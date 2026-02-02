Lohjan kaupunki

Kivikauden jäljille!

9.2.2026 15:42:25 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Hiiden Opistolla alkaa 22.8.2026 arkeologian kenttätyökurssi, joka johdattaa osallistujat kiehtovaan kivikauden maailmaan kokeneiden arkeologien opastuksella. Kurssi pidetään Kittiskosken yli 5000-vuotta vanhalla kivikautisella asuinpaikalla Lohjalla. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta, ja kaikki tarvittavat välineet ovat saatavilla paikan päällä. 

Kuvaaja Jan Fast

Hiiden Opistolla alkaa 22.8.2026 arkeologian kenttätyökurssi, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua arkeologian kiehtovaan maailmaan kokeneiden ammattiarkeologien johdolla. Kurssi järjestetään lauantaista maanantaihin klo 10.00–16.00 Lohjan Kittiskosken runsaslöytöisellä yli 5000-vuotta vanhalla kivikautisella asuinpaikalla. Ilmoittautuminen on nyt avoinna osoitteessa: https://uusi.opistopalvelut.fi/hiidenopisto/fi/course/14090

Kittiskosken historiaa

Kittiskosken kivikautinen asuinpaikka on hyvin säilynyt ja sijaitsee veden äärellä poikkeuksellisen kauniissa luonnonympäristössä. Alun perin asuinpaikka sijaitsi meren rannalla ja se toimi hylkeenpyytäjien perusleirinä. Maan kohotessa ja meren loitotessa paikasta muodostui vähitellen kalaisana koskiasuinpaikka, jollaisena se toimi poikkeuksellisen pitkään. Asuinpaikka oli käytössä tuhansien vuosien ajan kivikaudelta rautakauden alkuun saakka.

Runsaasti löytöjä

Asuinpaikka löytyi vuonna 1974 mutta siitä on tutkittu vain pieni osa. Aikaisemmissa tutkimuksissa paikalta on kauniisti koristeltujen saviastianpalojen ja kiviesineiden kuten nuolenkärkien ja kivistä tehtyjen kirveiden ja talttojen ohella löytynyt myös kivikauden uskomuksiin ja rituaaleihin liittyvää esineistöä. Vuoden 2023 kaivauksissa löytynyt sikiön muotoinen savifiguuri on ainutlaatuinen löytö koko Etelä-Suomesta. Lupaamme että jokainen kaivauksiin osallistuva löytää jotain kivikaudelta!

Hyvän mielen kaivauskurssi

Kurssille osallistumiseen ei tarvita minkäänlaista ennakkokokemusta arkeologiasta tai arkeologisista kaivauksista. Myös kaivausvälineet löytyvät paikan päältä. Ota vain mukaasi omat eväät, roppakaupalla hyvää mieltä ja säähän sopivat työvaatteet.  Kurssin aikana käsitellään muun muassa seuraavia asioita:

  • Elämää kivikautisella asuinpaikalla: Mitä löytösi kertovat kivikauden ihmisten elämästä noin 5 000 vuotta sitten.
  • Arkeologisen kaivauksen menetelmät: Opit miten arkeologinen kaivaus tehdään ja miten kaivaus etenee alusta loppuun ja vaihe vaiheelta.
  • Lohjan esihistoria: Kaivauksen aikana keskustelemme laajasti Lohjan seudun esihistoriasta ja arkeologisista tutkimuksista Läntisellä Uudellamaalla.
  • Muinaisjäännösten etsintä, luokittelu ja suojelu: Miten sinäkin voit löytää kivikautisen asuinpaikan, miten toimia, kun löydät muinaisesineen.
  • Vastuullinen metallinetsintä: Kurssin aikana opetellaan myös metallinilmaisimen käyttöä.

Kurssin tiedot:

