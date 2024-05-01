Eero Heinäluoma: Päästösääntelyssä huomioitava pohjoisen todellisuus
9.2.2026 17:34:13 EET | Eero Heinäluoma | Tiedote
Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) on jättänyt komissiolle kirjallisen kysymyksen dieselajoneuvojen päästövähennysjärjestelmien toimintavarmuudesta kylmissä olosuhteissa.
“Suomessa viime viikkojen poikkeukselliset pakkaset ovat jälleen nostaneet esiin vakavan puutteen EU-lainsäädännössä. Olen siksi jättänyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen aiheesta”, Heinäluoma tiivistää.
“Lapissa on mitattu jopa –42,8 asteen pakkasia, mutta ajoneuvojen valmistajia ei EU-sääntelyssä riittävästi velvoiteta varmistamaan, että päästövähennyslaitteistot toimivat tällaisissa, Suomessa täysin tavanomaisissa, talviolosuhteissa. Kuljetusalan yrittäjiltä saadun tiedon mukaan jopa 80 prosenttia yrityksistä on kohdannut ongelmia AdBlue-urealiuoksen jäätymisen vuoksi. Neste jäätyy jo noin –11 asteessa, mikä aiheuttaa laiterikkoja, käyttökatkoja ja merkittäviä lisäkustannuksia, ja ongelma koskee myös satoja tuhansia henkilöautoja”, hän jatkaa.
“Tilanne korostaa sitä, miten tärkeää on tehdä Brysselissä tunnetuksi kansallisia erityispiirteitä, tässä tapauksessa Suomen pitkiä etäisyyksiä ja talvisia olosuhteita. Ongelma koskee laajasti kuljetusalaa, metsätaloutta, maataloutta, kaivostoimintaa, joukkoliikennettä ja matkailua, ja heijastuu myös Suomen huoltovarmuuteen”, Heinäluoma taustoittaa.
“Kysyn komissiolta, onko se tietoinen sääntelyn käytännön ongelmista pohjoisissa oloissa, aikooko se sallia paremmin pakkasta kestävät vaihtoehtoiset lisäaineet, sekä miten se jatkossa huomioi pohjoiset erityisolosuhteet EU-lainsäädännössä. Päästövähennykset ovat välttämättömiä, mutta sääntelyn on toimittava kaikissa jäsenmaissa, myös arktisissa oloissa”, hän päättää.
