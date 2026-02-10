Merkittävä rahoitus Business Finlandilta hauskuuden ja sitoutumisen tutkimukselle
10.2.2026 10:12:35 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Business Finland on myöntänyt rahoituksen Turun ja Jyväskylän yliopistojen tutkimusprojektille FUNMERSIVE – Transformative and scalable customer engagement through immersive fun. Rahoitus myönnettiin Co-Innovation -yhteishankkeelle, josta Jyväskylän yliopiston projektin osuus on 885 920 euroa. Projektin kokonaisbudjetti on 1 107 400 euroa, josta yliopiston omarahoitusosuus on 221 480 euroa.
Funmersive on ainutlaatuinen yhdistelmä tutkimuksen ja elinkeinoelämän osaamista. Rahoitetussa kokonaisuudessa on yliopistojen lisäksi mukana viisi yritystä; MinnaLearn, Rockway, Seppo, Eduten, ja LeanLab, jotka osallistuvat tutkimukseen omilla Business Finlandin rahoittamilla TKI-projekteillaan.
Hauskuus käyttäjäkokemusta vahvistavana tekijänä
Funmersive-projektissa luodaan tieteeseen perustuvia uusia palvelumuotoilun ratkaisuja koulutukseen ja viihteeseen, joissa immersiivinen hauskuus toimii keskeisenä käyttäjäkokemusta vahvistavana tekijänä. Nykyiset digitaaliset palvelut eivät riitä vastaamaan asiakkaiden monimuotoisiin tarpeisiin, ja pinnallisesti viihdyttävät ratkaisut voivat johtaa lyhytjänteiseen kiinnittymiseen.
Projektin tutkimus haastaa käsityksen hauskuudesta hetkellisenä tunnereaktiona ja lähtee liikkeelle siitä, että hauskat kokemukset voivat edistää sisäistä motivaatiota, merkityksellisyyttä ja pitkäaikaista sitoutumista. ”Otamme tässä projektissa hauskuuden vakavasti: näemme sen vaikuttavan positiivisesti paitsi asiakaskokemukseen myös oppimiseen, hyvinvointiin ja kestävään sitoutumiseen palvelun kanssa”, kommentoi Jyväskylän yliopistossa projektia johtava yliopistontutkija Kai Tuuri.
Jyväskylän yliopisto tuo yhteishankkeeseen kokonaisuuteen monitieteistä asiantuntemustaan pelitutkimuksessa, kasvatustieteissä, sekä ihminen-teknologia vuorovaikutuksessa. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen ja Kasvatustieteiden laitoksilla toimiva tutkimusryhmä keskittyy erityisesti kokemuksellisen ja pedagogisen suunnittelun näkökohtiin leikillisyyden ja oppimisen yhteydessä.
Funmersive toimii yhteistyössä LearnDigin kanssa, joka on Suomen Akatemian rahoittama Jyväskylän yliopiston profilointialueista. LearnDigin tavoitteena on tutkia tapoja, joilla teknologiaa käytetään oppimisen ja tiedon rakentamisen tukemiseen, sekä digitalisaation vaikutuksia oppimiseen ja vuorovaikutukseen.
Lisätietoja:
Kai Tuuri
+358503404043
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta KalliolaViestinnän asiantuntija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504335652reetta.j.kalliola@jyu.fi
