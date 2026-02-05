Camila Sosa Villadan uusi romaani paljastaa perheen ja rakkauden vallankäytön

Näyttelijätär ja asianajaja kohtaavat juhlissa Córdoban vaihtoehtopiireissä. Asianajaja on varakas, ylempään keskiluokkaan kuuluva homoseksuaali, Näyttelijätär puolestaan kasvanut travestina Argentiinan maaseudun köyhissä olissa ja luonut menestyksensä omin voimin. Avioliitto muuttuu vähitellen valtapeliksi, jossa rakkaus, luokka ja sukupuoli kietoutuvat toisiinsa tukahduttavalla tavalla.

Kesytysteoria on romaani siitä, miten perhe ja parisuhde voivat muuttua häkeiksi, ja miten identiteetti, joka aluksi pelastaa, saattaa lopulta vangita. Sosa Villada kirjoittaa näyttämöistä, joilla esitämme roolejamme, sekä kulisseista, joissa todellinen elämä tapahtuu: kehosta, halusta, häpeästä ja vallasta.

Romaani ilmestyi alun perin Argentiinassa vuonna 2019 ja nousi uudelleen esiin kirjailijan kansainvälisen läpimurron myötä romaanilla Yöeläimiä. Kesytysteorian kansainvälisissä kritiikeissä toistuvat sanat raaka, hellä ja säälimätön – yhdistelmä, josta on tullut Sosa Villadan tunnusmerkki.

Kirjailijahaastattelu



Keskeinen teema romaanissa on kesyttäminen. Ketä tai mitä oikeastaan kesytetään?

– Meitä kaikkia. Kesyttäminen ei koske vain yksilöä vaan koko yhteiskuntaa. Rakkaus, perhe ja sitoutuminen voivat olla tapoja, joilla ihminen menettää määräysvaltansa omasta elämästään.

Kirjoitat paljon identiteetistä vankilana. Miksi tämä ajatus on sinulle tärkeä?

– Ihminen ei ole koskaan vain yksi asia. Ajatus pysyvästä identiteetistä estää muutoksen, ja muutos on elinehto.

Miksi juuri perhe on romaanissa niin väkivaltainen tila?

– Koska rakkauden nimissä vaaditaan eniten uhrauksia. Erityisesti naisilta ja vähemmistöiltä.

Kansainvälisiä arvioita



”Kesytysteoria tarjoaa enemmän kuin fiktiota – se on perhesosiologinen tutkimus rakkauden mahdollisuuksista.” – La Nación

”Raaka ja syvästi surullinen, mutta samalla poikkeuksellisen hellä romaani.” – Un libro al día

”Sosa Villadan romaani ei armahda ketään.” – Un Cuarto Oscuro

Kesytysteoria ilmestyy 3.3.2026.




