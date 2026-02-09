Hyvinvointialuestrategia etenee aluevaltuuston käsittelyyn
Varhan aluehallitus teki maanantaina 9.2.2026 aluevaltuustolle esityksen hyvinvointialueen strategiasta sekä palvelustrategiasta.
-Haluamme turvata ihmisten paljon tarvitsemat palvelut lähellä ja samalla vahvistaa palvelujen vaikuttavuutta ja kestävyyttä. Palvelustrategian täsmennykset asettavat tälle työlle selkeät tavoitteet, ja asiakas on niiden keskiössä. Linjaukset ovat syntyneet kaikkien valtuustoryhmien hyvässä yhteistyössä, aluehallituksen puheenjohtaja Niina Alho sanoo.
Aluehallitus teki virkajohdon esitykseen muutoksia, joista merkittävimmät koskivat palvelustrategiaa. Aluehallitus muun muassa täsmensi palveluverkkoa sekä palveluntuottajan valintaa koskevia linjauksia.
-Keskeistä työssämme on varmistaa varsinaissuomalaisten oikea-aikaisten ja laadukkaiden sotepalveluiden saatavuus. Tähän pääsemme poliittisen yhteisymmärryksen, julkisen, yksityisen ja järjestöjen yhteistyössä sekä tekemällä työtä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, aluevaltuuston puheenjohtaja Katriina Hiippavuori muistuttaa.
Aluevaltuusto käsittelee strategioita 25. helmikuuta pidettävässä vuoden 2026 ensimmäisessä kokouksessaan.
Strategian ja palvelustrategian päivitystä on valmisteltu osallistavasti. Näkemyksiä kysyttiin henkilöstöltä keväällä ja syksyllä 2025 sekä työpajoissa että verkkokyselyissä.
Varsinais-Suomen kunnista 19 lausui näkemyksensä strategian ja palvelustrategian painotuksista.
Uusia painotuksia
-Uusina painotuksina hyvinvointialuestrategiassa nousevat nyt turvallisuus ja asukkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä yhteistyömme koko Länsi-Suomen yhteistyöalueen kanssa, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoo.
Palvelustrategia kattaa kaikki Varhan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Siinä on aiempaa laajemmin kuvattu esimerkiksi sairaalapalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasohjaus. Entistä tarkemmin on kuvattu palvelujen yhteensovittamista sekä palvelutuottajan valinnan perusteita.
Palvelustrategiassa asetetaan tavoitteita myös Varhan toiminnan ja palveluverkon kehittämiselle niin, että asiakkaiden näkökulma tulee huomioiduksi kaikissa vaiheissa. Palveluverkkoa koskevat tarkemmat päätökset tehdään myöhemmin vuoden 2026 aikana. Pelastuspalvelujen palvelut tullaan määrittämään erillisessä palvelutasopäätöksessä.
Hyvinvointialuelaki määrää, että strategia on tarkistettava vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudella.
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut.
