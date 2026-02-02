Suomalaiset lomalla hyvinvointiin

Treenilomat eivät ole enää pienen piirin ilmiö

Apollon tammikuussa 2026 toteuttaman pohjoismaisen kyselyn* mukaan treenilomat ja sporttihotellit kiinnostavat suomalaisia yhä laajemmin.

– Olemme nähneet trendin kasvavan jo usean vuoden ajan: suomalaiset haluavat yhdistää lomaan liikettä, itsensä huoltamista ja sosiaalista yhdessäoloa. Treenimatkat ovat nousseet suosituiksi kaikissa kohderyhmissä, kertoo Satu Kontulainen, Apollomatkojen viestintävastaava.

Loma on aktiivinen hengähdyshetki

Suomalaisia motivoi ennen kaikkea halu panostaa omaan terveyteen ja omaan aikaan (41,4 %). Lisäksi 36,9 prosenttia haluaa ylläpitää kuntoaan myös lomalla.

Tutkimus paljastaa myös aktiivisuustason nousevan reissussa: 27 prosenttia kertoo liikkuvansa lomalla enemmän kuin arjessa, 12 prosenttia saa lomasta motivaatiota olla aktiivisempi ja lähes 9 prosenttia kokeilee lomalla uusia liikuntamuotoja.

– Vaikka aurinko, meri ja lepo ovat edelleen tärkeitä, moni haluaa liikkua juuri itselleen sopivalla tavalla. Treenilomat tarjoavat helpon tavan ylläpitää hyviä rutiineja, kokeilla uutta ja nauttia sekä omasta rauhasta että yhteisestä tekemisestä, Kontulainen sanoo.

Yhdessä, yksin tai perheen kanssa

Treenilomat vastaavat monenlaisiin tarpeisiin:

21,6 % haluaa matkalle ystävien kanssa

17,8 % lähtisi perheen kanssa

10,7 % matkustaisi mieluiten yksin

– Sporttihotelleista on tulossa uusia ”perhehotelleja”, etenkin perheille, joissa on isompia lapsia. Jokainen voi tehdä omia juttujaan ja silti viettää laatuaikaa yhdessä – altaalla, rannalla tai vaikka padel-kentällä. Se on täydellinen ympäristö aktiiviselle perhelomalle, sanoo Daniel Giray, Apollon Head of Sports

Naiset näyttävät suuntaa

Naiset ovat vahvasti liikkeellä treenilomien saralla. Apollon oma data kertoo, että vuonna 2025 jopa 70 prosenttia sporttihotellien asiakkaista oli naisia. Myös Apollon ohjatuilla treenilomilla naisten osuus oli lähes 80 prosenttia.

– Treeniloma merkitsee monelle jotain tärkeää: yhteisöä, uutta energiaa tai aikaa vain itselle. Naiset ovat selvästi tämän kehityksen edelläkävijöitä, Giray toteaa.

Vastatakseen kasvuun Apollo Sports lisäsi naispuolisten vierailevien ohjaajien määrää yli 30 prosentilla vuonna 2025 ja kasvattaa tänä vuonna erityisesti naisille suunnattujen treenilomien tarjontaa 15 prosentilla.

Tutkimuksen keskeiset tulokset

49 % voisi lähteä treenilomalle tai majoittua sporttihotellissa

41,4 % hakee terveyttä ja omaa aikaa

36,9 % haluaa ylläpitää kuntoa

27 % on lomalla aktiivisempi kuin kotona

12 % saa lomasta motivaatiota olla aktiivisempi

9 % kokeilee uusia liikuntamuotoja

21,6 % matkustaisi ystävien kanssa

17,8 % perheen kanssa

10,7 % matkustaisi yksin

*Tietoa tutkimuksesta: Tutkimuksen toteutti Inqvita Apollon toimeksiannosta tammikuussa 2026. Siihen osallistui yhteensä 4 180 vastaajaa Pohjoismaista, joista yli 1 000 Suomesta.