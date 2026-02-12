Lukijat valitsivat vuoden 2025 parhaat kirjat – Adlibris-palkinnon voittajat julki
12.2.2026 19:00:00 EET | Adlibris Finland Oy | Tiedote
Lukijoiden oman kirjallisuuspalkinnon voittajiksi nousi sekä vakiintuneita suosikkeja että uusia vahvoja nimiä. Satu Rämön suosio jatkui vahvana kahden kategorian voitolla. Suurimpien ääniharavien joukkoon nousi myös kaksi teosta uudesta nuortenkirjakategoriasta.
Adlibris-palkinnon 2025 äänestys on päättynyt ja voittajat on julkistettu. Tänä vuonna voittajia on seitsemän, sillä mukana oli kolme uutta kategoriaa: vuoden lifestylekirja, nuortenkirja ja käännösromaani.
Adlibrispalkinto edustaa sitä, mitä suomalaiset todella lukevat ja arvostavat. Nyt kun kategorioita on enemmän, entistä useammanlaiset kirjat voivat päästä esille, sanoo Adlibriksen kirja-asiantuntija Taru Raita.
Satu Rämö: kahden kategorian voittaja ja äänestyksen ykkönen
Satu Rämön Tinna vei voiton jännitysromaanien sarjassa. Lisäksi Rämö voitti lifestylekategorian teoksellaan Hildur-villapaidat.
Rämö on voittanut jännitysromaanien kategorian Hildur-kirjasarjan teoksillaan kaikkina vuosina, joina palkinto on jaettu. Ennen Tinnaa voiton veivät vuonna 2023 Rósa & Björk ja vuonna 2024 Rakel.
Rämö on ollut lukijoiden kestosuosikki jo pitkään. Tämän vuoden tuplavoitto kertoo hänen vakiintuneesta asemastaan suomalaisten kirjahyllyissä ja osoittaa, miten laajasti Hildur-kirjat puhuttelevat lukijoita, Raita kommentoi.
Nuortenkirjat nousivat vahvasti esiin
Uudessa nuortenkirjojen kategoriassa voiton vei Riina Tanskasen Tympeät tytöt – Luokkakipuja, ja toiseksi sijoittui Annukka Salaman Sulamispiste.
Nuortenkirjojen kategoria oli selkeästi erittäin tarpeellinen ja osoitti, että vaikuttaville nuorten tarinoille on tilaa ja kysyntää, Raita sanoo.
Tanskanen iloitsee voitosta ja siitä, miten laadukasta nuortenkirjallisuutta Suomessa tehdään. Hänen mukaansa sekä nuoria että aikuisia on tärkeää innostaa lukemaan enemmän.
Perinteinen lukeminen on jäänyt alakynteen muiden medioiden ja somen rinnalla. Nuoret tulkitsevat taitavasti visuaalisia sometekstejä, kuten meemejä, joissa kuva ja teksti yhdistyvät. Siksi kunnianhimoinen nuorille suunnattu sarjakuva on tärkeä väline: sen avulla voi käsitellä yhteiskunnallisia aiheita viihdyttävästi ja samaistuttavasti – ja se voi toimia porttina myös muuhun lukemiseen, Tanskanen sanoo.
Kiinnostavia ilmiöitä useammassa kategoriassa
Romaaneissa kilpailu oli tiukka: Enni Mustosen Matriarkka voitti niukasti Inari Fernándezin Vapauden. Tietokirjakategoriassa Jare Henrik Tiihosen ja Oskari Saaren JHT – Missio vai mielenrauha nousi kärkeen politiikan ja liike-elämän nimien ohi. Käännösromaanien voiton vei Laurie Gilmoren Kahvila Pumpkin Spice, joka ohitti tunnettuja kansainvälisiä kirjailijoita, kuten Dan Brownin ja Stephen Kingin.
Missio vai mielenrauha rikkoi 50 000 myydyn kirjan rajan vain kolmessa viikossa. Se ei ole vain elämäkerta, vaan puhuttelee myös bisneskirjallisuuden lukijoita. Käännösromaaneissa näimme kenties somen voiman: Kahvila Pumpkin Spice on ollut valtaisa booktok-hitti ja nostanut cozy reading -ilmiön lähes kaikkien somesyötteisiin, Raita kuvaa.
Adlibris‑palkinto laajeni ja lukijoiden aktiivisuus kasvoi
Äänestys keräsi tänä vuonna ennätykselliset yli 60 000 eri kategorioissa annettua ääntä.
Lukijat haluavat selvästi nostaa suosikkiteoksiaan keskusteluun. Palkinto tuo esille etenkin kotimaisia kirjailijoita, ja käännöskirjallisuudelle on oma sarjansa. Akateemisen Kirjakaupan oston myötä voimme tukea suomalaista kirjallisuutta entistä vahvemmin sekä verkossa että kivijalassa ja nostaa suomalaisten suosikkeja esiin, Raita sanoo.
Adlibris‑palkinto jaettiin Suomessa nyt kolmatta kertaa. Ruotsissa Adlibrispriset on ollut perinne vuodesta 2019. Adlibriksen esiraati valitsee jokaisesta kategoriasta ehdokkaat kirjojen myynnin ja suosion perusteella. Ehdokkuuden ehtona on Suomessa kuluneen vuoden aikana julkaistu teos.
Lukijat saivat äänestää suosikkejaan 22.10.–7.12.2025.
Katso voittajat tiedotteen lopusta tai Adlibriksen verkkosivulta:
Adlibris-palkinto – voittajat ja ehdokkaat
Vuoden 2025 Adlibris‑palkinnon voittajat
Vuoden romaani
Matriarkka, Enni Mustonen (Otava)
Vuoden jännitysromaani
Tinna, Satu Rämö (WSOY)
Vuoden tietokirja
JHT – Missio vai mielenrauha, Jare Henrik Tiihonen & Oskari Saari (WSOY)
Vuoden lifestylekirja
Hildur-villapaidat, Satu Rämö & Sigríður Sif Gylfadóttir (WSOY)
Vuoden lastenkirja
Tatun ja Patun 14 outoa ongelmaa ja ratkaisut niihin, Aino Havukainen & Sami Toivonen (Otava)
Vuoden nuortenkirja
Tympeät tytöt – Luokkakipuja, Riina Tanskanen (Into Kustannus)
Vuoden käännösromaani
Kahvila Pumpkin Spice, Laurie Gilmore (Gummerus)
Tietoa Adlibriksesta
Adlibris on Pohjoismaiden suurin verkkokirjakauppa, josta löydät yli 13 miljoonaa kirjaa ja uusimmat pelit, askartelutarvikkeet, langat sekä muut nykyaikaisen kirjakaupan tuotteet. Bonnier-konserniin kuuluvan Adlibriksen osia ovat myös Ruotsissa toimivat Campusbokhandeln sekä Adlibris Pocket. Vuodesta 2026 alkaen yhtiö on omistanut myös kirjakauppaketju Akateemisen Kirjakaupan.
