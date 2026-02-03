HUSin demarit tyrmäävät Orpon hallituksen rahoituslaki esityksen
9.2.2026 18:16:00 EET | SDP Uusimaa | Tiedote
HUSin yhtymähallituksen demarijäsenet arvostelevat kovin sanoin Orpon hallituksen esitystä sote-rahoituslain päivittämisestä.
HUSin yhtymähallitus keskusteli helmikuun kokouksessaan Orpon hallituksen esitys sote-rahoituslain kolmannesta vaiheesta. Lakiesitys leikkaisi Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sote-rahoitusta 194 miljoonalla eurolla vuoden 2029 tasosta ja rahoituksesta noin kolmannes kohdistuu erikoissairaanhoitoon. SDP:n hallitusryhmä yhtyi koko hallituksen näkemykseen, että arvioidut n. 62 miljoonan euron lisäleikkaukset HUS-yhtymältä olisivat täysin kestämättömiä.
SDP:n hallitusryhmä pitää haitallisena politiikkana sitä, että maan hallitus rankaisee talouttaan tasapainottaneita hyvinvointialueita lisäleikkauksilla. HUS-yhtymän talous on rankkojen, henkilöstä kuormittaneiden säästöjen jälkeen pääsemässä tilanteeseen, missä voitaisiin siirtyä toiminnan kehittämiseen. Tuottavuuden lisääminen vaatii pitkäjänteistä työskentelyä ja työrauhaa toiminnan uudistamiseksi. Rahoituksen merkittävä leikkaus vie tältä työltä pohjan.
HUSin yhtymähallituksen demarit katsovatkin, ettei tällaista esitystä voi päästää Eduskuntaan alueiden tahtoa kuulematta. Tämä vaatii yhteistyötä kaikilta Uudenmaan alueen sote-toimijoilta. Orpon hallitus ei nauti uusimaalaisten sote-toimijoiden luottamusta ja tämä esitys on viimeinen niitti sarjassa hallituksen epäonnistuneita päätöksiä.
HUSin yhtymähallituksen SD-ryhmä
Aino Laine, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja
Pirkko Letto
Arto Lindberg
Ville Merinen
Silja Paavola
Yhteyshenkilöt
Aino LaineHUS yhtymähallituksen SD-ryhmän puheenjohtajaPuh:+358 44 2942327Puh:+358 44 2942327aino@ainolaine.fi
