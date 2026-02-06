Vihreiden Mikkonen: Luontolaki tarvitaan pikaisesti – hallitus on laiminlyönyt luonnonsuojelun
9.2.2026 17:41:12 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Tänään julkaistu kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) raportti nostaa esiin liiketoiminnan ja luonnon yhteyden. Suomen luontopaneeli julkaisi raporttiin perustuen suosituksen Suomeen säädettävästä sitovasta luontolaista sekä aiheuttaja maksaa -periaatteen käyttöönotosta. Vihreä kansanedustaja ja entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen pitää suositusta selvänä viestinä hallitukselle: luontolaki on välttämätön ja kiireellinen. Sen säätämättä jättäminen on luonnonsuojelun laiminlyöntiä. Paneelin mukaan yritykset ovat avainasemassa luontokadon pysäyttämisessä, mutta tämä edellyttää lainsäädäntöä ja taloudellisia kannustimia.
Suomen luontopaneeli suosittaa ilmastolain kaltaista luontolakia, joka ohjaisi kaikkia hallinnonaloja. Laki sisältäisi sitovat keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka ylittävät hallituskaudet. Nykyinen sääntely on pirstaleista, mikä on jättänyt luonnonsuojeluun aukkoja ja ristiriitoja. Luontolaki velvoittaisi lievennyshierarkian noudattamiseen eli luontohaittojen välttämiseen, lieventämiseen ja väistämättömien haittojen kompensointiin.
— Hallituksen luontopolitiikka on ollut heikkoa ja hajanaista eikä se ole saavuttamassa tavoitettaan luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Luontolaki on välttämätön, jotta luonto tulee huomioiduksi kattavasti kaikessa politiikassa. Nyt on aika toimia ennen kuin on liian myöhäistä, entinen ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoo.
Luontopaneeli suosittaa myös aiheuttaja maksaa -periaatteen laajaa käyttöönottoa. Periaatetta voitaisiin toteuttaa esimerkiksi luontohaittamaksulla, maankäytönmuutosmaksulla tai velvoittavalla ekologisella kompensaatiolla. Tällä hetkellä luontohaittojen kustannukset eivät näy yritysten päätöksenteossa, eikä niille synny taloudellisia kannusteita muuttaa luontoa haittaavaa toimintaansa.
— Nyt luontokadon kustannukset maksaa yhteiskunta ja tulevat sukupolvet, vaikka yritykset hyötyvät luonnon käytöstä. Pahimmillaan valtion kassasta maksetaan tukea luonnolle haitalliselle toiminnalle ja sen jälkeen valtio maksaa vielä korjaustyötkin. Aiheuttaja maksaa -periaate on ainoa reilu ja kestävä ratkaisu, Mikkonen korostaa.
Osana YK:n luontokokouksen päätöslauselmaa Suomi on sitoutunut kartoittamaan luonnolle haitalliset tuet ja poistamaan tai uudelleen kohdentamaan ne luonnon tilaa tukeviksi vuoteen 2030 mennessä. Vihreät on ajanut luontolain säätämistä jo poliittisessa tavoiteohjelmassaan, ja Luontopaneelin suositus vahvistaa tarpeen.
— Hallitus on jättänyt luontopolitiikan pelkäksi sanahelinäksi ilman todellisia tavoitteita ja tekoja. Tarvitsemme luontolain, joka varmistaisi että jokainen hallitus vie luontopolitiikkaa eteenpäin eikä luonnonsuojelua heikennetä. Vihreät on valmis tekemään tämän – onko hallitus, Mikkonen kysyy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Virta: Yritykset vaativat toimia luontokadon pysäyttämiseksi – hallitus edelleen jarruttaa6.2.2026 15:05:14 EET | Tiedote
Useat suuret suomalaisyritykset ovat perustaneet luontoverkoston hillitäkseen luontokatoa ja vaativat hallitukselta tiukempaa sääntelyä luonnon turvaamiseksi. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ihmettelee, miksi Orpon hallitus ei edelleenkään tee omaa osaansa, vaikka yritykset ovat jo liikkeellä.
Sofia Virta: Hallitus ei saa romuttaa saamelaisten mielenterveyspalveluita kivuliaan totuus- ja sovintokomissiotyön päätteeksi6.2.2026 13:16:02 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii hallitusta turvaamaan saamelaisten psykososiaalisen tuen yksikkö UVJA:n rahoituksen. Ilman pikaista päätöstä yksikkö joutuu aloittamaan toimintansa alasajon jo tänä keväänä, mikä tarkoittaisi saamenkielisen ja saamelaiskulttuurin mukaisen matalan kynnyksen mielenterveyden tuen katoamista juuri nyt, kun saamelaisten haavat on avattu.
Hanna Holopainen: Lastensuojelun jälkihuollon nuoria ei saa velvoittaa velkaantumaan toimeentulonsa turvaamiseksi4.2.2026 15:51:34 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen kritisoi toimeentulotuen kiristyksiä, jotka ajavat ihmisiä köyhyyteen. Holopainen vaatii, että lastensuojelun jälkihuollossa oleville nuorille palautetaan oikeus opiskella ilman velkaantumista.
Sofia Virta: Lähestymiskiellot eivät suojele, jos järjestelmä reagoi liian myöhään4.2.2026 12:21:49 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tukee kokoomuksen Pihla Keto-Huovisen esitystä ja vaatii hallitukselta ripeitä toimia lähisuhdeväkivallan uhrien suojelun vahvistamiseksi. Virran mukaan viimeaikainen keskustelu osoittaa, että nykyinen järjestelmä puuttuu väkivaltaan liian usein vasta silloin, kun uhri on jo vakavassa vaarassa.
Oras Tynkkynen jatkaa Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana – varapuheenjohtajina jatkavat Saara Hyrkkö ja Inka Hopsu.3.2.2026 11:52:23 EET | Tiedote
Vihreä eduskuntaryhmä valitsi järjestäytymiskokouksessaan eduskuntaryhmälle puheenjohtajiston. Ryhmän puheenjohtajana jatkaa Oras Tynkkynen. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Saara Hyrkkö ja toisena varapuheenjohtajana Inka Hopsu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme