HUSin demarit tyrmäävät Orpon hallituksen rahoituslaki esityksen

HUSin yhtymähallitus keskusteli helmikuun kokouksessaan Orpon hallituksen esitys sote-rahoituslain kolmannesta vaiheesta. Lakiesitys leikkaisi Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sote-rahoitusta 194 miljoonalla eurolla vuoden 2029 tasosta ja rahoituksesta noin kolmannes kohdistuu erikoissairaanhoitoon. SDP:n hallitusryhmä yhtyi koko hallituksen näkemykseen, että arvioidut n. 62 miljoonan euron lisäleikkaukset HUS-yhtymältä olisivat täysin kestämättömiä.

SDP:n hallitusryhmä pitää haitallisena politiikkana sitä, että maan hallitus rankaisee talouttaan tasapainottaneita hyvinvointialueita lisäleikkauksilla. HUS-yhtymän talous on rankkojen, henkilöstä kuormittaneiden säästöjen jälkeen pääsemässä tilanteeseen, missä voitaisiin siirtyä toiminnan kehittämiseen. Tuottavuuden lisääminen vaatii pitkäjänteistä työskentelyä ja työrauhaa toiminnan uudistamiseksi. Rahoituksen merkittävä leikkaus vie tältä työltä pohjan.

HUSin yhtymähallituksen demarit katsovatkin, ettei tällaista esitystä voi päästää Eduskuntaan alueiden tahtoa kuulematta. Tämä vaatii yhteistyötä kaikilta Uudenmaan alueen sote-toimijoilta. Orpon hallitus ei nauti uusimaalaisten sote-toimijoiden luottamusta ja tämä esitys on viimeinen niitti sarjassa hallituksen epäonnistuneita päätöksiä.

HUSin yhtymähallituksen SD-ryhmä

Aino Laine, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja

Pirkko Letto

Arto Lindberg

Ville Merinen

Silja Paavola