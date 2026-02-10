Falcony vahvistaa tarjoamaansa yritysostolla – First Whistle osaksi WeKomply-konsernia

Juuriharja Consulting Group Oy kehitti First Whistle -ratkaisun vastauksena vuonna 2019 voimaan tulleeseen EU:n whistleblower-direktiiviin. Ratkaisu otettiin nopeasti ja laajasti käyttöön Juuriharjan pitkäaikaisilla asiakkailla, jotka entuudestaan tunsivat Juuriharjan sen asiantuntemuksesta ja työn laadusta. First Whistle -ratkaisusta on sittemmin kehittynyt itsenäinen SaaS-tuote, jota Juuriharja on ylläpitänyt ja edelleen kehittänyt. First Whistle on vakiinnuttanut asemansa luotettavana ilmoituskanavana sadoissa organisaatioissa, joihin lukeutuvat mm. Aidian, Tesi, Miltton ja Infinited Fiber Company. Ratkaisu tarjoaa GDPR-yhteensopivan ja anonymiteetin turvaavan ilmoituskanavan sekä käyttäjäystävällisen tapaustenhallinnan, joiden avulla organisaatiot voivat täyttää EU-direktiivin vaatimukset turvallisella ja saavutettavalla tavalla.

First Whistlen arvokkaat asiakassuhteet siirtyvät nyt Falconylle. Muutoksen myötä First Whistle -asiakkaat hyötyvät Falconyn kokonaisvaltaisesta vaatimustenmukaisuus-alustasta sekä laajemmista operatiivisista, teknologisista ja taloudellisista resursseista WeKomply-konsernin tuella. Heille avautuu samalla pääsy laajempaan ohjelmistotarjoomaan ja siihen liittyvään asiantuntijuuteen – säilyttäen samalla luotettavat ilmoituskanavatoiminnot Falconyn whistleblowing-ratkaisun kautta.

“On hienoa toivottaa First Whistlen asiakkaat tervetulleiksi Falcony-perheeseen. Missiomme on alusta asti ollut auttaa organisaatioita vahvistamaan vaatimustenmukaisuutta työntekijöitä osallistavalla tavalla. First Whistle on onnistunut tässä erinomaisesti asiakaskuntansa kanssa, ja yhdessä jatkamme tätä työtä sekä avaamme uusia mahdollisuuksia Falconyn tuoteportfolion kautta”, sanoo Falconyn (osa WeKomply-konsernia) toimitusjohtaja Arttu Vesterinen.

“First Whistle -ohjelmistotuotteen ja sen asiakkuuksien siirtyminen Falconylle ja WeKomplylle mahdollistaa asiakkaillemme vaatimustenmukaisuus- ja laatutoiminnan kehittämisen entistä vahvemman ohjelmistokokonaisuuden avulla. Samalla First Whistle -asiakkaamme voivat luottaa siihen, että heille tuttu ilmoituskanavapalvelu jatkuu korkeatasoisena. Juuriharja jatkaa totuttuun tapaan asiakkaidensa tukemista kaikissa toiminnallisen erinomaisuuden ja eettisen johtamisen kehittämisen kysymyksissä”, toteaa Erika Heiskanen, First Whistlen/Juuriharjan toimitusjohtaja ja perustajaosakas.

Tietoja Falconysta

Falcony (osa WeKomply-konsernia) on ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut HSEQ-, turvallisuus-, tila-, riski- ja ESG-hallintaan liittyvään toimintaan. Yritys palvelee satoja asiakkaita eri toimialoilla, kuten vähittäiskaupassa, teollisuudessa ja kiinteistöalalla. Falconyn avulla organisaatiot voivat raportoida, seurata ja analysoida erilaisia tarkastuksia, havaintoja, vaaratilanteita. Intuitiivinen käyttöliittymä edistää läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja jatkuvaa parantamista. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.falcony.io

Tietoja First Whistlestä ja Juuriharjasta

First Whistle on johtava ilmoituskanavaohjelmisto yli 50 henkilöä työllistäville organisaatioille EU:n whistleblower-direktiivin vaatimusten täyttämiseksi. Ratkaisun on kehittänyt Juuriharja Consulting Group Oy, vuonna 2009 perustettu suomalainen konsulttiyritys, joka on erikoistunut eettiseen johtamiseen, vaatimustenmukaisuuteen ja vastuullisiin liiketoimintakäytäntöihin. Yli 25 vuoden kokemukseen pohjautuen Juuriharja yhdistää konsultointiosaamisen ja modernit SaaS-ratkaisut auttaakseen asiakasorganisaatioita kehittämään johtamista, yhteistyötä ja organisaatiota yhä kestävämmälle pohjalle. Lisätietoja osoitteessa www.juuriharja.fi

Tietoja WeKomplysta

WeKomply on johtava pohjoismainen ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä julkiselle sektorille räätälöityihin vaatimustenmukaisuuden, tarkistuslistojen, dokumentoinnin ja riskienhallinnan ratkaisuihin. WeKomplyn ratkaisut antavat organisaatioille mahdollisuuden ylläpitää sääntelystandardien noudattamista, parantaen samalla toiminnan tehokkuutta. WeKomplyn pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, Tanskassa, ja se palvelee nopeasti kasvavaa yli 10 000 asiakkaan joukkoa yli 30 maassa. Lisätietoja osoitteessa www.wekomply.com

Tietoa VIA equitysta

Kööpenhaminassa pääkonttoriaan pitävä VIA equity on johtava pohjoiseurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa ohjelmisto- ja IT-palveluyrityksiin. VIA keskittyy kannattavien pienten ja keskisuurten yritysten yritysostoihin Pohjoismaissa ja DACH-alueella. VIA equity hallinnoi viittä rahastoa, joista pelkästään viimeisimmässä on 250 miljoonaa euroa sidottua pääomaa tunnustetuilta kansainvälisiltä sijoittajilta. Lisätietoja osoitteessa www.viaequity.com