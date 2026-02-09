Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Puotilanrannan sekä Yliskylän kaavamuutokset etenevät valtuustoon

9.2.2026 17:37:58 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan 9. helmikuuta Puotilanrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaupunginhallitus hyväksyi myös Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Talvimaisema Kauppatorilta.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 9. helmikuuta. Tuukka Ylönen

Kaupunginhallitus päätti esittää Puotilanrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä valtuustolle.  Kaavaratkaisu koskee pääosiltaan nykyistä Puotilan venesataman aluetta. Suunnitelmassa nykyinen Puotilan venesataman alue rakentuu uudeksi omaleimaiseksi naapurustoksi, jossa yhdistyvät asuminen, veneily, palvelut ja rantaluonto.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuustoon eteneväksi asiaksi myös Laajasalon Yliskylän palvelukortteleiden asemakaavan muutoksen. Sen tavoitteena on Laajasalon palveluiden kehittäminen, asumismuotojen monipuolistaminen erityisasumisella sekä kulttuuriympäristön arvojen turvaaminen. Valtuustossa asiat ovat 25. helmikuuta.

Varisluodonkari luonnonsuojelualueeksi

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinvoimakeskukselle, että se perustaisi Varisluodonkarin luonnonsuojelualueen sekä hyväksyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelman. Luoto sijaitsee suojaisassa Varisluodonlahdessa Tahvonniemen ja Varisluodon saaren välissä Helsingin Laajasalossa, lähimmillään noin 50 metrin päässä mantereesta.

Suojelun tarkoituksena on linnustoarvojen turvaaminen ja alue sisältyy Helsingin kaupungin luonnonsuojelualueohjelmaan. Kyseessä on maakunnallisesti arvokas lintualue.

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Kaupunginhallitus hyväksyi lakisääteiset kaupungin henkilöstön ja palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat vuosille 2026–2029. Suunnitelmien tavoitteena on edistää kaupungin henkilöstön ja asukkaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja varmistaa, että jokainen voi olla oma itsensä kaupungin työyhteisöissä ja palveluissa kohtaamatta syrjintää tai häirintää.

Kaupunginhallitukselta lausuntoja ministeriöille

Kaupunginhallitus antoi myös lausuntoja. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle koskee yleistukilain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamista. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle koskee kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamista ja siihen liittyviä lakeja. Lausunnot ovat luettavissa kokonaisuudessaan päätöstiedotteesta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjojen sivulla.

