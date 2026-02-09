Puotilanrannan sekä Yliskylän kaavamuutokset etenevät valtuustoon
9.2.2026 17:37:58 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan 9. helmikuuta Puotilanrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaupunginhallitus hyväksyi myös Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.
Kaupunginhallitus päätti esittää Puotilanrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä valtuustolle. Kaavaratkaisu koskee pääosiltaan nykyistä Puotilan venesataman aluetta. Suunnitelmassa nykyinen Puotilan venesataman alue rakentuu uudeksi omaleimaiseksi naapurustoksi, jossa yhdistyvät asuminen, veneily, palvelut ja rantaluonto.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuustoon eteneväksi asiaksi myös Laajasalon Yliskylän palvelukortteleiden asemakaavan muutoksen. Sen tavoitteena on Laajasalon palveluiden kehittäminen, asumismuotojen monipuolistaminen erityisasumisella sekä kulttuuriympäristön arvojen turvaaminen. Valtuustossa asiat ovat 25. helmikuuta.
Varisluodonkari luonnonsuojelualueeksi
Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinvoimakeskukselle, että se perustaisi Varisluodonkarin luonnonsuojelualueen sekä hyväksyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelman. Luoto sijaitsee suojaisassa Varisluodonlahdessa Tahvonniemen ja Varisluodon saaren välissä Helsingin Laajasalossa, lähimmillään noin 50 metrin päässä mantereesta.
Suojelun tarkoituksena on linnustoarvojen turvaaminen ja alue sisältyy Helsingin kaupungin luonnonsuojelualueohjelmaan. Kyseessä on maakunnallisesti arvokas lintualue.
Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
Kaupunginhallitus hyväksyi lakisääteiset kaupungin henkilöstön ja palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat vuosille 2026–2029. Suunnitelmien tavoitteena on edistää kaupungin henkilöstön ja asukkaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja varmistaa, että jokainen voi olla oma itsensä kaupungin työyhteisöissä ja palveluissa kohtaamatta syrjintää tai häirintää.
Kaupunginhallitukselta lausuntoja ministeriöille
Kaupunginhallitus antoi myös lausuntoja. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle koskee yleistukilain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamista. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle koskee kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamista ja siihen liittyviä lakeja. Lausunnot ovat luettavissa kokonaisuudessaan päätöstiedotteesta.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjojen sivulla.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 192 90 03
ilona.turtola@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Konsernijaosto kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa9.2.2026 18:58:31 EET | Tiedote
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui maanantaina 9. helmikuuta vuoden toiseen kokoukseensa. Kokouksessa jaosto nimesi Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Marian hallituksen ja kuuli DigiHelsinki Oy:n ajankohtaiskatsauksen.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Meri-Rastilan monitoimitalon hankesuunnitelman5.2.2026 00:02:24 EET | Tiedote
Kaupunginvaltuusto kokoontui 4. helmikuuta ja hyväksyi Meri-Rastilan monitoimitalon hankesuunnitelman sekä kaavamuutoksen Kruunuhakaan. Kyselytunnilla valtuusto keskusteli katujen talvihoidosta sekä palvelutalojen turvallisuudesta.
Itäkeskuksen Stoan ja Puhoksen alueen uudistava kaavaehdotus etenee valtuustoon2.2.2026 18:00:32 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 2. helmikuuta kokouksessaan Itäkeskuksen Stoan ja Puhoksen alueen asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen kehittämisen nykyistä elinvoimaisemmaksi, viihtyisämmäksi ja toiminnoiltaan monipuolisemmaksi kulttuurin ja kaupan alueeksi, jossa myös asutaan.
Stadin safka on toimittanut viidessä vuodessa lähes neljä miljoonaa kiloa hävikkiruokaa helsinkiläisten lautasille30.1.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Stadin safka on viidessä vuodessa kasvanut keskeiseksi osaksi Helsingin ruoka-apua. Vuodesta 2021 alkaen Stadin safka on toimittanut lähes neljä miljoonaa kiloa hävikkiruokaa ruoka-aputoimijoille ja kehittänyt ruoka-apua Helsingissä kohti yhteisöllisempiä ja yhdenvertaisempia toimintamalleja.
Helsinki tehostaa toimiaan asunnottomuuden vähentämiseksi28.1.2026 12:02:04 EET | Tiedote
Helsinki on onnistunut vähentämään asunnottomuutta merkittävästi viime vuosina. Perheiden asunnottomuus on lähes poistunut. Yksin elävien asunnottomien määrä kääntyi kuitenkin lievään kasvuun vuonna 2024 ja jatkoi kasvuaan viime vuonna. Helsinki on tästä kehityksestä erittäin huolestunut.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme