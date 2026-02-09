Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päiväkeskus muuttaa Launeenkadulta Kauppakadulle (korjattu)
9.2.2026 13:51:39 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät‑Hämeen hyvinvointialueen päiväkeskus siirtyy maaliskuun alussa Lahdessa Launeenkadulta Kauppakadulle.
Korjattu tiedotteen loppuun muuttopäivän aukioloaika.
Muutto toteutetaan siten, asiakkaat saavat palvelua Launeenkadun toimipisteestä vielä 2. maaliskuuta, ja 3. maaliskuuta alkaen palvelu siirtyy kokonaan uusiin tiloihin osoitteeseen Kauppakatu 7.
Päiväkeskus on tarkoitettu täysi-ikäisille päijäthämäläisille, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviytymiseen. Asiakkaita ovat esimerkiksi henkilöt, jotka käyttävät päihteitä, ovat asunnottomia tai ovat vaarassa ajautua asunnottomuuteen, elävät sosiaalisesti kuormittavassa elämäntilanteessa tai tarvitsevat tukea arjen asioiden hoitamiseen ja palveluihin hakeutumiseen. Päiväkeskukseen voi tulla ilman ajanvarausta, päihtyneenä ja nimettömänä. Päiväkeskuksessa asiakkaat voivat levätä, peseytyä, pestä pyykkiä, saada pientä purtavaa sekä ohjausta arjen asioihin. Toiminta on maksutonta.
Nykyisistä tiloista siirrytään pois sisäilmaan liittyvien ongelmien vuoksi. Uudet tilat Kauppakadulla ovat toimivammat ja selkeämmät, mikä helpottaa asiakkaiden liikkumista tiloissa sekä oleskelu-, peseytymis- ja pyykinpesutilojen käyttöä. Uudessa ympäristössä on myös rauhallisemmat puitteet keskusteluille ja ohjaukselle. Päiväkeskus on avoinna muuttopäivänä 3.3. klo 13-15.30, ja 4.3. lähtien arkisin kello 9.30–15.30.
Lisätietoja:
Jani Huovinen, tulosyksikköpäällikkö, 050 383 63 84
Yhteyshenkilöt
Jani HuovinentulosyksikköpäällikköPuh:050 383 63 84
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päiväkeskus muuttaa Launeenkadulta Kauppakadulle9.2.2026 13:00:18 EET | Tiedote
Päijät‑Hämeen hyvinvointialueen päiväkeskus siirtyy maaliskuun alussa Lahdessa Launeenkadulta Kauppakadulle.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Hämeen pelastajia ja ensihoitajia koulutetaan kemiallisten aineiden ja säteilyn uhkiin9.2.2026 12:14:54 EET | Tiedote
Pelastusopisto järjestää helmikuussa Lahdessa pelastusalan ja ensihoidon ammattilaisille koulutuksen, jossa käydään läpi varautumista kemiallisten, biologisten, säteilyn ja ydinaineiden aiheuttamiin uhkiin ja onnettomuuksiin.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Juha Salonen palkittiin Padasjoella tapahtuneesta elvytyksestä6.2.2026 09:44:50 EET | Tiedote
Vanhempi pelastaja Juha Salonen palkittiin Padasjoella syksyllä tapahtuneesta elvytyksestä Hämeen Pelastusliiton ansioristillä. Salonen pelasti Mira Vilkmanin hengen aloittamalla nopean elvytyksen Vilkmanin saatua sairauskohtauksen kuntakokouksessa. Ansioristin perusteena on myös Salosen pitkä ja aktiivinen työura pelastusalalla.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kohdunkaulan syövän seulontaan kutsutut saavat mahdollisuuden ottaa näytteen itse kotona4.2.2026 12:08:46 EET | Tiedote
Tänä vuonna kohdunkaulan syövän seulontaan kutsutut saavat edelleen mahdollisuuden osallistua tutkimukseen, jossa testataan kotinäytteenottoa. Vuoden ensimmäiset seulontakutsut lähetetään tällä viikolla. Kutsussa kerrotaan kotinäytteenottomahdollisuudesta tarkemmin.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Palveluihin pääsy parani monelta osin Päijät-Hämeessä 20254.2.2026 09:34:30 EET | Tiedote
Erikoissairaanhoitoon pääsy nopeutui ja leikkausjonot lyhenivät Päijät-Hämeessä viime vuonna. Avosairaanhoitoon pääsy oli hyvällä tasolla. Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi toteutui 5,2 päivässä, ja perhe- ja sosiaalipalvelujen käsittelyajat paranivat. Pelastuslaitos pelasti vaarasta 137 henkilöä. Hyvinvointialue tehosti tilankäyttöä ja teknologia- ja tekoälyratkaisuja otettiin käyttöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme