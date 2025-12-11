PuMa Helsinki pelaa lentopallon Mestaruusliigassa ensi syksyllä – jo neljä pääkaupunkiseudun seuraa omistajiksi
10.2.2026 17:57:01 EET | Promoted | Tiedote
Lentopalloliiton hallitus on myöntänyt PuMa Helsingille liigapaikan naisten Mestaruusliigaan. Samalla neljä pääkaupunkiseudun seuraa liittyy mukaan liigahankkeen omistajiksi.
Pääkaupunkiseudun lentopallossa aloittaa uusi liigajoukkue. Lentopalloliiton hallitus myönsi 9.2. PuMa Helsingille liigapaikan naisten Mestaruusliigaan. PuMa Helsinki haki Hämeenlinnan Lentopallokerholta vapautunutta liigapaikkaa ja tuli hyväksytyksi liigan täydennysmenettelyn kautta.
Päätös on tärkeä etappi hankkeessa, jossa tuodaan huippulentopallo pääkaupunkiseudulle ja kehitetään samalla nuorten pelaajapolkua. Hankkeen on käynnistänyt Suomen suurin juniorilentopalloseura PuMa-Volley ry.
"Pitkäaikainen tavoite ja sen eteen tehty työ on nyt kantanut hedelmää. Olemme iloisia Lentopalloliiton päätöksestä ja siitä, että pääsemme jatkamaan viime vuosien työtä vastuullisen urheilutoiminnan kehittämisessä ja samalla kasvattamaan lentopallon näkyvyyttä pääkaupunkiseudulla", iloitsee PuMa Helsinki Oy:n vt. toimitusjohtaja Seppo Siika-aho.
"PuMa Helsingin organisoituminen on hyvässä vaiheessa. Pääkaupunkiseudun liigajoukkue on herättänyt odotetusti kiinnostusta pelaajien keskuudessa. Pääsemme myös pian julkaisemaan valintamme päävalmentajasta", Siika-aho jatkaa.
PuMa Helsinki muodostaa yhdessä Helsinki Volleyball Academyn (HVA) kanssa kokonaan uuden naisten lentopallon huippuyksikön Helsinkiin. HVA on Lentopalloliiton alueellinen tyttöjen valmennuskeskus, joka toimii Mäkelänrinteen urheilulukion yhteydessä. Valmennuskeskusjoukkue PuMa HVA jatkaa naisten 1-sarjassa ensi kaudella.
"PuMalle ja Helsingille alkaa liigapaikan myötä uusi aikakausi. Junioriseuroissa tehty laadukas ja pitkäjänteinen työ luo vahvan perustan liigajoukkueelle ja toivon, että pääkaupunkiseudun kumppanit ottavat joukkueen omakseen. Uskon hankkeen tuovan myönteistä lisävirtaa koko naisten liigaan", kommentoi Lentopalloliiton hallituksen puheenjohtaja Lauri Inna.
Mukana useita alueen kasvattajaseuroja
PuMa Helsinki on turvaamassa toimintansa edellytyksiä muun muassa osakeannilla, joka on käynnissä 15.2. asti. Yksityishenkilöiden ja yritysten lisäksi pääkaupunkiseudun vahvat kasvattajaseurat PuMa-Volley, Espoo Lentis, Järvenpään Blues Volley ja Vantaan Lentopallo lähtevät PuMa Helsingin omistajiksi.
Useiden kasvattajaseurojen mukanaolo ammattilaistason joukkueen omistajina on suomalaisessa urheilussa poikkeuksellista. PuMa Helsinki -hankkeen ytimessä on ajatus yhteisestä projektista, jossa seurat kehittävät yhdessä pelaajapolkua, valmennusta ja lajin näkyvyyttä Suomen suurimmalla talousalueella.
“Espoo Lentis näkee tässä mahdollisuuden tarjota junioreilleen lajin liigatason näkyvyyttä sekä yhteistyön kautta myös valmentajille kehittymismahdollisuuksia”, kertoo seuran puheenjohtaja Riitta Metsäkoivu.
Myös Vantaan Lentopallon puheenjohtaja Teppo Perkinen näkee tärkeänä, että VanLe on mukana tuomassa naisten liigalentopallon pääkaupunkiseudulle ja varmistaa omille junioreilleen mahdollisuuden kehittyä huipulle asti.
Neljän seuran osakkuus on ensimmäinen askel, ja mukaan on tulossa myös muita toimijoita. PuMa Helsinki Oy vt. toimitusjohtaja Seppo Siika-aho näkee kumppaneiden roolin ratkaisevana.
“Kun tällä hetkellä jo joka yhdeksäs lentopallojuniori tulee pääkaupunkiseudulta, niin alueen seurojen elinvoimalla ja esimerkiksi valmennuksen laadun kehittämisellä tämän yhteistyön kautta on iso merkitys koko lajin tulevaisuudelle maassamme”, Siika-aho muistuttaa.
Yhteyshenkilöt
Seppo Siika-aho, PuMa Helsinki, vt. toimitusjohtaja, 050 325 3103
Riitta Metsäkoivu, Espoo Lentis, puheenjohtaja, 040 7224424
Teppo Perkinen, Vantaan Lentopallo, puheenjohtaja, 050 0168606
Tietoja julkaisijasta
PuMa Helsinki on PuMa-Volleyn marraskuussa 2025 perustama seura, joka hakee paikkaa naisten lentopallon Mestaruusliigaan. PuMa-Volley ry on yksi Lentopalloseura PuMa Helsinki Oy:n suurimmista omistajista.
PuMa-Volley ry on vuonna 1989 perustettu pohjoishelsinkiläinen juniorilentopalloseura, jonka toiminta keskittyy lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen. Seuran nimi PuMa on lyhenne seuran alkuperäisestä toiminta-alueesta Puistolassa ja Malmilla. Seurassa harrastaa ja kilpailee yli 500 lasta ja nuorta lentopallon eri sarjatasoilla. PuMa-Volley on tunnettu pitkäjänteisestä nuorisotyöstään, josta se on saanut Sinettiseura- ja Tähtiseura-tunnustuksia useasti. Seura on valittu myös vuoden helsinkiläiseksi urheiluseuraksi. PuMa-Volleyn toiminta perustuu koulutettuihin valmentajiin, vahvaan vapaaehtoistyöhön ja selkeisiin harrastus- ja kilpailupolkuihin aina aloittelijoista akatemiaryhmiin saakka.
