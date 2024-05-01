Eero Heinäluoma: Päästösääntelyssä huomioitava pohjoisen todellisuus

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma: Turvallisuusratkaisuissa yhtä jalkaa Ruotsin kanssa 1.5.2022 15:57:41 EEST | Tiedote

Vappu on yli satavuotisessa perinteessä aina ollut työväen, opiskelijoiden, kevään ja kansainvälisen solidaarisuuden juhla. Tänä vappuna erityisesti kansainvälinen solidaarisuus on lähellä meitä kaikkia. Ukraina taistelee tänään vapaudestaan ja on osoittanut, että se on valmis maksamaan kovan hinnan itsemääräämisoikeudestaan. Ukrainan taistelu on monessa mielessä samanlainen kuin Suomen talvisota 1939. Venäjän perusteeton hyökkäys, ylivoimainen hyökkääjä, kansakunnan yhdistyminen vastarintaan ja suuret tappiot hyökkääjälle. Venäjän sotilaallinen voima tosin on osoittautunut paljon repaleisemmaksi nyt kuin vuonna 1939. Erojakin on, nyt Ukraina saa laajassa mitassa ulkomaista apua. Maailma ei ole enää paikka, jossa suuret voivat ilman mitään rajoja toteuttaa omaa imperialistista politiikkaansa. Euroopan Unioni on osoittanut voimansa. Unioni on yhdessä Yhdysvaltain kanssa yhdistynyt koviin vastatoimiin, jotka vaikuttavat asteittain ja laittavat Venäjän talouden asteittain polvilleen. Inve