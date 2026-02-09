Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Konsernijaosto kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa

9.2.2026 18:58:31 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Jaa

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui maanantaina 9. helmikuuta vuoden toiseen kokoukseensa. Kokouksessa jaosto nimesi Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Marian hallituksen ja kuuli DigiHelsinki Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Kuva kaupungintalon seinästä, seinässä teksti kaupungintalo kolmella kielellä.
Konsernijaosto kokoontuu Helsingin kaupungintalolla. Sakari Röyskö

Konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Marian hallituksen puheenjohtajaksi Kai Huotarin sekä hallituksen jäseniksi Outi Säntin, Ville Vastamäen, Timo Reiniluodon ja Antti Tuomelan.

Helsingin strategisena tavoitteena on kehittää entinen Marian sairaala-alue kukoistavaksi, Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi. Kiinteistöosakeyhtiön tehtävänä on ensimmäisessä vaiheessa vastata sairaala-alueen rakennusten peruskorjauksen hankesuunnitelman teettämisestä sekä tarvittavassa laajuudessa kiinteistöjen kehittämisestä. Sairaala-alueen rakennuskanta on tekniseltä iältään, rakenteellisilta ratkaisuiltaan ja toteutetulta korjaushistorialtaan vaihtelevaa.

Kokouksessaan konsernijaosto kuuli myös DigiHelsinki Oy:n ajankohtaiskatsauksen. Kaupungin kokonaan omistama DigiHelsinki tuottaa, kehittää ja myy kaupunkikonsernille sen tarvitsemia digitaalisia palveluita.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 9. maaliskuuta.

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Avainsanat

Helsingin konsernijaostohelsingin kaupunkipäätöksentekopäätökset

Yhteyshenkilöt

Lauri Kervinen
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 31070677
lauri.kervinen@hel.fi

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye