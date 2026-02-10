Merkittävä rahoitus Business Finlandilta hauskuuden ja sitoutumisen tutkimukselle

Funmersive on ainutlaatuinen yhdistelmä tutkimuksen ja elinkeinoelämän osaamista. Rahoitetussa kokonaisuudessa on yliopistojen lisäksi mukana viisi yritystä; MinnaLearn, Rockway, Seppo, Eduten, ja LeanLab, jotka osallistuvat tutkimukseen omilla Business Finlandin rahoittamilla TKI-projekteillaan.

Hauskuus käyttäjäkokemusta vahvistavana tekijänä

Funmersive-projektissa luodaan tieteeseen perustuvia uusia palvelumuotoilun ratkaisuja koulutukseen ja viihteeseen, joissa immersiivinen hauskuus toimii keskeisenä käyttäjäkokemusta vahvistavana tekijänä. Nykyiset digitaaliset palvelut eivät riitä vastaamaan asiakkaiden monimuotoisiin tarpeisiin, ja pinnallisesti viihdyttävät ratkaisut voivat johtaa lyhytjänteiseen kiinnittymiseen.

Projektin tutkimus haastaa käsityksen hauskuudesta hetkellisenä tunnereaktiona ja lähtee liikkeelle siitä, että hauskat kokemukset voivat edistää sisäistä motivaatiota, merkityksellisyyttä ja pitkäaikaista sitoutumista. ”Otamme tässä projektissa hauskuuden vakavasti: näemme sen vaikuttavan positiivisesti paitsi asiakaskokemukseen myös oppimiseen, hyvinvointiin ja kestävään sitoutumiseen palvelun kanssa”, kommentoi Jyväskylän yliopistossa projektia johtava yliopistontutkija Kai Tuuri.

Jyväskylän yliopisto tuo yhteishankkeeseen kokonaisuuteen monitieteistä asiantuntemustaan pelitutkimuksessa, kasvatustieteissä, sekä ihminen-teknologia vuorovaikutuksessa. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen ja Kasvatustieteiden laitoksilla toimiva tutkimusryhmä keskittyy erityisesti kokemuksellisen ja pedagogisen suunnittelun näkökohtiin leikillisyyden ja oppimisen yhteydessä.

Funmersive toimii yhteistyössä LearnDigin kanssa, joka on Suomen Akatemian rahoittama Jyväskylän yliopiston profilointialueista. LearnDigin tavoitteena on tutkia tapoja, joilla teknologiaa käytetään oppimisen ja tiedon rakentamisen tukemiseen, sekä digitalisaation vaikutuksia oppimiseen ja vuorovaikutukseen.

