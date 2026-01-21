ETL, Kaupan liitto ja PTY: Kiertotalouden edistämisessä keskityttävä kustannustehokkaimpiin toimiin

Kaupan ala ja elintarviketeollisuus vastaavat yhdessä yli 90 prosentista pakkausten lakisääteisen tuottajavastuun kokonaiskustannuksista. Muu palveluala ja teollisuus vastaavat lopuista 9 prosentista. Siksi ETL, Kaupan liitto ja PTY korostavat, että kansallisen kiertotaloussääntelyn tulee keskittyä ratkaisuihin, jotka nostavat kierrätysastetta mahdollisimman kustannustehokkaasti.

– Yrityksillä, jotka maksavat suurimman osan pakkausjätteiden jätehuollosta, on ollut vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kiertotalouslain valmisteluun. Kiertotalouslakiryhmän kokoonpano ei myöskään sisältänyt riittävästi tahoja, joita mahdolliset kustannusvaikutukset koskevat, ja tästä huomautimme jo alussa. Yritysten vastuulla oleviin pakkausjätteisiin liittyvät kysymykset olisi pitänyt käsitellä myös jaostossa, sillä esitetyt muutokset voivat jopa kaksinkertaistaa yritysten pakkausten tuottajavastuukustannukset, toteaa Kaupan liiton johtava asiantuntija Marja Ola.

Kiertotalouslakia valmistelleen työryhmän mietinnössä yhtenä keinona pakkausjätteen erilliskeräyksen lisäämiseksi ehdotetaan muovipakkausten asuinkiinteistökeräyksen laajentamista yli 10 000 asukkaan taajamiin. Liitot kritisoivat ehdotusta voimakkaasti.

– Ehdotuksen taustaksi tehtyyn selvitykseen liittyy useita epävarmuuksia, ja vaikutustenarvioinnista puuttuu kokonaan arvio taloudellisista vaikutuksista yrityksiin, jotka maksavat erilliskeräyksen laajentamisesta aiheutuvat kustannukset. Huomattavasti kustannustehokkaampi tapa muovipakkausten keräyksen tehostamiseksi olisi aluekeräyspisteiden lisääminen, sanoo ETL:n johtaja Satumaija Levón.

Liitot korostavat, että lain jatkovalmistelussa on keskityttävä aidosti vaikuttaviin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin sekä vältettävä näennäistoimia, jotka kasvattavat yritysten kustannuksia ilman merkittäviä ympäristöhyötyjä. EU:n pakkauksia koskeva sääntely on tuomassa elinkeinoelämälle valtavia kustannuksia joka tapauksessa, ilman kansallisen kiertotalouslain pohjalta tehtäviä päätöksiä.

ETL, Kaupan liitto ja PTY ovat yhdessä Päivittäistavarakauppa ry:n, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ja Suomen Pakkaustuottajat Oy:n kanssa selvittäneet kustannustehokkaimpia keinoja, joilla muovin kierrätysastetta voitaisiin nostaa EU:n asettamaan 55 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä. Liitot painottavat aluekeräyksen vahvistamisen rinnalla yritysten muovipakkausten tehokkaampaa talteenottoa sekä selkeää lajittelu- ja viestintäohjausta.

– Näillä keinoilla voidaan parantaa kierrätystä ilman, että yritysten kilpailukykyä heikennetään, Ola ja Levón korostavat.

Lisätiedot:

Elintarviketeollisuusliitto: johtaja Satumaija Levón, puh, 040 752 8537, satumaija.levon(at)etl.fi

Kaupan liitto: johtava asiantuntija Marja Ola, puh. 050 383 7711, marja.ola(at)kauppa.fi

Päivittäistavarakauppa, johtaja Ilkka Nieminen, puh. 050 042 2216, ilkka.nieminen(at)pty.fi