Alkoholiton viini ei ole enää kompromissi – Ihannolla syntyi markkinatyhjiöön

Ihannollan takana vaikuttavat neljä ystävystä, joiden taustat edustavat eri näkökulmia ruokaan, kulttuuriin ja liiketoimintaan. Perustajiin kuuluvat näyttelijä Jari Virman, sosiologian tohtori ja vuoden 2026 MasterChef Suomi -kisaaja Mari Toivanen, sosionomi ja ravintola-alan ammattilainen Karoliina Loponen sekä erityisesti liiketoiminnan rakenteita tunteva Petri Seppänen.

Ihannolla ei syntynyt trendien perässä, vaan arjen tilanteista, joissa asiallinen alkoholiton vaihtoehto tuntui puuttuvan kokonaan. Tarjonta ei vastannut odotuksia. Ajatus konkretisoitui loppuvuodesta 2024, kun Virman pohti ääneen, miksi hyvää alkoholitonta punaviiniä on niin vaikea löytää.

– Heitin ajatuksen Petrille, että pitäisikö alkaa tuoda maahan itse. Ensimmäinen reaktio oli täysi tyrmäys, että markkinoilla oli varmasti jo kaikki mahdollinen, Virman muistelee.

Seppänen päätti kuitenkin selvittää asiaa. Nopeasti kävi ilmi, että tilanne olikin päinvastainen: Pohjoismaissa ei ollut yhtään toimijaa, joka keskittyisi pelkästään täysin alkoholittomien viinien maahantuontiin. Useimmilla oli valikoimissaan tuotteita, joissa alkoholipitoisuus saattoi olla 0,3 tai 0,5 prosenttia, mutta täysin alkoholittomia viinejä kukaan ei tarjonnut.

– Muutamaa päivää myöhemmin olimme juhlimassa Petrin 50-vuotissyntymäpäiviä eräässä helsinkiläisessä ravintolassa. Osa meistä tilasi alkoholittoman juomapaketin, joka yllättäen koostui pitkälti kombuchan kaltaisista juomista. Ihmettelimme yhdessä, miksei aikuisille ole tarjolla alkoholittomia viinipaketteja. Siitä se idea sitten lähti, Mari Toivanen kertoo.

Ihannolla tarjoaa vapautta valita – alkoholittoman viinin ei tarvitse olla kompromissi

Viinien valintaprosessi on ollut poikkeuksellisen tiukka.

– Viinien valinta oli samanaikaisesti haastavaa ja yllättävän innostavaa. Maistelimme neljästään yli 130 erilaista alkoholitonta viiniä ja kuohuviiniä. Vain pieni osa pääsi jatkoon, Toivanen kertoo.

Valintoja ei tehty pelkän lasin ääressä, vaan viinejä yhdisteltiin ennakkoluulottomasti myös erilaisten ruokalajien kanssa. Virman nostaakin esiin konkreettisen näkökulman arjen käyttötilanteisiin. Hän metsästää itse, ja kertoo kaivanneensa alkoholittomia viinejä myös kotona riistan kanssa nautittavaksi.

– Ai että, kun nyt omasta kaapista löytyykin se ihan täydellinen punaviini, jota voi juoda ja tarjota myös muille! Virman iloitsee.

Tällä hetkellä Ihannollan valikoimassa on 15 viiniä, joista kaksi on piccolokokoista tuotetta. Valikoimaa ei kuitenkaan kasvateta määrän vuoksi.

– Meille tärkeintä on maku, rakenne ja hinta. Kaikkien näiden täytyy toimia yhtä aikaa, sillä viinin täytyy toimia myös kuluttajan kukkarolle. Jos siis yksikin pettää, viini jää pois, Virman kiteyttää.

– Pienenä maahantuojana etumme on ehdottomasti se, että pystymme toimimaan ketterästi markkinoille juuri tulleiden tuotteiden suhteen. Myös kommunikaatiomme Ranskassa, Espanjassa ja Saksassa sijaitsevien viinitalojen edustajien kanssa on mutkatonta ja välitöntä, Toivanen lisää.

Ihannollan ytimessä on ajatus valinnan mahdollisuudesta. Tavoite on tarjota tilanteisiin, joissa alkoholia ei haluta tai voida juoda, vaihtoehto, joka tuntuu aidosti tasavertaiselta.

– Miksi alkoholittoman juoman valitseminen pitäisi olla kompromissi? Eikö se saisi myös olla nautinto ja elämys? Toivanen kysyy.

Kaikki Ihannollan viinit ovat täysin alkoholittomia (0,0 %), joten alkoholijäämiä ei tarvitse miettiä.

– Meille on myös ollut erityisen tärkeää, että viinimme ovat vähäsokerisia, suurin osa niistä on halal-sertifioituja sekä sopivat vegaanista ruokavaliota noudattaville. Arvopohjamme onkin, että alkoholittomista viineistä nauttiminen kuuluu lähtökohtaisesti kaikille, Toivanen painottaa.

Ruokakulttuuria, tutkimusta ja käytännön kokemusta

Perustajien erilaiset taustat täydentävät toisiaan. Mari Toivanen tuo tutkijan näkökulman ruokakulttuuriin ja soveltaa osaamistaan myös käytäntöön kehittämällä reseptejä. Hän on asunut pitkään Ranskassa ja tuntee viinikulttuurin, kielen ja toimintatavat, mikä on ollut merkittävä etu yhteistyössä ranskalaisten, espanjalaisten ja saksalaisten viinitalojen kanssa.

Karoliina Loposella on paitsi poikkeuksellisen vahva ravintola-alan osaaminen, hän on myös sosionomi sekä tuleva taloushallinnon osaaja. Loponen on nelikosta se, joka perehtyy tuotteisiin kaikkein syvimmin. Petri Seppänen taas on toiminut HoReCa-alan parissa vuosia tarjoten erilaisia liiketoimintaratkaisuja, kuten henkilöstöpalveluja ja ravintolakonsepteja.

Jari Virman on mies alkuperäisen idean takana.

– Jari tuo yritykseen luovan ja innovatiivisen näkökulman, sekä kyvyn tunnistaa arjen tarpeita, jotka usein jäävät sanoittamatta. Jarin havainto yksittäisestä puutteesta muotoutui konkreettiseksi ideaksi ja lopulta täksi yritykseksi, Seppänen kuvailee kollegaansa.



– Tämä muistuttaa monella tapaa perheyritystä. Olemme tunteneet toisemme pitkään, ja Ihannolla on kehittynyt keskusteluista ja yhdessä havaitusta tarpeesta, ei taulukoita tai tilastoja tuijottamalla, Virman jatkaa.

– Tämän lisäksi kaksi meistä ei käytä ollenkaan alkoholia, joten lähtökohtamme alkoholittomien viinien valitsemiseen on kuluttajakeskeinen. Olemme tehneet työuramme hyvin erilaisissa hommissa, toiset ravintola-alalla, toiset taas taiteen ja tieteen parissa. Ammatilliset osaamisalueemme ja verkostomme täydentävät toimintaamme. Kaiken lisäksi meillä on hauskaa!

Maltillista kasvua ja harkittuja seuraavia askeleita

Ihannolla toimii toistaiseksi pienenä maahantuojana ja keskittyy harkittuun kasvuun. Toiminta on kuitenkin laajentunut nopeasti vajaan vuoden aikana. Tällä hetkellä yritys toimittaa viinejä yli seitsemällekymmenelle ravintolalle, kukkakaupalle ja kampaamolle ympäri Suomen. Tuotteita saa myös Wolt Marketista kahdeksasta eri kaupungista.

– Emmepä olisi uskoneet vielä vuosi sitten, että keväällä 2026 Ihannollan viinejä saa myös useiden valtakunnallisten tukkujen kautta, Karoliina Loponen sanoo.

Nuoresta iästään huolimatta yritys on herättänyt jo positiivista huomiota, ja yhteydenottoja tulee yhä useammin suoraan viinien tilaajilta eri puolilta Suomea. Tämä on vahvistanut käsitystä siitä, että laadukkaille, täysin alkoholittomille viineille on selkeä tarve. Valikoiman laajentaminen ei ole kuitenkaan itseisarvo.

– Kasvamme maltilla. Jos löytyy tarpeeksi hyviä tuotteita, valikoimaa laajennetaan. Mutta laatu säilyy. Siitä ei tingitä.