Vihreiden Mikkonen: Luontolaki tarvitaan pikaisesti  – hallitus on laiminlyönyt luonnonsuojelun

Suomen luontopaneeli suosittaa ilmastolain kaltaista luontolakia, joka ohjaisi kaikkia hallinnonaloja. Laki sisältäisi sitovat keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka ylittävät hallituskaudet. Nykyinen sääntely on pirstaleista, mikä on jättänyt luonnonsuojeluun aukkoja ja ristiriitoja. Luontolaki velvoittaisi lievennyshierarkian noudattamiseen eli luontohaittojen välttämiseen, lieventämiseen ja väistämättömien haittojen kompensointiin.

— Hallituksen luontopolitiikka on ollut heikkoa ja hajanaista eikä se ole saavuttamassa tavoitettaan luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Luontolaki on välttämätön, jotta luonto tulee huomioiduksi kattavasti kaikessa politiikassa. Nyt on aika toimia ennen kuin on liian myöhäistä, entinen ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoo.

Luontopaneeli suosittaa myös aiheuttaja maksaa -periaatteen laajaa käyttöönottoa. Periaatetta voitaisiin toteuttaa esimerkiksi luontohaittamaksulla, maankäytönmuutosmaksulla tai velvoittavalla ekologisella kompensaatiolla. Tällä hetkellä luontohaittojen kustannukset eivät näy yritysten päätöksenteossa, eikä niille synny taloudellisia kannusteita muuttaa luontoa haittaavaa toimintaansa.

— Nyt luontokadon kustannukset maksaa yhteiskunta ja tulevat sukupolvet, vaikka yritykset hyötyvät luonnon käytöstä. Pahimmillaan valtion kassasta maksetaan tukea luonnolle haitalliselle toiminnalle ja sen jälkeen valtio maksaa vielä korjaustyötkin. Aiheuttaja maksaa -periaate on ainoa reilu ja kestävä ratkaisu, Mikkonen korostaa.

Osana YK:n luontokokouksen päätöslauselmaa Suomi on sitoutunut kartoittamaan luonnolle haitalliset tuet ja poistamaan tai uudelleen kohdentamaan ne luonnon tilaa tukeviksi vuoteen 2030 mennessä. Vihreät on ajanut luontolain säätämistä jo poliittisessa tavoiteohjelmassaan, ja Luontopaneelin suositus vahvistaa tarpeen.

— Hallitus on jättänyt luontopolitiikan pelkäksi sanahelinäksi ilman todellisia tavoitteita ja tekoja. Tarvitsemme luontolain, joka varmistaisi että jokainen hallitus vie luontopolitiikkaa eteenpäin eikä luonnonsuojelua heikennetä. Vihreät on valmis tekemään tämän – onko hallitus, Mikkonen kysyy.