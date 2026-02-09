Pirkanmaan hyvinvointialue jakaa 3,82 miljoonaa euroa avustuksia pirkanmaalaisille järjestöille
9.2.2026 15:07:31 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöavustushakuun saatiin yhteensä ennätykselliset 237 hakemusta. Kumppanuusavustusta myönnetään tänä vuonna 42 yhteisölle ja yleisavustusta 68 järjestölle. Ikäihmisten hyvinvointia tukevaan toimintaan saa avustusta 54 yhteisöä ja työikäisten yhteisölliseen toimintaan 25 yhteisöä. Avustuksien yhteissumma on 3,82 miljoonaa euroa.
Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakkuus- ja laatujaosto päätti avustuksista kokouksessaan 9.2.2026. Kaikkiaan järjestöt hakivat avustuksia tälle vuodelle yli 7,5 miljoonalla eurolla. Tiedot haetuista ja myönnetyistä avustuksista on julkaistu jaoston esityslistan liitteissä.
Järjestötoiminta on tärkeä osa hyvinvoinnin tukemista Pirkanmaalla, koska järjestöt tavoittavat ihmisiä tavoilla, joita julkinen palvelu ei pysty tarjoamaan. Järjestöiltä saa apua ja tukea matalalla kynnyksellä ja ne vahvistavat ihmisten osallisuutta ja kulkevat heidän rinnallaan eri elämänvaiheissa. Järjestöavustuksien myöntämisessä otetaan huomioon sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiset tavoitteet että käytännön hyöty pirkanmaalaisille. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että toiminta lisää yhteisöllisyyttä ja tavoittaa ihmisiä koko Pirkanmaan alueella.
Aktiivisuus avustuksien hakemisessa kertoo siitä, että pirkanmaalaiset järjestöt haluavat yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa viedä eteenpäin pirkanmaalaisten hyvinvointia.
– On ollut ilo nähdä, miten järjestöavustusten avulla voimme vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hyväntahtoisuutta koko Pirkanmaalla, toteaa vs. strategiajohtaja Tuukka Salkoaho Pirkanmaan hyvinvointialueelta.
– Viime syksyn kokemukset ikäihmisten osallisuutta tukevasta toiminnasta ovat tuoneet vahvan uskon siihen, että yhdessä järjestöjen kanssa tekeminen todella lisää hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä laaja-alaisesti. Tällä tiellä on hyvä jatkaa.
Kumppanuusavustuksilla tuetaan järjestöjen ja hyvinvointialueen pitkäjänteistä yhteistyötä ja niitä myönnetään erityisesti järjestöille, joiden työ on laajaa ja vakiintunutta. Kumppanuusavustusta myönnetään 42 yhteisölle yhteensä hieman yli 1,5 miljoonaa euroa. Varoilla järjestetään esimerkiksi vertaistukea, ryhmätoimintaa ja ennaltaehkäisevää työtä.
Yleisavustus on suunnattu järjestön perustoiminnan ylläpitämiseen ja sillä voidaan kattaa esimerkiksi ohjaajien palkkioita sekä toimitilojen ja säännöllisen toiminnan kuluja. Vuodelle 2026 yleisavustusta saa 68 järjestöä yhteensä 222 630 euroa.
Ikääntyneiden ja työikäisten hyvinvointia tuetaan yli kahdella miljoonalla
Kohdeavustushakuja vuodelle 2026 oli kaksi. Toisen kohdeavustushaun tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten toimintakykyä ja lievittää heidän yksinäisyyttään. Toisella kohdeavustushaulla tähdätään työikäisten osallisuuden ja hyvinvoinnin kasvattamiseen. Ikäihmisten toimintaan myönnettiin 800 000 euroa 54 yhteisölle esimerkiksi kerhotoimintaan, kotona asuvien tukimuotoihin sekä vapaaehtoistoimintaan, joka osaltaan ehkäisee yksinäisyyttä.
Työikäisille suunnattu avustus on osa sosiaalipalvelujen rakenteellista uudistusta, jossa aiemmin ostopalveluihin suunnattua määrärahaa on siirretty järjestöille. Hakemuksia saatiin 25, ja 1,3 miljoonan euron avustussummalla järjestetään monipuolista yhteisöllistä toimintaa eri puolilla Pirkanmaata. Painopiste on avoimessa toiminnassa, johon ihmiset voivat tulla suoraan omien tarpeidensa mukaan ilman ammattilaisen ohjausta.
Avustusmallin kehittäminen jatkuu
Pirkanmaan hyvinvointialueella selvitetään järjestöavustusmallin kehittämistarpeita yhdessä järjestöjen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Tavoitteena on luoda selkeämpi pisteytysmalli avustuksien myöntämiselle ja tarvittaessa päivittää avustustoiminnan periaatteet. Työ valmistuu syksyllä 2026, ja uusi avustusmalli on tarkoitus ottaa käyttöön 2027 järjestöavustushaussa.
