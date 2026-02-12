Lukijat valitsivat vuoden 2025 parhaat kirjat – Adlibris-palkinnon voittajat julki

Adlibris-palkinnon 2025 äänestys on päättynyt ja voittajat on julkistettu. Tänä vuonna voittajia on seitsemän, sillä mukana oli kolme uutta kategoriaa: vuoden lifestylekirja, nuortenkirja ja käännösromaani.

Adlibrispalkinto edustaa sitä, mitä suomalaiset todella lukevat ja arvostavat. Nyt kun kategorioita on enemmän, entistä useammanlaiset kirjat voivat päästä esille, sanoo Adlibriksen kirja-asiantuntija Taru Raita.

Satu Rämö: kahden kategorian voittaja ja äänestyksen ykkönen

Satu Rämön Tinna vei voiton jännitysromaanien sarjassa. Lisäksi Rämö voitti lifestylekategorian teoksellaan Hildur-villapaidat.

Rämö on voittanut jännitysromaanien kategorian Hildur-kirjasarjan teoksillaan kaikkina vuosina, joina palkinto on jaettu. Ennen Tinnaa voiton veivät vuonna 2023 Rósa & Björk ja vuonna 2024 Rakel.

Rämö on ollut lukijoiden kestosuosikki jo pitkään. Tämän vuoden tuplavoitto kertoo hänen vakiintuneesta asemastaan suomalaisten kirjahyllyissä ja osoittaa, miten laajasti Hildur-kirjat puhuttelevat lukijoita, Raita kommentoi.

Nuortenkirjat nousivat vahvasti esiin

Uudessa nuortenkirjojen kategoriassa voiton vei Riina Tanskasen Tympeät tytöt – Luokkakipuja, ja toiseksi sijoittui Annukka Salaman Sulamispiste.

Nuortenkirjojen kategoria oli selkeästi erittäin tarpeellinen ja osoitti, että vaikuttaville nuorten tarinoille on tilaa ja kysyntää, Raita sanoo.

Tanskanen iloitsee voitosta ja siitä, miten laadukasta nuortenkirjallisuutta Suomessa tehdään. Hänen mukaansa sekä nuoria että aikuisia on tärkeää innostaa lukemaan enemmän.

Perinteinen lukeminen on jäänyt alakynteen muiden medioiden ja somen rinnalla. Nuoret tulkitsevat taitavasti visuaalisia sometekstejä, kuten meemejä, joissa kuva ja teksti yhdistyvät. Siksi kunnianhimoinen nuorille suunnattu sarjakuva on tärkeä väline: sen avulla voi käsitellä yhteiskunnallisia aiheita viihdyttävästi ja samaistuttavasti – ja se voi toimia porttina myös muuhun lukemiseen, Tanskanen sanoo.

Kiinnostavia ilmiöitä useammassa kategoriassa

Romaaneissa kilpailu oli tiukka: Enni Mustosen Matriarkka voitti niukasti Inari Fernándezin Vapauden. Tietokirjakategoriassa Jare Henrik Tiihosen ja Oskari Saaren JHT – Missio vai mielenrauha nousi kärkeen politiikan ja liike-elämän nimien ohi. Käännösromaanien voiton vei Laurie Gilmoren Kahvila Pumpkin Spice, joka ohitti tunnettuja kansainvälisiä kirjailijoita, kuten Dan Brownin ja Stephen Kingin.

Missio vai mielenrauha rikkoi 50 000 myydyn kirjan rajan vain kolmessa viikossa. Se ei ole vain elämäkerta, vaan puhuttelee myös bisneskirjallisuuden lukijoita. Käännösromaaneissa näimme kenties somen voiman: Kahvila Pumpkin Spice on ollut valtaisa booktok-hitti ja nostanut cozy reading -ilmiön lähes kaikkien somesyötteisiin, Raita kuvaa.

Adlibris‑palkinto laajeni ja lukijoiden aktiivisuus kasvoi

Äänestys keräsi tänä vuonna ennätykselliset yli 60 000 eri kategorioissa annettua ääntä.

Lukijat haluavat selvästi nostaa suosikkiteoksiaan keskusteluun. Palkinto tuo esille etenkin kotimaisia kirjailijoita, ja käännöskirjallisuudelle on oma sarjansa. Akateemisen Kirjakaupan oston myötä voimme tukea suomalaista kirjallisuutta entistä vahvemmin sekä verkossa että kivijalassa ja nostaa suomalaisten suosikkeja esiin, Raita sanoo.

Adlibris‑palkinto jaettiin Suomessa nyt kolmatta kertaa. Ruotsissa Adlibrispriset on ollut perinne vuodesta 2019. Adlibriksen esiraati valitsee jokaisesta kategoriasta ehdokkaat kirjojen myynnin ja suosion perusteella. Ehdokkuuden ehtona on Suomessa kuluneen vuoden aikana julkaistu teos.

Lukijat saivat äänestää suosikkejaan 22.10.–7.12.2025.

Katso voittajat tiedotteen lopusta tai Adlibriksen verkkosivulta:

Adlibris-palkinto – voittajat ja ehdokkaat

Vuoden 2025 Adlibris‑palkinnon voittajat

Vuoden romaani

Matriarkka, Enni Mustonen (Otava)

Vuoden jännitysromaani

Tinna, Satu Rämö (WSOY)

Vuoden tietokirja

JHT – Missio vai mielenrauha, Jare Henrik Tiihonen & Oskari Saari (WSOY)

Vuoden lifestylekirja

Hildur-villapaidat, Satu Rämö & Sigríður Sif Gylfadóttir (WSOY)

Vuoden lastenkirja

Tatun ja Patun 14 outoa ongelmaa ja ratkaisut niihin, Aino Havukainen & Sami Toivonen (Otava)

Vuoden nuortenkirja

Tympeät tytöt – Luokkakipuja, Riina Tanskanen (Into Kustannus)

Vuoden käännösromaani

Kahvila Pumpkin Spice, Laurie Gilmore (Gummerus)