Kaupunginhallitus: Talouden tasapainotustyö käyntiin

9.2.2026 20:50:47 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapainotustyön osana vuoden 2027 talousarvion ja 2028-2029 taloussuunnitelman laadintaa. Talouden tasapainotuksella varmistetaan Espoo-tarinassa määriteltyjen taloustavoitteiden saavuttaminen.
Espoon voimakas kasvu on lisännyt palvelutarpeita ja investointipaineita kaikilla toimialoilla, mikä on kiihdyttänyt kaupungin menojen kasvua. Vuosina 2020–2025 toteutettiin Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma, jolla pyrittiin saamaan taloutta tasapainoon. Myös tulevina vuosina tarvitaan sopeutustoimia, jotta talouden kehityksen suunta saadaan kestävälle tasolle.
Kaupunginhallitus asetti valtuuston neuvottelutoimikunnan toimimaan talouden tasapainotuksen toimikuntana. Toimikunta valmistelee talouden tasapainotuksen kokonaisuuden Espoo-tarinassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti siten, että se toimii vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman kehyspäätöksen perusteena. Kaupunginhallitus käsittelee asian osana kehyspäätöstä 25.5.2026 kokouksessa ja valtuusto kesäkuun kokouksessaan.
Tavoitteena on saavuttaa talouden tasapaino vuoden 2029 loppuun mennessä siten, että tasapainotuksella pyritään keskimäärin n. 70 milj. euron vuosivaikutukseen taloussuunnitelmakaudella 2027–2029. Tasapainotustyö painottuu taloussuunnitelmakauden ensimmäisille vuosille 2027–2028, joilla varmistetaan tasapainotuksen kumulatiivinen vaikutus koko taloussuunnitelmakauden ajalle. Valmistelussa huomioidaan keinot, joilla tasapainotuksen hyötyjä voi kohdentua jo vuodelle 2026.
Ennakkotieto vuoden 2025 tilinpäätöksestä
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2025 tilinpäätöksen ennakkotiedon.
Vuoden 2025 aikana verotulojen kertymiin liittyi epävarmuuksia, sillä talouden kasvu viivästyi ja työttömyysluvut olivat kasvussa. Verotulot jäivät yli 30 milj. euroa talousarviosta. Myös maanmyyntitulot toteutuivat arvioitua alhaisempina. Tilannetta tasapainotti se, että toimintakulut alittuivat 37,5 milj. euroa. Toimintakulujen alituksesta huolimatta toimintakulut kasvoivat 5,6 prosenttia eli 76 milj. euroa.
Kaupungin tulos oli n. 111 milj. euroa, mikä on n. 57 milj. euroa talousarviota parempi. Tulos parani erityisesti merkittävien rahoitustuottojen ansiosta, jotka olivat yhteensä noin 67 milj. euroa ja ylittivät talousarvion yli 40 milj. eurolla. Rahoitustuotot muodostivat noin 60 % kaupungin tuloksesta.
Vuosikatteeksi muodostui 316 milj. euroa, mikä ei kuitenkaan riittänyt kattamaan toiminnan ja investointien kokonaisrahoitusta. Hyvän kassatilanteen ansiosta kaupunki ei käyttänyt lainanottovaltuuttaan.
Ennakkotilinpäätöksen jälkeen lukuihin saattaa tulla joitain tarkennuksia. Varsinainen tilinpäätös käsitellään 30.3.2026 kaupunginhallituksessa ja 18.5.2026 valtuustossa.
Tilinpäätöksen ennakkotieto 2025 kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä
Ruukinranta-Tarvaspään asemakaavasta erotetaan alue pyöräilybaanan toteuttamiseksi
Kaupunginhallitus päätti palauttaa Ruukinranta-Tarvaspää asemakaavaehdotuksesta osan uudelleen valmisteluun. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kiirehtimään Ruukinranta-Tarvaspään maankäyttösopimusneuvotteluja.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi lokakuussa 2018 Ruukinranta-Tarvaspään asemakaavaehdotuksen esitettäväksi kaupunginhallitukselle. Alueen maankäyttösopimusneuvottelut ovat kesken. Alueesta halutaan nyt erottaa omaksi asemakaavakseen alue, jolle on tavoitteena toteuttaa pyöräilyn baanayhteys Helsinkiin Tarvon saaren kautta. Osan erottaminen omaksi asemakaavakseen ei vaikuta Ruukinranta-Tarvaspään asemakaavan jäljelle jäävän osan käsittelyyn.
Ruukinranta-Tarvaspään asemakaavaehdotuksen osan palauttaminen uudelleen valmisteluun ja valmisteleminen omana asemakaavanaan on perusteltua, koska uusi suunnitelma mahdollistaa pyöräilybaanan paremman sijainnin ja tarvittavan kuulemisprosessin.
Esittelijä poisti asian 16 (Valtuustoaloite monimuotoisuuspeltojen perustamisesta erityisesti pikkulinnuille) esityslistalta ja se tulee käsittelyyn kaupunginhallitukseen myöhemmin.
Mervi Katainen
