Konsernijaosto kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa

Konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Marian hallituksen puheenjohtajaksi Kai Huotarin sekä hallituksen jäseniksi Outi Säntin, Ville Vastamäen, Timo Reiniluodon ja Antti Tuomelan.

Helsingin strategisena tavoitteena on kehittää entinen Marian sairaala-alue kukoistavaksi, Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi. Kiinteistöosakeyhtiön tehtävänä on ensimmäisessä vaiheessa vastata sairaala-alueen rakennusten peruskorjauksen hankesuunnitelman teettämisestä sekä tarvittavassa laajuudessa kiinteistöjen kehittämisestä. Sairaala-alueen rakennuskanta on tekniseltä iältään, rakenteellisilta ratkaisuiltaan ja toteutetulta korjaushistorialtaan vaihtelevaa.

Kokouksessaan konsernijaosto kuuli myös DigiHelsinki Oy:n ajankohtaiskatsauksen. Kaupungin kokonaan omistama DigiHelsinki tuottaa, kehittää ja myy kaupunkikonsernille sen tarvitsemia digitaalisia palveluita.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 9. maaliskuuta.

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.