Laura Laakson rohkea päiväkirjaromaani houkuttelee himon ja rakkauden aistillisiin maailmoihin

Maiju Pohjolan runokokoelma kouluväkivallasta nostaa valoon sivustaseuraajien hiljaisuuden 12.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Maiju Pohjolan runokokoelma Sivusta katso ja on julkaistu Aviadorin kustantamana. Jos jokainen heittää pienen kiven eihän se oo oikein mitään Pitää kestää niin kuin kivi kerrallaan Koulun loputtomat käytävät, vetoisat luokkahuoneet ja töherretyt ruutuvihot. Kipu, joka vaan kuuluu kuvaan. Se oli kai muista hauskaa? Maiju Pohjolan kolmas runoteos on moniääninen ja vavahduttava kuvaelma kouluväkivallasta ja sen heijastumisesta koko yhteisöön. Teos kohdistaa katseensa sivustaseuraajiin: miten väkivalta mahdollistuu sitä periaatteessa vastustavien silmien alla? Kaunokirjallisuuden lajirajoja koetteleva teos on omaperäinen, ihon alle osuva yhdistelmä draamallista jännitettä ja runon kahlitsemattomuutta. Se haastaa lukijan osallistumaan ja pohtimaan osallisuuttaan. Maiju Pohjola (s. 1990) on haminalainen kirjailija ja äidinkielen­ opettaja. Hänen aiempaan tuotantoonsa kuuluvat runokokoelmat Lautuma (2020) ja Ettei yötä enää (2022) sekä lastenkirja Silmun ja isin neljä vuodenaikaa (2024). POHJ