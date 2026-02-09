Atena

Miten tulla hyväksi vanhemmaksi ajassa, jossa lapsen kasvattamisesta on tullut taidonnäyte? Elina Viinamäen Perhepotretissa lapsiperheidylli sortuu odotusten alle

10.2.2026 13:00:00 EET | Atena | Tiedote

Mitä kaikkea lapsen tulee osata ja vanhemman tehdä ja tietää, että lapsesta tulee yhteiskuntakelpoinen? Ja mikä kaikki voikaan mennä pieleen.

Elina Viinamäki: Perhepotretti (Atena, 2026)
"Eräässä artikkelissa kysyttiin, kuinka monta kertaa lapselle pitää sanoa, että rakastaa häntä. Lastenpsykiatri vannoi riittävän hyvän vanhemmuuden nimiin, mutta millaista voisi olla riittävän hyvä vanhemmuus maailmassa, jossa kaikki on ohjelmoitua ja laskennallista, ja jossa on syytä pitää kirjaa kerroista, jolloin lapselle osoitetaan rakkautta?" Elina Viinamäki kysyy.

Äiti, isä ja lapsi – täydelliseltä näyttävä pieni perhe, jossa vanhempien rakastava katse seuraa lasta tauotta. Kasvatusoppaat on luettu, ravitsemukseen perehdytty ja kehittäviä leikkejä järjestetty. Silti lapsi on vaarassa kasvaa kieroon, syrjäytyä, tylsistyä. Lopulta vanhempien pelot räjähtävät kuiskaten käydyiksi riidoiksi.

Perhepotretti on todentuntuinen muotokuva perheestä, jonka elämä kaventuu neljän seinän sisälle. Kun kotioven taakse jäävä maailma alkaa tuntua vihamieliseltä, työt ja ystävät saavat jäädä. Pian ollaan syöksykierteessä, ja koti muuttuu linnakkeeksi, jota äiti vartioi herkeämättä.

Romaani asiantuntijakeskeisen yhteiskunnan paineistamasta perheestä

"Olin jo aloittanut kirjan pohjustuksen, kun huomasin Ylen nettisivuilla artikkelin, jossa kuvattiin, miten vanhemmuuden rima oli vuosien saatossa noussut yhä korkeammalle: lasten kasvattaminen nähtiin vaativana ja ahdistavana työnä, johon yhä harvempi uskalsi ryhtyä", Elina Viinamäki kertoo.

Artikkeli kertoi Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta, joka tarjosi vanhemmuudesta ja sen ihanteista varsin karun, mutta tunnistettavan kuvan. Yhteiskunnan odotusten koettiin olevan räikeässä ristiriidassa vanhempien ajatusten kanssa. Siinä missä isien ja äitien omat ihanteet liittyivät rakastavaan ja kärsivälliseen hoivaan, yhteiskunta tuntui odottavan vanhemmilta erityisesti varakuutta, aikaansaavuutta sekä tehokkuutta. 

"Lapsen kyvykkyys ja pärjääminen esimerkiksi harrastuksissa nähtiin eräänlaisina statussymboleina ja vanhempien onnistuneen kasvatustyön todisteina. Eduskunnassa puhuttiin synnytystalkoista ja syntyvyyden laskun aiheuttamista ongelmista, julkisen keskustelun perusteella syntyi puolestaan käsitys vanhemmuudesta uuvuttavana ja ihmiseltä kaiken vapauden riistävänä taakkana. Uravanhemmilla ei ole lapsilleen aikaa, työttömillä ei ole resursseja. Kaiken tämän ristiriitaisuuden keskellä elää perhe, josta Perhepotretissa kerron", Viinamäki sanoo.

Aihe resonoi omassakin elämässä

Kolmen eri vuosikymmenellä syntyneen lapsen äitinä Elina Viinamäki on huomannut valtavia muutoksia kasvatuksen asenneilmastossa niin julkisessa keskustelussa kuin käytännön asenteissa esimerkiksi neuvolassa.

"Yhtäältä perheen perustamiseen ”kannustetaan”, toisaalta luodaan yhä suppeampia ja rajatumpia malleja siitä, millainen on hyvä ja toimiva perhe, ja keitä siihen saa kuulua. Miten näiden paineiden ja ristiriitaisuuksien keskellä vanhemmuudessa voi onnistua, ja kenellä kaikilla on oikeus se onnistuminen määrittää?"

Perhepotretti julkaistaan 19.2.2026.

Romaani julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Karoliina Niskanen.

