Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päiväkeskus muuttaa Launeenkadulta Kauppakadulle (korjattu)

Korjattu tiedotteen loppuun muuttopäivän aukioloaika.



Muutto toteutetaan siten, asiakkaat saavat palvelua Launeenkadun toimipisteestä vielä 2. maaliskuuta, ja 3. maaliskuuta alkaen palvelu siirtyy kokonaan uusiin tiloihin osoitteeseen Kauppakatu 7.

Päiväkeskus on tarkoitettu täysi-ikäisille päijäthämäläisille, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviytymiseen. Asiakkaita ovat esimerkiksi henkilöt, jotka käyttävät päihteitä, ovat asunnottomia tai ovat vaarassa ajautua asunnottomuuteen, elävät sosiaalisesti kuormittavassa elämäntilanteessa tai tarvitsevat tukea arjen asioiden hoitamiseen ja palveluihin hakeutumiseen. Päiväkeskukseen voi tulla ilman ajanvarausta, päihtyneenä ja nimettömänä. Päiväkeskuksessa asiakkaat voivat levätä, peseytyä, pestä pyykkiä, saada pientä purtavaa sekä ohjausta arjen asioihin. Toiminta on maksutonta.

Nykyisistä tiloista siirrytään pois sisäilmaan liittyvien ongelmien vuoksi. Uudet tilat Kauppakadulla ovat toimivammat ja selkeämmät, mikä helpottaa asiakkaiden liikkumista tiloissa sekä oleskelu-, peseytymis- ja pyykinpesutilojen käyttöä. Uudessa ympäristössä on myös rauhallisemmat puitteet keskusteluille ja ohjaukselle. Päiväkeskus on avoinna muuttopäivänä 3.3. klo 13-15.30, ja 4.3. lähtien arkisin kello 9.30–15.30.



Lisätietoja:

Jani Huovinen, tulosyksikköpäällikkö, 050 383 63 84