi.fi-viesteillä
9.2.2026 13:29:04 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Pilotissa mukana olevat yksiköt lähettävät ajanvarauskirjeet Suomi.fi-viestinä, mikäli asiakas on ottanut viestit käyttöön.
Keski-Suomen hyvinvointialue on siirtymässä vuoden 2026 aikana käyttämään sähköisiä Suomi.fi-viestejä ajanvarauskirjeiden lähettämiseen, mikäli asiakas on ottanut Suomi.fi-viestit käyttöönsä.
Helmikuun aikana mukaan pilottiin liittyvät tai liittyneet yksiköt:
- kirurgian poliklinikka (2.2. alkaen)
- endokrinologinen poliklinikka (4.2. alkaen)
- infektiopoliklinikka (4.2. alkaen)
- ihotautien poliklinikka (10.2. alkaen)
- silmätautien poliklinikka (10.2. alkaen)
- hammas-, suu- ja leukakirurgian poliklinikka (10.2. alkaen)
Maanantaista 19.1. asti pilotissa ovat olleet mukana seuraavat yksiköt:
- fysiatrian poliklinikka
- hematologian poliklinikka
- kivunhoidon poliklinikka
- korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
- osa perusterveydenhuollon erikoisvastaanotoista
– Pilotista on saatu yksiköistä ja asiakkailta erittäin hyvää palautetta. Ajanvarauskirjeiden lähettäminen sähköisesti Suomi.fi-viestejä käyttäville helpottaa viestien lähettämistä ja vastaanottamista sekä myös vähentää merkittävästi paperikirjeiden postittamisesta aiheutuvia kustannuksia, kertoo hyvinvointialueen digijohtaja Jari Porrasmaa.
Mikäli asiakas ei ole ottanut Suomi.fi-viestejä käyttöönsä, lähetetään Keski-Suomen hyvinvointialueen ajanvarauskirje edelleen paperisena. Suomi.fi:n asetuksista asiakas voi määrittää, saako viestit sähköisenä vai paperisena.
Varatusta ajasta asiakas saa ilmoituksen edelleen myös tekstiviestitse. Tekstiviestillä muistutetaan varatusta ajasta kahta päivää ennen varattua aikaa.
– Mikäli asiakas on ottanut Suomi.fi-viestit käyttöönsä, olisi hänen tärkeää tarkistaa, että siellä olevat yhteystiedot ovat ajan tasalla. Erityisesti sähköpostiosoitteen olisi hyvä olla aktiivisesti käytössä oleva, sillä heräte saapuneesta viestistä lähtee sähköpostitse. Suosittelemme myös Suomi.fi-sovelluksen lataamista älypuhelimeen, jolloin viestit ovat helposti luettavissa sitä kautta, vinkkaa Porrasmaa.
Puutteellisten yhteystietojen takia pilotin aikana on havaittu yksittäisiä tapauksia, joissa viestien perillemenossa on ollut ongelmia. Tilannetta seurataan erityisen tarkasti loppupilotin ajan.
Käyttämättä jääneestä ajasta hyvinvointialue joutuu perimään hinnaston mukaisen asiakasmaksun.
Suomi.fi-viestit käyttöön Suomi.fi-tunnistautumista käyttäville vuoden 2026 aikana
Suomi.fi-viestit otetaan käyttöön Suomi.fi-tunnistautumista käyttäville vuoden 2026 aikana. Muutoksen tarkempi aikataulu täsmentyy vuoden 2026 kuluessa.
Suomi.fi-viestien käyttöönottoa ehdotetaan asiakkaille jo tällä hetkellä, kun tunnistautuu viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun. Muutoksen jälkeen erillistä suostumusta käyttöönottoon ei enää kysytä, vaan Suomi.fi-viestien käyttöön tulosta kerrotaan tunnistautumisen yhteydessä.
Suomi.fi-viestit eivät tule käyttöön, jos asiakas ei käytä viranomaisten sähköisiä palveluja. Silloin viranomaispostin saa jatkossakin paperisena. Tuleva muutos ei koske alaikäisiä eikä edunvalvonnassa olevia.
Paperiton palvelu toimii jo nyt hyvinvointialueen laskuissa – tilaa e-lasku
Keski-Suomen hyvinvointialueen laskuissa paperittomaan palveluun voi siirtyä tekemällä e-laskutussopimuksen omassa verkkopankissa. Tällöin hyvinvointialueen laskut eivät saavu enää paperipostina, vaan e-laskuna omaan verkkopankkiin.
Valtakunnallinen kansalaisneuvonta palvelee kysymyksissä
Digi- ja väestötietoviraston Kansalaisneuvonta palvelee Digi ensin -muutokseen ja viestien käyttöön liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ma–pe klo 9–15 numerossa 0295 000.
Lue lisää Suomi.fi-viesteistä:
- Lisätietoja Suomi.fi-viesteistä: hyvaks.fi/asiakkaana/suomi-fi-viestit
- Lisätietoja Suomi.fi-viesteistä: suomi.fi/fi/viestit
- Lisätietoja Suomi.fi-tunnistuksesta: suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tunnistus/mika-on-suomifi-tunnistus
- Lue lisää e-laskusta Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta.
Lisätietoja:
- Jari Porrasmaa, digijohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 014 269 5711, jari.porrasmaa(at)hyvaks.fi
- Sirpa Sundgren, ICT-palvelupäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 316 0372, sirpa.sundgren(at)hyvaks.fi
- Viestinnän yhteyshenkilö: Iiro Vuori, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 558 3343, iiro.vuori(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
