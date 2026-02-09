Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päiväkeskus muuttaa Launeenkadulta Kauppakadulle (korjattu)

9.2.2026 13:51:39 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Päijät‑Hämeen hyvinvointialueen päiväkeskus siirtyy maaliskuun alussa Lahdessa Launeenkadulta Kauppakadulle.

Korjattu tiedotteen loppuun muuttopäivän aukioloaika.

Muutto toteutetaan siten, asiakkaat saavat palvelua Launeenkadun toimipisteestä vielä 2. maaliskuuta, ja 3. maaliskuuta alkaen palvelu siirtyy kokonaan uusiin tiloihin osoitteeseen Kauppakatu 7.

Päiväkeskus on tarkoitettu täysi-ikäisille päijäthämäläisille, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviytymiseen. Asiakkaita ovat esimerkiksi henkilöt, jotka käyttävät päihteitä, ovat asunnottomia tai ovat vaarassa ajautua asunnottomuuteen, elävät sosiaalisesti kuormittavassa elämäntilanteessa tai tarvitsevat tukea arjen asioiden hoitamiseen ja palveluihin hakeutumiseen. Päiväkeskukseen voi tulla ilman ajanvarausta, päihtyneenä ja nimettömänä. Päiväkeskuksessa asiakkaat voivat levätä, peseytyä, pestä pyykkiä, saada pientä purtavaa sekä ohjausta arjen asioihin. Toiminta on maksutonta.

Nykyisistä tiloista siirrytään pois sisäilmaan liittyvien ongelmien vuoksi. Uudet tilat Kauppakadulla ovat toimivammat ja selkeämmät, mikä helpottaa asiakkaiden liikkumista tiloissa sekä oleskelu-, peseytymis- ja pyykinpesutilojen käyttöä. Uudessa ympäristössä on myös rauhallisemmat puitteet keskusteluille ja ohjaukselle. Päiväkeskus on avoinna muuttopäivänä 3.3. klo 13-15.30, ja 4.3. lähtien arkisin kello 9.30–15.30.

Lisätietoja:
Jani Huovinen, tulosyksikköpäällikkö, 050 383 63 84

Yhteyshenkilöt

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Palveluihin pääsy parani monelta osin Päijät-Hämeessä 20254.2.2026 09:34:30 EET | Tiedote

Erikoissairaanhoitoon pääsy nopeutui ja leikkausjonot lyhenivät Päijät-Hämeessä viime vuonna. Avosairaanhoitoon pääsy oli hyvällä tasolla. Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi toteutui 5,2 päivässä, ja perhe- ja sosiaalipalvelujen käsittelyajat paranivat. Pelastuslaitos pelasti vaarasta 137 henkilöä. Hyvinvointialue tehosti tilankäyttöä ja teknologia- ja tekoälyratkaisuja otettiin käyttöön.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye