Vihreät - De Gröna

Vihreiden Mikkonen: Luontolaki tarvitaan pikaisesti  – hallitus on laiminlyönyt luonnonsuojelun

9.2.2026 17:41:12 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Tänään julkaistu kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) raportti nostaa esiin liiketoiminnan ja luonnon yhteyden. Suomen luontopaneeli julkaisi raporttiin perustuen suosituksen Suomeen säädettävästä sitovasta luontolaista sekä  aiheuttaja maksaa -periaatteen käyttöönotosta.  Vihreä kansanedustaja ja entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen pitää suositusta selvänä viestinä hallitukselle: luontolaki on välttämätön ja kiireellinen. Sen säätämättä jättäminen on luonnonsuojelun laiminlyöntiä. Paneelin mukaan yritykset ovat avainasemassa luontokadon pysäyttämisessä, mutta tämä edellyttää lainsäädäntöä ja taloudellisia kannustimia.

Krista Mikkonen
Krista Mikkonen

Suomen luontopaneeli suosittaa ilmastolain kaltaista luontolakia, joka ohjaisi kaikkia hallinnonaloja. Laki sisältäisi sitovat keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka ylittävät hallituskaudet. Nykyinen sääntely on pirstaleista, mikä on jättänyt luonnonsuojeluun aukkoja ja ristiriitoja. Luontolaki velvoittaisi lievennyshierarkian noudattamiseen eli luontohaittojen välttämiseen, lieventämiseen ja väistämättömien haittojen kompensointiin.

— Hallituksen luontopolitiikka on ollut heikkoa ja hajanaista eikä se ole saavuttamassa tavoitettaan luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Luontolaki on välttämätön, jotta luonto tulee huomioiduksi kattavasti kaikessa politiikassa. Nyt on aika toimia ennen kuin on liian myöhäistä, entinen ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoo.

Luontopaneeli suosittaa myös aiheuttaja maksaa -periaatteen laajaa käyttöönottoa. Periaatetta voitaisiin toteuttaa esimerkiksi luontohaittamaksulla, maankäytönmuutosmaksulla tai velvoittavalla ekologisella kompensaatiolla. Tällä hetkellä luontohaittojen kustannukset eivät näy yritysten päätöksenteossa, eikä niille synny taloudellisia kannusteita muuttaa luontoa haittaavaa toimintaansa.

— Nyt luontokadon kustannukset maksaa yhteiskunta ja tulevat sukupolvet, vaikka yritykset hyötyvät luonnon käytöstä. Pahimmillaan valtion kassasta maksetaan tukea luonnolle haitalliselle toiminnalle ja sen jälkeen valtio maksaa vielä korjaustyötkin. Aiheuttaja maksaa -periaate on ainoa reilu ja kestävä ratkaisu, Mikkonen korostaa.

Osana YK:n luontokokouksen päätöslauselmaa Suomi on sitoutunut kartoittamaan luonnolle haitalliset tuet ja poistamaan tai uudelleen kohdentamaan ne luonnon tilaa tukeviksi vuoteen 2030 mennessä. Vihreät on ajanut luontolain säätämistä jo poliittisessa tavoiteohjelmassaan, ja Luontopaneelin suositus vahvistaa tarpeen.

— Hallitus on jättänyt luontopolitiikan pelkäksi sanahelinäksi ilman todellisia tavoitteita ja tekoja. Tarvitsemme luontolain, joka varmistaisi että jokainen hallitus vie luontopolitiikkaa eteenpäin eikä luonnonsuojelua heikennetä. Vihreät on valmis tekemään tämän – onko hallitus, Mikkonen kysyy.

Avainsanat

luontolakiluontokatohallitusyritysvastuukompensaatio

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Sofia Virta: Hallitus ei saa romuttaa saamelaisten mielenterveyspalveluita kivuliaan totuus- ja sovintokomissiotyön päätteeksi6.2.2026 13:16:02 EET | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii hallitusta turvaamaan saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikkö UVJA:n rahoituksen. Ilman pikaista päätöstä yksikkö joutuu aloittamaan toimintansa alasajon jo tänä keväänä, mikä tarkoittaisi saamenkielisen ja saamelaiskulttuurin mukaisen matalan kynnyksen mielenterveyden tuen katoamista juuri nyt, kun saamelaisten haavat on avattu.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye